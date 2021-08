หัวหน้าใหญ่ตอลิบาน “บาราดาร์” เข้าคาบูลเจรจาตั้งรบ.ใหม่ “สหรัฐฯ” ส่อเอาไม่อยู่เชื่อ IS อาจโจมตีสนามบิน เร่งสร้างช่องทางใหม่

เดอะฮิลล์ สื่อสหรัฐฯรายงานวานนี้(21 ส.ค)ว่า อับดุล กานี บาราดาร์( Abdul Ghani Baradar) ถูกมองว่าเป็นนักการเมืองชั้นนำของกลุ่มติดอาวุธตอลิบานที่เกี่ยวข้องอยู่ในการเจรจาสันติภาพที่กาตาร์ หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตอลิบานให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพีเกี่ยวกับบาราดาร์ว่า “เขาจะเดินทางเข้ามาที่กรุงคาบูลเพื่อพบกับหัวหน้าคนอื่นๆของกลุ่มญิฮัดและนักการเมืองต่างๆในการจัดตั้งรัฐบาลที่ครอบคลุมและในการให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่า จะมีการเห็นโครงสร้างของกรอบการทำงานภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และกลุ่มอื่นๆจะเริ่มต้นการทำงานในปัญหาอื่นเป็นต้นว่า การเงิน และความมั่นคงภายในแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ยังชี้ว่า กรอบการทำงานจะปกป้องสิทธิของทุกคนแต่จะไม่เป็นไปตามมาตรฐานประชาธิปไตยแบบตะวันตกอ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเพิ่มเติม ว่า กลุ่มตอลิบานผู้ปกครองใหม่ใช้อำนาจควบคุมด้านนอกสนามบินฮามิดฮาไซในวันอาทิตย์(22)มีการยิงปืนขึ้นฟ้าและใช้กระบอกตีผู้คนที่รวมตัวอย่างหนาแน่นเพื่อให้ต่อเป็นแถวยาวที่ประตูทางเข้าสนามบินท่ามกลางสหรัฐฯและชาติตะวันตกในวันเสาร์(21)ทำงานแข่งกับเวลาและพื้นที่เพื่ออพยพออกไปจากอัฟกานิสถานแต่ทว่าสหภาพยุโรปออกมาเตือนว่า อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะอพยพทุกคนออกไปจากอัฟกานิสถานได้ทันเวลา เอเอฟพีกล่าวส่วนกองทัพสหรัฐฯในเวลานี้กำลังสร้างช่องทางใหม่ไปยังท่าอากาศยานฮามิดคาไซเนื่องมาจากภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธ IS ที่มีต่อสนามบินและพื้นที่โดยรอบ CNN รายงาน ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ได้พบกับทีมเจ้าหน้าที่ระดับสูงในวันเสาร์(21)เพื่อหารือสถานการณ์ความมั่นคงในอัฟกานิสถานและปฎิบัติการต่อต้านก่อการร้ายต่อกลุ่ม ISเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐฯได้เปิดเผยกับ CNN ว่า “มีความเป็นไปได้อย่างมากที่ ISIS-K จะโจมตีสนามบิน” และนักการทู ตระดับสูงในกรุงคาบูลกล่าวว่า พวกเขาตระหนักถึงความเป็นไปได้แต่ไม่มีภัยเฉพาะหน้าต่อสหรัฐฯที่สนามบินฮามิดการ์ไซแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐฯ 2 คนได้เปิดเผยถึงความพยายามของสหรัฐฯในการสร้างช่องทางใหม่สำหรับผู้คนในการเข้าไปภายในสนามบินและประตูที่เข้าไปสู่ด้านใน โดยชี้ว่าช่องทางใหม่จะเปิดสำหรับชาวอเมริกันที่เชื่อว่ามีตกค้างอยู่ในอัฟกานิสถานเป็นจำนวนมาก พลเมืองฝ่ายที่ 3 และชาวอัฟกันที่ได้สิทธิ์ลี้ภัยตอลิบานรับรู้ถึงความพยายามนี้และได้ร่วมมือกับสหรัฐฯ หนึ่งในแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กล่าวเพนตากอนเฝ้าสังเกตการณ์สถานการณ์รอบสนามบินฮามิดการ์ไซและตระหนักว่า ฝูงชนจำนวนมากในพื้นที่และภายในสนามบินอาจทำให้เป็นเป้าหมายก่อการร้ายของกลุ่มก่อการร้าย IS หรือกลุ่มอื่นๆที่อาจใช้มือระเบิดฆ่าตัวตายหรือคาร์บอมบ์เพื่อลงมือก่อเหตุทั้งนี้ในวันศุกร์(20)ไบเดนแถลงต่อประชาชนสหรัฐฯได้กล่าวถึงภัยคุกคามจากกลุ่ม IS ในอัฟกานิสถานที่อาจโจมตีต่อสนามบินฮามิดการ์ไซช่องทางหลักในการอพยพออกจากอัฟกานิสถาน