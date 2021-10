โปรดชมชุดภาพ: ฮือฮา! “รัสเซีย” จัดพิธีอภิเษกสมาชิกราชวงศ์โรมานอฟที่ล่มสลายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 100 ปี

NBC News สื่อสหรัฐฯรายงานเมื่อวันศุกร์(1 ต.ค)ว่า แกรนด์ ดยุก จอร์จ มิคาอิลโลวิช โรมานอฟ(Grand Duke George Mikhailovich Romanov) ได้เข้าพิธีอภิเษกกับนักล็อบบี้ยิสต์ชาวอิตาเลียน วิคตอเรีย โรมานอฟนา เบตตารินี(VictoriaRomanovna Bettarini) ในโบสถ์เซนต์ไอแซคส์ คาธีดรอล( St. Isaac's Cathedral)ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงแห่งจักรวรรดิรัสเซียพระบาทหลวงนิกายรัสเซียออร์โธด็อกซ์เป็นผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีในวันศุกร์(1) ท่ามกลางสักขีพยานของแขกร่วมงานหลายร้อยคนซึ่งรวมไปถึงมารดาของเจ้าบ่าวคือ แกรนด์ ดัสเชส มาเรีย วลาดิมีรอฟนาแห่งรัสเซีย (Grand Duchess Maria Vladimirovna) ซึ่งเป็นผู้ที่อ้างตัวเองว่าเป็นทายาทองค์สุดท้ายของราชบัลลังก์โรมานอฟและราชวงศ์ชั้นรองประเทศต่างๆทั่วยุโรปอีกร่วมโหล NBC News ชี้ทั้งนี้พบว่า แกรนด์ ดยุค คิริล วลาดิมิโรวิช( Grand Duke Kirill Vladimirovich) ซึ่งเป็นทวดของจอร์จ มิคาอิลโลวิช เจ้าบ่าวได้หลบหนีออกจากจักรวรรดิรัสเซียระหว่างภายในกำลังเกิดปฎิวัติบอลเชวิคที่ลือลั่นขึ้นเมื่อปี 1917 ข้ามพรมแดนทางตะวันตกเข้าไปยังฟินแลนด์ก่อนที่จะย้ายไปยังยุโรปตะวันตกต่อไปพระเจ้าซาร์องค์สุดท้ายแห่งจักรวรรดิรัสเซีย พระจักรพรรดินิโคลัสที่ 2 รวมถึงจักรพรรดินีอะเลคซันดรา เฟโอโดรอฟนา รวมถึงพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งหมดอีก 5 พระองค์ถูกประหารชีวิตตามคำสั่งของตามคำสั่งของวลาดีมีร์ เลนิน และยาคอฟ ซเวิร์ดลอฟ เมื่อหน้าร้อนในเดือนกรกฎาคมปี 1918 ในห้องใต้ดินเก็บไวน์ของบ้านพ่อค้าคนหนึ่งในเมือง เยคาเตอรินเบิร์ก(Yekaterinburg) เมืองที่ตั้งห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกไปราว 900 ไมล์อ้างอิงจากวิกิพีเดียพบว่า ตามการระลึกความทรงจำของทหารยาม เมื่ออาวุธถูกยกขึ้น จักรพรรดินีและแกรนด์ดัชเชสโอลกา พยายามจะทำเครื่องหมายกางเขน แต่ถูกยิงก่อนที่จะทำเสร็จจอร์จ มิคาอิลโลวิช วัย 40 ปีเกิดที่เมืองมาดริด สเปน โดยในชีวิตส่วนใหญ่นั้นอยู่ในสเปนและฝรั่งเศสขณะที่เจ้าสาวชาวอิตาลีวัย 30 ปี เบตตารินี ซึ่งได้หันมานับถือนิกายรัสเซียออร์โธด็อกซ์เมื่อปีที่ผ่านมาและเปลี่ยนชื่อเป็น วิคตอเรีย โรมานอฟนา(Victoria Romanovna) ถูกผู้เป็นบิดา โรเบอร์ตา เบตตารินี (Roberto Bettarini) ซึ่งทำงานที่สถานทูตอิตาลี นำมาที่แท่นประกอบพิธีทั้งนี้พบว่าเจ้าบ่าวเดินทางมารัสเซียเป็นครั้งแรกในปี 1992 และได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่กรุงมอสโกในปี 2019 โดยเขาทำงานเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์การกุศลจำนวนมากที่นั่นอ้างอิงจากเดลีเมล สื่ออังกฤษ พบว่ามีพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน เจ้าชายรูดอล์ฟและเจ้าหญิงทิลซิมแห่งลิกเตนสไตน์ อดีตกษัตริย์และพระราชินีแห่งบัลแกเรีย นักการเมืองรัสเซีย และสมาชิกราชวงศ์ที่ล่มสลายของยุโรปเข้าร่วมพิธีอภิเษกและพิธีเลี่้ยงฉลองที่ถูกจัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์ทั้งจากเจ้าหน้าที่การเมืองรัสเซียได้แก่ ส.ว ลยุดมิลา นารูโซวา( Lyudmila Narusova ) สมาชิกราชวงศ์จากปาเลนเซีย(Ampudia)ของสเปน Count of Ampudia, Borja Casans y Castillejo de Arteaga สมาชิกราชวงศ์โปรตุเกสที่ล่มสลาย Duarte Pio, Duke of Braganza และผู้ที่อ้างตัวว่าเป็มกุฎราชกุมารอัลเบเนีย เลกา(Leka, Crown Prince of Albania) ซึ่งเป็นหลานชายผู้ที่อ้างว่าเป็นกษัตริย์คิงซ็อก( King Zog)