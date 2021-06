หมอทั่วอินเดียสวมปลอกแขนดำประท้วง “เจ้าลัทธิโยคะชื่อดัง” อ้างรักษาโควิด-19 ได้ผล

เอเอฟพีรายงานวันนี้(1 มิ.ย)ว่า ในวันอังคาร(1)พบหมอทั่วอินเดียจำนวนมากต่างสวมปลอกแขนดำในวันนี้(1)เพื่อเป็นข้อความต่อต้านส่งไปยัง บาบา รามเดฟ(Baba Ramdev) ซึ่งต่างเรียกว่า เป็นวันสีดำ หรือ Black Day โดยภาพถ่ายที่เผยแพร่ผ่านโลกโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่ามีแพทย์พร้อมกับป้ายข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการจับกุม “หมอยา รามเดฟ” และมีอีกบางส่วนอยู่ในชุด PPE พร้อมกับข้อความ #จับรามเดฟ ถูกเขียนไว้ที่ด้านหลังสมาคมแพทย์อินเดียที่สถาบันออลอินเดียแห่งวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลรัฐที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเรียกความเห็นของรามเดฟว่า “ช่างน่าละอาย”รามเดฟซึ่งเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี ได้ยอมกลับความเห็นของตัวเองหลังจากการขอร้องจากรัฐมนตรีสาธารณสุขอินเดียและเจ้าลัทธิโยคะเองก็กล่าวว่า เขาเพียงแต่อ่านความเห็นของคนอื่นบนว็อตแอปแต่ทว่าพบว่ารามเดฟกลับยิ่งทำให้สถานการณ์ยุ่งยากมากขึ้นด้วยการแถลงว่า เขาไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 เพราะตัวเองได้รับการปกป้องจากการทำโยคะและยาแผนโบราณอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วรามเดฟเป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจยาพื้นบ้าน ปาตันจาลี อายุรเวช ( Patanjali Ayurved) มีมูลค่าร่วมไม่กี่ร้อยล้านดอลลาร์ขายทุกอย่างตั้งแต่ยาสีฟันไปจนถึงกางเกงยีนส์ในร้านของตัวเองและต้นปีนี้รามเดฟซึ่งมีช่องทีวีของตัวเองได้ได้เปิดตัวยาสมุนไพรรักษาโควิด-19 ที่มีชื่อว่า “โคโรนิล” (Coronil) โดยเขาอ้างว่ามีสรรพคุณสามารถรักษาโควิด-19ได้ และในงานเปิดตัวพบว่ามีรัฐมนตรีสาธารณสุขอินเดียร่วมอยู่ในงานสหพันธ์สมาคมหมอประจำบ้านอินเดีย หรือ FORDA (The Federation of Resident Doctors Association) ซึ่งเป็นผู้เรียกการประท้วงยืนยันว่าไม่มีเจตนาต้องการต่อต้านการรักษาโดยยาพื้นบ้านแต่เป็นต่อตัวรามเดฟ NDTV สื่ออินเดียรายงาน และชี้ว่า แพทย์ออกมาประท้วงทั่วอินเดียโดยมาจากกลุ่มสมาคมการแพทย์อินเดีย IMA ซึ่งข้าร่วมเช่นกันและได้เห็นหมอสวมปลอกแขนดำไม่พอใจที่รามเดฟ เรียกการรักษาแผนปัจจุบันว่า โง่เขลา และมีกลุ่มองคกร่ท่างการ่แพทยมากมายเรียกร้องให้เขาออกมาขอโทษโดยไร้เงื่อนไขต่อสาธารณะสื่ออินเดียรายงานว่า ทั้งนี้หนึ่งในวิดีโอคลิปที่ถูกส่งต่ออย่างแพร่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า เจ้าลัทธิโยคะอ้างว่า มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันมากกว่าจำนวนการเสียชีวิตที่ไม่ได้รับการรักษาหรือไม่ได้รับออกซิเจนเสียอีก