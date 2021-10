สหรัฐฯ เผยจำนวน ‘หัวรบนิวเคลียร์’ ครั้งแรก หลัง ‘ทรัมป์’ สั่งอุบเงียบมา 4 ปี

ตามข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. ปี 2020 กองทัพสหรัฐฯ มีหัวรบนิวเคลียร์ทั้งที่ประจำการ (active) และไม่ประจำการ (inactive) รวมทั้งสิ้น 3,750 ลูก ลดลง 55 ลูกจากเมื่อ 1 ปีก่อนหน้า และต่ำกว่าสถิติของวันเดียวกันในปี 2017 อยู่ 72 ลูก



สถิตินี้ยังถือเป็นจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่น้อยที่สุดของสหรัฐฯ จากเดิมซึ่งเคยมีมากถึง 31,255 ลูกในปี 1967 ซึ่งเป็นช่วงที่ “สงครามเย็น” กับรัสเซียตึงเครียดหนักสุด

จากข้อมูลที่รวบรวมและเผยแพร่โดยสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์ม (Stockholm International Peace research Institute – SIPRI) เมื่อเดือน ม.ค. ปีนี้ พบว่า สหรัฐฯ จะมีจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ทั้งสิ้น 5,550 ลูก หากนับรวมหัวรบที่ปลดประจำการ (retired) ด้วย ในขณะที่รัสเซียมีอยู่ 6,255 ลูก, จีน 350 ลูก, อังกฤษ 225 ลูก และฝรั่งเศส 290 ลูก

สำหรับอินเดีย, ปากีสถาน, อิสราเอล และเกาหลีเหนือ มีหัวรบนิวเคลียร์รวมกันประมาณ 460 ลูก

การเปิดเผยจำนวนหัวรบนิวเคลียร์เป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดี โจ ไบเดน ที่จะรื้อฟื้นการเจรจาควบคุมอาวุธกับรัสเซีย ซึ่งหยุดชะงักไปในยุคของทรัมป์“การเผยจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ อย่างโปร่งใสมีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมการไม่แพร่กระจายอาวุธ (nonproliferation) และการปลดอาวุธนิวเคลียร์ (disarmament)” กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุในถ้อยแถลงนอกจากจะดึงสหรัฐฯ พ้นการเป็นภาคีข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์อิหร่าน และสนธิสัญญากองกำลังนิวเคลียร์พิสัยกลาง (INF) ที่ทำร่วมกับรัสเซียแล้ว ทรัมป์ยังปล่อยให้สนธิสัญญา ‘ลดอาวุธยุทธศาสตร์ฉบับใหม่’ หรือ New START (Strategic Arms Reduction Treaty) ตกอยู่ในความไม่แน่นอน ก่อนที่จะถึงกำหนดสิ้นอายุในวันที่ 5 ก.พ. ปีนี้สนธิสัญญา New START กำหนดให้สหรัฐฯ และรัสเซียต้องจำกัดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่พร้อมใช้งานให้เหลือประเทศละไม่เกิน 1,550 ลูก ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษ และหากปล่อยให้ข้อตกลงนี้สิ้นอายุก็เท่ากับเป็นการเปิดทางให้ทั้ง 2 ฝ่ายละทิ้งจุดยืนในการลดอาวุธนิวเคลียร์ทรัมป์ เรียกร้องข้อตกลงใหม่ที่ดึง “จีน” เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งที่จำนวนหัวรบนิวเคลียร์ของจีนนั้นยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ และรัสเซียหลังจากที่ ไบเดน สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่ 20 ม.ค. เขาก็เสนอให้มีการต่ออายุสนธิสัญญา new START อีก 5 ปีทันที ซึ่งประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียก็ตอบตกลงสัปดาห์ที่แล้ว นักการทูตรัสเซียและสหรัฐฯ ได้จัดการประชุมแบบปิดลับที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำสนธิสัญญาฉบับใหม่ที่ครอบคลุมถึงอาวุธตามแบบแผนดั้งเดิม (conventional weapons) ด้วยที่มา: เอเอฟพี