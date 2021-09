ยังไง!ผู้นำสูงสุดอัลกออิดะห์โผล่ในคลิปวาระ20ปีโศกนาฏกรรม9/11ทั้งที่เชื่อว่าตายแล้ว

AQ Leader Praises NAS Pensacola Shooter, Promotes "Jerusalem Will Never be Judaized" Ops in 9/11 Anniversary Video https://t.co/2VabU5vl7r pic.twitter.com/O6kfebhILy— SITE Intel - Jihadist Threat (@siteintel_jt) September 11, 2021

กลุ่มข่าวกรอง SITE ซึ่งมีสำนักงานในสหรัฐฯและติดตามความเคลื่อนไหวบนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มญิฮาดทั้งหลาย เขียนบนทวิตเตอร์เกี่ยวกับวิดีโอดังกล่าว โดยบอกว่า ซอวาฮิรี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนานา ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากปรากฎข่าวลือว่าเขาเสียชีวิตแล้ว"ท่ามกลางข่าวลือการเสียชีวิต อัยมาน อัล ซอวาฮิรี ผู้นำอัลกออิดะห์ ปรากฏตัวในวิดีโอความยาว 60 นาที คราวนี้มอบหลักฐานบางอย่างว่าเขาอาจยังไม่ตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นหลังเดือนธันวาคม ครั้งที่ปรากฏข่าวลือเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขา" ริตา แคทซ์ ผู้อำนวยการ SITE ทวีตข้อความวิดีโอนี้ใช้ชื่อว่า “Jerusalem will not be Judaized” และเผยแพร่โดย As Sahab Media ฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อการร้ายซอวาฮิรี ได้พาดพิงถึงเหตุกลุ่มเฮอร์รัส อัล-ดีน พันธมิตรของอัลกออิดะห์ในซีเรีย บุกจู่โจมฐานทัพทหารแห่งหนึ่งของรัสเซีย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม หรือหลังจากเริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขาแล้วแคทซ์ ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ ซอวาฮิรี ได้พูดถึงการถอนทหารของสหรัฐฯออกจากอัฟกานิสถาน แต่เขากลับไม่ได้พาดพิงเกี่ยวกับการหวนคืนสู่อำนาจในอัฟกานิสถานของตอลิบาน"ซอวาฮิรี ไม่ได้พาดพิงถึงชัยชนะของตอลิบานในอัฟกานิสถาน และและคำพูดของเขาเกี่ยวกับกรณีสหรัฐฯกำลังถอนทหารออกจากอัฟกานิสถาน อาจเป็นการพูดมานานแล้ว ตั้งแต่เมื่อครั้งเกิดข้อตกลงโดฮาเดือนกุมภาพันธ์ 2020" เธอกล่าว อ้างถึงข้อตกลงที่บรรลุเมื่อปีที่แลว เพื่อยุติสงครามในอัฟกานิสถาน "ดังนั้น เขาอาจตายแล้วจริงๆ และหากเป็นเช่นนั้น เขาก็อาจเสียชีวิตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากเดือมกราคม 2021"ผู้อำนวยการ SITE ระบุว่าที่ไม่ทราบแน่ชัดว่า ซอวาฮิรี เสียชีวิตแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ "เพราะว่าบรรดาหน่วยข่าวกรองยังไม่นำเสนอข้อพิสูจน์หรือคำประเมินที่หนักแน่นใดๆว่าซอวาฮิรีเสียชีวิต ปล่อยให้คำถามเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเขานั้นค้างเติ่งต่อไปซอวาฮิรี ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มอัลกออิดะห์ หลังหน่วยรบพิเศษซีล (SEAL)แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ ปฏิบัติการจู่โจมสังหาร อุซามะห์ บิน ลาดิน ในปากีสถาน ปี 2011(ที่มา:นิวยอร์กโพสต์/บลูมเบิร์ก)