สถานทูตรัสเซียประจำนิวเดลีส่งสัญาณเตือน "อินเดีย" อย่าไปรบ ชี้เป็นคำยุยงพวกโลกตะวันตก วันเดียวที่ทวีตขึ้นเตือนจากสถานทูตในกรุงเทพฯ

รีพับลิกเวิล์ดของอินเดียรายงานวันเสาร์ (5 มี.ค.) ว่า ท่ามกลางสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนและมีพลเมืองอินเดียที่เป็นนักศึกษาเป็นจำนวนมากติดอยู่ในยูเครน และมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้ว 1 ราย ที่เมืองคาร์คิฟ สถานทูตรัสเซียประจำอินเดีย ล่าสุด ออกแถลงการณ์ในวันเสาร์ (5) เป็นคำเตือนทางอ้อมไปยังพลเมืองแดนภารตะทั้งหลายโดยเป็นนัยว่าอย่าตกเป็นเหยื่อและหลงเชื่อยืนยันว่าอยู่เบื้องหลังทหารต่างชาติรับจ้างเพื่อไปรบที่ยูเครนตามคำประกาศเชิญชวนของประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี สำหรับกองกำลังทหารต่างชาติสถานทูตรัสเซียประจำอินเดียขึ้นภาพแบนเนอร์คำเตือนชัดเจนว่าโดยทางรัสเซียได้อ้างเช่นนี้ไปถึงภายใต้อนุสัญญาทหารรับจ้างแห่งสหประชาชาติปี 1989 (International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries 4 December1989) ที่ระบุถ้อยความเกี่ยวข้องกับทหารรับจ้างในทวีตที่โพสต์จากสถานทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่น 1 วัน หรือวันที่ 4 มี.ค.ก่อนหน้าการโพสต์จากสถานทูตรัสเซียประจำอินเดียและประจำกรุงเทพฯทั้งนี้ พบว่าการโพสต์ของสถานทูตรัสเซียประจำ 3 ชาติ (อินเดีย ญี่ปุ่น และไทย) ออกมาในลักษณะที่คล้ายกันและในเวลาไล่เลี่ยกันเกี่ยวกับทหารอาสาไปรบในยูเครน ซึ่งในลักษณะการโพสต์ที่ออกมาในอินเดียและญี่ปุ่นมีความคล้ายคลึงที่ว่า สถานทูตรัสเซียใช้ข้อความที่โน้มน้าวในลักษณะชี้ว่ามีชาติตะวันตกอยู่เบื้องหลังแคมเปญทหารรับจ้างไปยูเครนเหล่านี้ และแสดงข้อความอ้างอิงไปถึงกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับทหารรับจ้างในเชิงคุกคามไม่ให้เข้าร่วมโดยทางสถานทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นโพสต์ภาพอนุสัญญาทหารรับจ้างแห่งสหประชาชาติปี 1989 และข่าวพลเมืองญี่ปุ่นจำนวน 70 คน ที่สนใจต้องการเข้าร่วมรบกับยูเครนจากหนังสือพิมพ์ไมอิจิ และเตือนอย่างตรงไปตรงมาที่คล้ายกับไทยโดยระบุว่าขณะที่การโพสต์ของสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ (5) ออกคำเตือนอย่างตรงไปตรงมาเช่นกัน โดยในแถลงการณ์ที่ออกแต่ไม่มีการกล่าวอ้างถึงการมีตะวันตกอยู่เบื้องหลัง ในตอนท้ายของแถลงการณ์มีคำกล่าวว่าโดยชี้ไปที่คำเชิญชวนและข้อมูลประเภทนี้ที่ถูกโพสต์ผ่านเพจของสถานทูตยูเครนประจำประเทศไทยพบว่าสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยในวันเดียวกัน (5) ออกแถลงการณ์อ้างว่า ได้รับจดหมายการสนับสนุนจุดยืนของรัสเซียที่มาจากทั้งชาวต่างชาติพำนักอาศัยในไทยและพลเมืองชาวไทย และยังอ้างว่าแต่ทางสถานทูตปฏิเสธโดยชี้ไปว่าในเวลานี้กฎหมายรัสเซียยังคงห้ามชาวต่างชาติอาศัยนอกรัสเซียเข้าร่วมการสมัครเข้าร่วมทางการทหารสื่ออินเดียรายงานชี้ว่า สถานทูตรัสเซียในอินเดียโพสต์อ้างว่า สหรัฐฯ เปิดแคมเปญมโหฬารในการเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมกับกองกำลังทหารเอกชน เป็นต้นว่า Academi, Cubic และ DynCorp นอกเหนือจากนี้แล้ว อังกฤษ ลัตเวีย เดนมาร์ก โปแลนด์ และโครเอเชีย ยังออกประกาศอย่างเป็นทางการสนับสนุนให้พลเมืองของตนเข้าร่วมกองกำลังสู้รบในดินแดนยูเครนแถลงการณ์ยังกล่าวต่อไปถึงกองกำลังทหารรับจ้างฝรั่งเศสได้มีการส่งกองกำลังเชื้อสายยูเครน และเหล่านักรบที่คาดว่าจะเดินทางออกมาจากเยอรมนี และชี้ว่ามีกองกำลังราว 200 คนจากโครเอเชียเดินทางถึงยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผ่านเข้าไปทางโปแลนด์และอื่นๆสถานทูตรัสเซียประจำอินเดียชี้ไปว่า ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ยืนยันว่ามีกองกำลังทหารรับจ้างจำนวน 16,000 คน คาดว่าจะเดินทางมาถึงยูเครน และกล่าวไปถึงยุทโธปกรณ์ทางทหารที่กองกำลังทหารรับจ้างต่างชาติใช้ในยูเครน เป็นต้นว่า ระบบ NLAW ต่อต้านรถถัง ระบบสติงเจอร์แบบพกพาสามารถต่อต้านการโจมตีทางอากาศ และชี้ว่ากองกำลังต่างชาติเหล่านี้พยายามหยุดการอพยพผู้บาดเจ็บและการส่งยุทธปัจจัยกระสุนปืน และยังมีกองกำลังต่างชาติแสดงสัญลักษณ์นีโอ-นาซี ส่วนในตอนท้ายออกคำเตือนว่า การเป็นทหารรับจ้างจะไม่ได้รับสิทธิในฐานะเชลยศึก หรือ POW ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ แต่จะถูกดำเนินคดีอาญา