โคตรเศร้า! อัฟากานิสถานภายใต้ตอลีบาน “พ่อ” ต้องขายลูกสาว 9 ขวบให้ผู้ชายวัย 55 ปีเพื่อมีเงินเลี้ยงทั้งครอบครัว

CNN สื่อสหรัฐฯ รายงานวันนี้(2 พ.ย)ว่า ปาร์วานา มาลิค(Parwana Malik) เด็กหญิงชาวอัฟกันวัย 9 ปีให้สัมภาษณ์กับ CNN ในวันที่ 2 ต.คว่า เธอวิตกว่าผู้ชายวัย 55 ปีที่ต้องการซื้อเธอจากพ่อนั้นจะเฆี่ยนตีและใช้ให้เธอทำงานเยี่ยงทาสในบ้านของเขาครอบครัวของเด็กหญิงอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในจังหวัดบาดกิส(Badghis)ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอยู่ได้ด้วยการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและงานใช้แรงที่ได้ไม่กี่ดอลลาร์มานานร่วม 4 ปีก่อนที่ตอลีบานจะบุกยึดอัฟกานิสถาน แต่ชีวิตมีความยากลำบากมากขึ้นภายใต้การปกครองของตอลีบานเป็นเพราะความช่วยเหลือจากนานาชาติหดหายและระบบเศรษฐกิจอัฟกานิสถานล่มทำให้คนเหล่านี้ไม่สามารถหาซื้อสิ่งของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันได้อีกต่อไปเช่น อาหาร พ่อของมาลิคขายพี่สาวของเธอวัย 12 ขวบเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้าปาร์วานาถือเป็นหนึ่งในเด็กหญิงอัฟกันจำนวนมากที่ต้องถูกขายในฐานะเจ้าสาวเด็กให้กับชายแปลกหน้าท่ามกลางฤดูหนาวที่โหดร้ายกำลังย่างกลายเข้ามาCNN ชี้ว่าผู้ปกครองชาวอัฟกันอนุญาตให้นักข่าว CNN สามารถพูดคุยกับเด็กๆและถ่ายภาพเด็กๆได้โดยคนเหล่านี้กล่าวยอมรับว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมการปฎิบัตินี้ได้โมฮัมหมัด นาเอียม นาเซม (Mohammad Naiem Nazem) นักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนในจังหวัดบากิสของอัฟกานิสถานกล่าวแสดงความเห็นว่า “วันแล้ววันเล่ามีจำนวนครอบครัวเพิ่มขึ้นที่ต้องขายลูกออกไป” และเสริมต่อว่า “ไม่มีอาหาร ไม่มีงาน ครอบครัวรู้สึกว่าต้องทำสิ่งนี้”อับดุล มาลิค(Abdul Malik) พ่อของปาร์วานายอมรับกับสื่อสหรัฐฯว่าเขานอนไม่หลับทั้งคืนก่อนหน้าที่จะต้องขายลูกสาวคนที่ 2 ออกไป เขามีความรู้สึกผิดบาปอับอายและวิตกกังวล และชี้ว่าได้เคยเดินทางไปยังเมืองคาลา-อี-นาว( Qala-e-Naw) ซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดไปหางานทำแต่ไม่สำเร็จ และยังยืมเงินจำนวนมากจากญาติๆ ภรรยาของเขาออกไปขออาหารจากเพื่อนร่วมแคมป์ลี้ภัยคนอื่นๆ“พวกเรามีอยู่ด้วยกัน 8 คน” และเสริมต่อว่า “ผมจำเป็นต้องขายออกไปเพื่อให้คนอื่นสามารถมีชีวิตได้ต่อไป”และยอมรับเงินที่ได้จากการขายปาร์วานาจะทำให้ครอบครัวอยู่ไปได้แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นก่อนที่จะต้องหาทางอื่นต่อไป สำหรับเด็กหญิงวัย 9 ขวบเธอบอกกับ CNN ว่าเธอหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนใจพ่อแม่ได้เธออยากเป็นครูในอนาคตและไม่ต้องการหยุดเรียนแต่ทว่าคำร้องขอของเธอไร้ผลทั้งนี้ในวันที่ 24 ต.ค ชายแปลกหน้าวัย 55 ปีที่มีเพียงชื่อเดียว คอร์บาน(Qorban) เดินทางมาที่พักของปาร์วานาและให้ค่าสินสอดเธอเป็นจำนวน 200,000 อัฟกานิส หรือราว 2,200 ดอลลาร์แต่ไม่ได้เป็นเงินสดทั้งหมดโดยชายคนนี้ให้แกะและที่ดินรวมเงินสดจำนวนหนึ่งแก่พ่อของเธอ“นี่เป็นเจ้าสาวของคุณ ขอให้ดูแลเธอ(และ)ได้โปรดอย่าโบยตีเธอ” อับดุล มาลิค กล่าวแก่คอร์บานซึ่งเขากล่าวว่าเขามีภรรยาอยู่แล้ว “ปาร์วานานั้นราคาถูก และพ่อของเธอยากจนมากเขาต้องการเงิน” และเสริมต่อว่า “เธอจะทำงานในบ้านของผม ผมจะไม่เฆี่ยนเธอ ผมจะดูแลเธอเหมือนสมาชิกในครอบครัว ผมจะมีความเมตตากรุณา”ปาร์วานาถูกลากออกไปเพื่อขึ้นรถที่กำลังจอดรออยู่ ชีวิตของเด็กหญิงวัย 9 ขวบนี้นับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นหลังกลุ่มตอลีบานบุกยึดอัฟกานิสถานเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา การแต่งงานกับเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปีถือว่าผิดกฎหมายในอัฟกานิสถานแต่ทว่าจากความเป็นจริงในทางปฎิบัติยังคงมีอยู่มาอย่างยาวนานทั้งนี้เนื่องมาจากการสู้รบทำให้ในปีนี้มีชาวอัฟกันเกือบ 677,000 คนต้องพลัดถิ่นและมีจำนวนมากต้องอาศัยอยู่ในเตนท์ค่ายผู้ลี้ภัยเหมือนเช่นครอบครัวของปาร์วานา มาลิค อ้างอิงจากสำนักงานสหประชาชาติเพื่อการประสานงานกิจการบรรเทาทุกข์UNOCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)องค์การสหประชาชาติออกรายงานล่าสุดว่า มากกว่าครึ่งของประชากรอัฟกันอยู่ในวิกฤติการขาดความมั่นคงทางอาหารอย่างฉับพลัน และมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคนจะตกอยู่ภายใต้การขาดทางโภชนาการอย่างเฉียบพลันอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าท่างกลางปัญหาต่างๆที่รุมเร้าในอัฟกานิสถานราคาอาหารพุ่ง ธนาคารและสถาบันทางการเงินไม่มีเงินสดและคนงานไม่ได้รับค่าจ้าง CNN รายงานว่าเด็กคนอื่นๆในอัฟกานิสถานต่างถูกขายออกไปที่น่าตระหนกมากที่สุดคือครอบครัวชาวอัฟกันที่มีสมาชิก 9 คนในจังหวัดกอร์( Ghor) ขายลูกสาววัย 9 ปีและ 4 ปีออกไปในสนนราคา 100,000 อัฟกานิส หรือราว 1,100 ดอลลาร์ต่อลูก 1 คน ไซตอน(Zaiton)เด็กหญิงวัย 4 ปีที่ถูกขายพูดกับ CNN ว่าเธอรู้ว่าเหตุผลที่ตัวเองต้องถูกขายออกไปเพราะ “พวกเราเป็นครอบครัวที่ยากจนและพวกเราไม่มีอาหารกิน”ส่วนมากุล(Magul)เด็กหญิงวัย 10ขวบในจังหวัดเดียวกันต้องนอนร้องไห้ทุกวันตั้งแต่รู้ว่าตัวเองจะถูกครอบครัวขายให้กับชายวัย 70 ปีเพื่อล้างหนี้จำนวน 200,000 อัฟกานิสหรือราว 2,200 ดอลลาร์กับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันแต่เป็นเพราะไม่มีทั้งงานหรือแม้แต่เงินเก็บทำให้ครอบครัวของมากุลไม่สามารถจ่ายหนี้คืนให้ได้เธอเปิดเผยว่า “หนูไม่ต้องการเขาหากว่าพวกเขาทำให้หนูต้องไป หนูจะฆ่าตัวตาย” และเสริมต่อว่า “หนูไม่ต้องการจากพ่อและแม่ไป”ส่วน กุล อัฟโฟรส(Gul Afroz) แม่ของเธอกล่าวว่าเธอรู้สึกสิ้นหวังและได้แต่ภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้าให้วันเลวร้ายเหล่านี้ผ่านไป พ่อของมากุลถูกชายผู้ที่ซื้อลูกสาวของเขานำตัวไปที่คุกของตอลีบานและข่มขู่ที่จะทำให้เขาติดคุกหากว่าไม่ยอมจ่ายหนี้ทั้งหมด“ผมไม่รู้จะทำอย่างไร” อิบราฮิม (Ibrahim) ผู้เป็นพ่อกล่าว และเสริมต่อว่า “ถึงแม้ผมจะไม่ให้ลูกสาวไปเขาก็คงนำตัวพวกเธอไป”ขณะที่พ่อของปาร์วานา มาลิคที่เพิ่งขายเธอไปกล่าวยืนยันกับ CNN ว่า คอร์บานชายแปลกหน้าที่ซื้อลูกสาวไปยืนยันว่า จะใช้เธอเหมือนคนงานไม่ใช่ภรรยาแต่เขากล่าวต่อพ่อของปาร์วานาว่า “ผมซื้อเด็กผู้หญิง มันไม่ใช่ธุระของคุณว่าผมจะทำอะไรกับเธอ...มันเป็นเรื่องของผม”อย่างไรก็ตามอับดุล มาลิคพ่อของปาร์วานายอมรับว่า เขาอาจจะต้องขายลูกวัย 2 ขวบไปหากว่าสถานการณ์ทางการเงินของเขายังไม่ดีขึ้นมากไปกว่านี้