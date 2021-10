ชมคลิปด่วน! สาวกเฮกันลั่น !หลัง “เกรตา ทุนเบิร์ก” ออกสเต็ปทั้งร้องทั้งเต้นในคอนเสิร์ตโลกร้อนที่สตอกโฮล์ม

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์รายงานวันนี้(19 ต.ค)ว่า เกรตา ทุนเบิร์ก นักเคลื่อนไหวด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศโลกชาวสวีเดนวัย 18 ปีที่มักจริงจังและเคร่งขรึม แต่ได้สร้างความแปลกใจให้กับบรรดาผู้ติดตามอีกครั้งด้วยการออกมาเต้นบนเวทีคอนเสิร์ตโลกร้อนที่กรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน วันเสาร์(16)ล่าสุดในเพลง Never Gonna Give You Up ของ ริก แอสต์ลีย์ (Rick Astley) เพลงร็อกแอนด์โรลสุดดังปลายยุค 80 และมีการเผยแพร่ทางติ๊กต็อกซึ่งมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 2.3 ครั้งเดลีเมล สื่ออังกฤษ รายงานว่า คลิปทั้งร้องและเต้นของเกรตาทำให้แอสต์ลีย์ เจ้าของผลงานตัวจริงสุดประทับใจและได้โพสต์ข้อความจากแอกเคาน์ทวิตเตอร์ของตัวเองในทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสวีดิชมีใจความว่า “ยอดเยี่ยมและขอบคุณมาก!” หรือ “ 'Fantastic and Tack så mycket!”หนังสือพิมพ์สหรัฐฯชี้ว่า บนคลิปติ๊กต็อกพบว่า เกรตาได้ประกาศต่อทุกคนบนเวทีว่าซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อเพลง โดยบนเวทีเกรตาได้เรียกเพื่อนนักเคลื่อนไหวชาวสวีเดนอีดคน อันเดรียส แมกนุสสัน(Andreas Magnusson) ขึ้นมาเพื่อร่วมการแสดงนี้เกรตาเคยเปิดเผยผ่านการรายงานของเดอะการ์เดียนเมื่อวันอังคารก่อนหน้า(12)ว่า เธอเปิดกว้างและพร้อมเสมอที่จะพบกับประธานธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ที่การประชุม COP26 แต่ไม่ได้ตั้งความหวังมากนักจากทั้งไบเดนหรือการประชุมซัมมิตที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ต.ค ไปจนถึงวันที่ 12 พ.ยโดยในการให้สัมภาษณ์กับสื่อด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ Covering Climate Now เกรตาแสดงความเห็นว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯหรือผู้นำโลกคนอื่นอาจจะอยากนั่งพูดคุยกับเธอในการประชุมซัมมิต COP26 พร้อมกล่าวต่อว่า เธอเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้หากว่าถูกร้องขอ “ดิฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์” และเสริมต่อว่า “ดิฉันไม่เห็นว่าเหตุใดผู้คนเหล่านี้ต้องการที่จะพบกับดิฉันแต่...ใช่”แต่เมื่อถูกสอบถามไปถึงการพบปะหารือกับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง เดอะการ์เดียนรายงานว่า ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลสำหรับเกรตามากไปกว่าการนั่งพูดคุยกับไบเดน โดยเธอเรียกสีว่าเป็นผู้นำเผด็จการ และเธอยังย้ำว่า “ประชาธิไตยเป็นหนทางเดียวสำหรับการแก้ปัญหาต่อวิกฤติสภาวะอากาศ โดยได้เหตุผลว่า “มีเพียงสิ่งเดียวที่จะสามารถนำพวกเราให้ออกจากสถานการณ์นี้ได้คือ...ความกดดันทางสาธารณชนครั้งใหญ่”src="https://www.youtube.com/embed/OI81yqgRWGc"title="YouTube video player" frameborder="0"allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>