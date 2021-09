ผงะ! ‘ญี่ปุ่น’ ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ ‘มิว’ ครั้งแรกในประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นแถลงเมื่อค่ำวันจันทร์ (30 ส.ค.) ว่า มีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์มิว ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้เป็นสายพันธุ์ที่ต้องได้รับความสนใจ (variant of interest) ในผู้โดยสารซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ 2 ราย รายแรกเป็นหญิงอายุ 40 ปีเศษ ที่เดินทางมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ส่วนรายที่สองเป็นหญิงอายุ 50 ปีเศษ ที่เดินทางจากสหราชอาณาจักรมาถึงญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 5 ก.ค. โดยผู้ติดเชื้อทั้งคู่ไม่แสดงอาการป่วย (asymptomatic)เวลานี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์มิว หรือ B.1.621 รวมถึงประเด็นที่ว่าไวรัสแพร่กระจายได้ง่ายขนาดไหน และจะสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้หรือไม่“ไวรัสสายพันธุ์มิวมีการกลายพันธุ์ในรูปแบบต่างๆ ที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน” WHO ระบุในรายงานสถานการณ์โรคระบาดประจำสัปดาห์เมื่อวันที่ 31 ส.ค.ไวรัสกลายพันธุ์ชนิดนี้ถูกตรวจพบเป็นครั้งแรกที่โคลอมเบียเมื่อเดือน ม.ค. และขณะนี้มีสัดส่วนการแพร่กระจายคิดเป็น 40% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศข้อมูลจาก WHO เมื่อวันพุธ (1 ก.ย.) ระบุว่า มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์มิวแล้วในอย่างน้อย 40 ประเทศที่มา : Japan Times