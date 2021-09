ขำกลิ้งกับรูปน้อนๆ ชิงรางวัลภาพสัตว์ป่าฮาเฮ ทั้งแมวน้ำคิกคักไปถึงเหยี่ยวถลาร่วง & ร่วมโหวตเจ้าตัวโปรด ลุ้น iPad ฟรี

การจัดประกวดในปีนี้มีขึ้นเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยสองหนุ่มสุดหล่อนักถ่ายภาพมืออาชีพผู้มีดวงใจเมตตาอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้แก่ อัศวินพอล จอยน์สัน-ฮิคส์ เอ็มบีอี (Paul Joynson-Hicks MBE*) และคุณทอม ซัลแลม (Tom Sullam) ทั้งสองร่วมกันก่อตั้งรางวัลฮาเฮนี้ตั้งแต่ปี 2015 โดยมีแรงบันดาลใจที่ใช้อารมณ์ขันมาช่วยส่งเสริมให้มนุษยชาติหลงรักและเอ็นดูสัตว์ป่า แล้วจะได้มีใจอยากช่วยกันอนุรักษ์ชีวิต ถิ่นที่อยู่อาศัย และความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทั้งปวง(*MBE คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษอย่างที่สุดแห่งจักรวรรดิบริติช หรือ Most Excellent Order of the British Empire เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ประดับแด่คณะอัศวินแห่งพระมหากษัตริย์อังกฤษ ซึ่งสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าจอร์จที่ 5 เมื่อปี 1917 เพื่อเชิดชูผู้ที่กระทำคุณงามความดีสูงส่งแก่ประเทศชาติ ทั้งนี้ MBE เป็นเครื่องราชฯ ลำดับเริ่มต้น ในจำนวนทั้งหมด 5 ชั้น)รูปสุดยอดฝีมือจำนวนสามโหลครึ่งที่คัดสรรจากภาพส่งประกวดจากทั่วโลกมากกว่า 7,000 ภาพ เป็นผลงานการจับภาพสัตว์ป่าในกริยาตลกขำกลิ้งขั้นสุดและน่ารักน่าเอ็นดูจับใจ ณ โมงยามที่พวกเค้าเป็นสัตว์ป่าขนานแท้และเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาอากัปกิริยาของสัตว์ป่าหลายสิบชนิดเหล่านี้เป็นอะไรที่ยากจะได้พบเห็นสำหรับเราๆ ท่านๆ โดยมีอยู่มากมายทีเดียวที่ละม้ายท่าทางของมนุษย์อย่างที่สุด ไม่ว่าจะเป็น- ลูกแมวน้ำหัวเราะคิกคัก- จอมเก๋าจิงโจ้แสดงโอเปร่าสดกลางราวป่า- น้องแร็กคูนจับกลุ่มซุบซิบนินทา- มาดามปลาจู๋ปากอวบอิ่มส่งจูจุ๊บใส่กล้อง- พี่อินทรีหัวขาวเสียฟอร์มถลาร่วงชนกิ่งไม้- ยัยหมีอารมณ์ดี เดินมายิ้มตั้งท่าให้ช่างภาพถ่ายรูปความน่าทึ่งของภาพเหล่านี้สำแดงให้เห็นความชำนาญขั้นเทพของเหล่าช่างภาพ เพราะการจับอิริยาบถของสัตว์ป่าได้แบบโชะชะเยี่ยงนี้ ต้องใช้ทั้งศักยภาพเชิงเทคนิคและสายตาที่เห็นความงามอย่างฉับไวและคมกริบ ความสำเร็จของช่างภาพจำนวนมากมาจากการเฝ้าติดตาม “ดารา” ของพวกเขาอย่างเนิ่นนานเพื่อสร้างความไว้ใจในระหว่างกัน เช่น ภาพของปลาปักเป้ากล่อง ที่ช่างภาพบอกว่าปลาพวกนี้ไม่ว่ายน้ำหนีเราหรอก แต่ถ้ารู้สึกว่าเราสนใจ พวกเขาจะหันหลังใส่เราเสมอ“เราปลื้มมากกับจำนวนและคุณภาพของผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ครับ มีมากกว่า 7,000 ชิ้นงานจากทั่วทุกมุมโลกเลย”กล่าวโดยอัศวินจอยน์สัน-ฮิกส์ หนึ่งในสองผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล“นี่เป็นผลการจัดประกวดที่อัศจรรย์อย่างยิ่งครับ โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงว่าเราอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดหนักหนาจำนวนผลงานมหาศาลที่ส่งเข้าประกวดแสดงให้ว่าโลกของเรามีผู้ที่กระตือรือร้นจะเข้าร่วมกับการอนุรักษ์ พร้อมกับยืนยันว่าสัตว์ป่านั้น ทั้งอัศจรรย์และทั้งตลกขบขันน่าเอ็นดู”คุณอัศวินบอก และย้ำด้วยว่า“เราต้องทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ เพื่อปกป้องพวกเขา”ขณะที่ผู้ส่งผลงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมประกวด คณะทำงานของผู้จัดงานมีรายได้จากหลายช่องทาง เช่นเปิดให้บริษัทห้างร้านเข้าเป็นสปอนเซอร์การจัดประกวด นำผลงานภาพถ่ายไปจัดนิทรรศการในประเทศต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ป่า จัดทำปฏิทิน หนังสือ บัตรอวยพรขายแก่ประชาชนทั่วโลก ฯลฯ10% ของกำไรสุทธิในแต่และปีจะมอบแก่องค์กรด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจโดยในปีนี้ Save Wild Orangutansซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์อุรังอุตังที่อุทยานแห่งชาติกุนุง ปาลุงบนเกาะบอร์เนียว จะเป็นหน่วยงานที่จะได้รับทุนสนับสนุนนางฟ้าและเทพบุตรผู้พิทักษ์น้อนๆ สัตว์ป่า หากสนใจจะเชียร์สุดโปรดตัวใดเป็นพิเศษ สามารถเข้าร่วมโหวตออนไลน์เพื่อให้คุณน้อนคุณหนู 1 ภาพ ได้รับรางวัล People’s Choice Award โดยเข้าไปคลิก ภาพที่ใช่-ตัวที่ชอบ ณ https://www.comedywildlifephoto.com/vote-affinity-photo-peoples-choice-award.php ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2021 โดยผู้โชคดี 1 ท่านจะได้รับไอแพดใหม่เอี่ยมฟรี 1 เครื่อง ซึ่งกองประกวดได้มาจากสปอนเซอร์ใหญ่ใจบุญคือ Affinity Photoกองประกวดจะประกาศชื่อผู้โชคดี ในระหว่างพิธีประกาศผลการตัดสิน วันที่ 22 ตุลาคม 2021ส่วนบรรดาผู้ชนะการประกวดจะได้เที่ยวซาฟารีฟรี 1 สัปดาห์ ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติมาไซ มารา ประเทศเคนยา แบบว่าถ่ายภาพกันสนุกสุดๆ ครั้งหนึ่งในชีวิตhttps://www.comedywildlifephoto.com/gallery/finalists/2021_finalists.php