เจาะลึกชนวนศึกยิว-ปาเลสไตน์ 2021: กม.ฟ้องขับไล่โหด - จับตา ‘ฮามาส’ หลังโกยคะแนนอื้อ & ใครจะเป็นนายกฯ ยิว

อาทิ:(ก)กฎหมายฟ้องร้องขับไล่สุดโหดที่สามารถบังคับให้ชาวปาเลสไตน์ต้องเสียบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวยิวโดยไม่สมด้วยสามัญสำนึกนั้น ยังคงอยู่(ข)ปัญหาชะตากรรมจนตรอกของชาวปาเลสไตน์ 13 ครอบครัวในย่านชีค จาร์เราะห์ ที่ถูกกลุ่มก่อตั้งนิคมถิ่นฐานชาวยิว อาศัยอำนาจศาลอิสราเอล ไล่บี้บีบบังคับให้ย้ายออกจากบ้านเรือน ยังไม่ได้รับการแก้ไข และยังมองไม่เห็นโอกาสยุติในเมื่อนายกรัฐมนตรีรักษาการของอิสราเอลลั่นวาจาสนับสนุนการสร้างถิ่นฐานในเยรูซาเลมตะวันออกปมขัดแย้งนี้คือระเบิดเวลาแบบระยะยาวและระยะสั้นในใจของชาวปาเลสไตน์และชาวยิว ที่สามารถเปรี้ยงปร้างออกไปเป็นการปะทะต่อสู้ในภาคประชาชน และการศึกสงครามในระดับรัฐ ซึ่งมีผู้กำหนดนโยบายที่ได้รับผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังจะต้องตรวจสอบดูกันอย่างจุใจเป็นหนึ่งในประเด็นอ่อนไหวสำคัญที่สามารถนำไปสู่การสู้รบดุเดือนระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์หลังจากที่ 13 ครอบครัวปาเลสไตน์แพ้คดีฟ้องขับไล่ให้แก่กลุ่มผู้ก่อตั้งนิคมถิ่นฐานชาวยิว อันเป็นการตัดสินคดีที่ชาวโลกรู้สึกอึ้งไปทั่ว ...อย่างนี้ก็ได้หรือต่อศาลอิสราเอล โดยแสดงเอกสารสิทธิ์จากการซื้อ-ขายซึ่งเกิดขึ้นในปี 1875-1876 ที่แถลงว่าชุมชนคนอิสราเอลซื้ออสังหาฯ เหล่านี้จากชาวปาเลสไตน์ และกลุ่มผู้ก่อตั้งฯ ได้รับซื้อมา โดยในปี 1972 มีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ภายใต้ทรัสตียิว ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมาธิการชุมชนเซฟาร์ดิ และคณะกรรมาธิการแห่งสภานิติบัญญัติของอิสราเอลในการนี้ กลุ่มผู้ก่อตั้งฯ ยื่นฟ้องโดยอ้างอิงสิทธิ์ตามกฎหมายอิสราเอลปี 1970 ที่อนุญาตให้ชาวยิวที่เคยเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ผืนใดๆ ในเขตชีค จาร์เราะห์ ก่อนปี 1948 สามารถยื่นฟ้องศาลขอกรรมสิทธิ์คืน (แต่กฎหมายนี้ในชีค จาร์เราะห์ ยื่นฟ้องขอกรรมสิทธิ์เหนืออสังหาริมทรัพย์ในผืนดินประเทศอิสราเอล กลับคืนจากชาวยิว เพราะถือว่าเป็นผู้อพยพ)หลังจากที่อิสราเอลชนะสงครามที่ต่อสู้กับชาวอาหรับ ด้วยความช่วยเหลือจากอังกฤษ และตั้งประเทศขึ้นมาได้ในปี 1948 โดยพื้นที่ในเวลานั้นใหญ่โตกว้างขวางและเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์ซึ่งมิได้สถาปนาความเป็นประเทศ ในการนี้ ภายในประเทศอิสราเอลมีแผ่นดินเยรูซาเลมตะวันตกประกอบอยู่ด้วย โดยยังไม่คลุมไปถึงเยรูซาเลมตะวันออกแปดปีต่อมา (1956) เกิดความขัดแย้งร้อนแรง ครอบครัวชาวปาเลสไตน์จำนวนมากถูกบีบให้อพยพออกจากเยรูซาเลมตะวันตกและเมืองไฮฟาที่ฝ่ายยิวเข้าไปยึดครอง ไปตั้งบ้านเรือนใหม่ในเวสต์แบงก์บ้าง กาซาบ้าง ในการนี้ มี 28 ครอบครัวถูกจัดให้มาตั้งบ้านเรือนใหม่ในย่านชีค จาร์เราะห์ ของเยรูซาเลมตะวันออก (ปัจจุบันเติบโตขึ้นมาเป็น 35 ครอบครัว) ในการตั้งบ้านเรือนใหม่นี้ รัฐบาลจอร์แดน (ซึ่งขณะนั้นครองเยรูซาเลมตะวันออก) ให้ที่ดิน ขณะที่สหประชาชาติให้ค่าใช้จ่าย รอยเตอร์เล่าไว้ในเวลาเดียวกัน ครอบครัวชาวยิวที่อาศัยในย่านชีค จาร์เราะห์ ก็ต้องย้ายออกไปยังเยรูซาเลมตะวันตกเพื่อความปลอดภัย โดยได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่ใหญ่โตตกแต่งเฟอร์นิเจอร์งดงามซึ่งชาวปาเลสไตน์ต้องอพยพลี้ภัยที่เกิดขึ้นจากชาวยิว ทั้งนี้ บ้านปาเลสไตน์ราคาแพงเหล่านี้มีมากมายระดับหนึ่งหมื่นแห่ง และรองรับชาวยิวที่ถูกรัฐบาลโยกย้ายออกจากบ้านเรือนในสารพัดพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น เขตเวสต์แบงก์ คุณดาฟนา โกลัน-อักนอน นักวิชาการชาวยิวให้ข้อมูลไว้ในหนังสือเรื่อง Teaching Palestine on an Israeli University Campusเมื่ออิสราเอลขยายอาณาเขตได้สำเร็จในปี 1967 หลังชนะสงครามหกวัน (Six-day War, 1967) สงครามยุติลงด้วยการที่อิสราเอลเข้ายึดครองเยรูซาเลมตะวันออก และเขตเวสต์แบงก์ นับแต่นั้นมา มีความพยายามส่งเสริมให้ชาวยิวเข้าไปตั้งบ้านเรือนในฝั่งเยรูซาเลมตะวันออกในการนี้ มีตัวช่วยสำคัญยิ่ง 2 รายการ คือ กฎหมายปี 1970 ที่อนุญาตให้ชาวยิวที่เคยเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ผืนใดๆ ในเขตชีค จาร์เราะห์ ก่อนการตั้งประเทศ (ปี 1948) สามารถยื่นฟ้องศาลขอกรรมสิทธิ์คืน แต่ไม่ให้สิทธิ์ชาวปาเลสไตน์ฟ้องเรียกคืนอสังหาริมทรัพย์เดิมของพวกตนในเยรูซาเลมตะวันตก และกฎหมายปี 1980 ที่ผนวกเยรูซาเลมตะวันออกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งทำให้ชาวปาเลสไตน์ต้องอยู่ใต้ระบบกฎหมายและสถาบันตุลาการยิวด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ทศวรรษ 2000 จรดจนปัจจุบัน ครอบครัวชาวปาเลสไตน์ในชีค จาร์เราะห์ ทั้งกลุ่มผู้อพยพที่ถูกจัดให้เข้าอยู่ในย่านนี้และทั้งกลุ่มที่อาศัยในย่านนี้มาเก่าก่อนรวม 70 ครอบครัว ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ก่อตั้งนิคมถิ่นฐานชาวยิวที่เข้าไปฟ้องร้องเรียกคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการชนะคดีไปแล้ว 4 ครอบครัวในปี 2009 และทำการบังคับให้ขนย้ายของออกจากบ้าน ขณะที่คนยิวก็เข้าไปครอบครองบ้านและปักหลักอยู่อาศัยแบบที่ไม่หวั่นไหวกับบรรยากาศตึงเครียดหรือการเผชิญหน้าใดๆ ในปัจจุบันมีคดีฟ้องร้องขับไล่อยู่ในศาลเป็นจำนวนมากว่า ให้ชาวปาเลสไตน์ 13 ครอบครัว รวม 58 คน ในเขตชีค จาร์เราะห์ ย้ายออกจากบ้านเรือนที่อาศัยมาตั้งแต่ปี 1956- - - - ศาลอิสราเอลกำหนดว่าเพื่อส่งมอบกรรมสิทธิ์แก่โจทก์ชาวยิวและอีก 7 ครอบครัวที่เหลือต้องย้ายออก ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2021 ด้านทนายปาเลสไตน์เดินหน้าสู้ต่อ ส่งคำร้องคัดค้านการตัดสินขึ้นสู่ศาลสูงสุดของอิสราเอล โดยนัดไต่สวนกันในวันที่ 10 พ.ค.ในการนี้ มีชาวปาเลสไตน์ราว 200ครอบครัวในเยรูซาเลมตะวันออกที่อยู่ภายใต้การคุกคามจากความพยายามของกลุ่มผู้ก่อตั้งถิ่นฐานชาวยิวในอันที่จะฟ้องไล่ที่ ชุมชนชาวปาเลสไตน์จึงเต็มไปด้วยความคับแค้นและเชื่อว่าศาลอิสราเอลจะทยอยตัดสินให้ชาวยิวได้กรรมสิทธิ์ในบ้านเรือนของพวกตนจนกระทั่งชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดถูกขับให้พ้นออกจากเยรูซาเลมตะวันออก- - - - ความคับแค้นใจจากคำตัดสินของศาลอิสราเอลโหมกระพือบรรยากาศตึงเครียดตลอดปลายปี 2020 จรดไปถึงเดือน พ.ค. กระแสเชี่ยวกรากขึ้นเป็นการปะทะกระแสไม่ยอมทน พุ่งสูงมากขึ้นไปอีกในช่วงครึ่งหลังของเดือนเม.ย. 2021 ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวมุสลิมได้เข้าสู่การถือศีลอด รอมฎอน สองสัปดาห์แรกชาวยิวขวาจัดรวมตัวกันเดินขบวนต่อต้านชาวปาเลสไตน์ ด้านตำรวจอิสราเอลรุดเข้ายับยั้งกางกั้นไม่ให้ขบวนผู้ประท้วงทั้งสองฝ่ายเคลื่อนตัวไปเจอกัน แต่ลงท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าตำรวจยิงทั้งแก๊สน้ำตา ทั้งระเบิดเสียง ทั้งประทัดไฟ เพื่อสลายกลุ่มผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ หน่วยกาชาดรายงานว่าชาวปาเลสไตน์ได้รับบาดเจ็บ 32 ราย ในจำนวนนี้ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 12 รายแต่การปะทะต่อสู้กลับมาอีกในกระแสประท้วงการฟ้องขับไล่การประท้วงกลับรุนแรงขึ้นมาอีก ภายในสถานการณ์ที่ว่าเสียแต่โดยดี ทั้งที่ศาลสูงสุดอิสราเอลนัดไต่สวนในวันที่ 10 พ.ค.โดยในย่านชีค จาร์เราะห์ซึ่งถูกคุกคามรุนแรง มีการประท้วงต่อสู้ และชาวปาเลสไตน์จึงถูกตำรวจอิสราเอลเข้าจับกุมการปะทะอย่างรุนแรงกับตำรวจดำเนินต่อเนื่องในย่านชีค จาร์เราะห์ หน่วยกาชาดให้ตัวเลขว่ามีชาวปาเลสไตน์ 22 รายได้รับบาดเจ็บ และตำรวจจับผู้ประท้วง 11 ราย ในวันเดียวกันทางด้านเวสต์แบงก์ เด็กวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์วัยเพียง 16 ปี เสียชีวิตด้วยคมกระสุนของทหารอิสราเอลในระหว่างการปะทะต่อสู้กัน สืบเนื่องกับเมื่อหนึ่งวันก่อนหน้า ที่ว่าเด็กหนุ่มชาวยิววัย 19 ปี ถูกยิงออกมาจากรถยนต์ที่วิ่งผ่าน โดยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลความรุนแรงที่ยกระดับสูงในหลายวันที่ผ่านมา ทำให้ฝ่ายต่างๆ หวั่นว่าจะจุดชนวนการสู้รบขึ้นมาอีกได้แก่ สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, และสเปนรวมทั้งยุติการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกไปจากเยรูซาเลมตะวันออกด้วยซึ่งบริหารปกครองในฉนวนกาซา (อ่านเพิ่มเติมในข้อ 4 ด้านล่าง) ก็ส่งเสียงเตือนไปยังอิสราเอลว่าวิกฤตความขัดแย้งที่ระอุ อาจทำให้ความรุนแรงต่อยอดยืดเยื้อการปะทะรุนแรงกับตำรวจในย่านชีค จาร์เราะห์ เกิดขึ้นอีก และตำรวจจับกุมผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์อีก 15 ราย อีกทั้งตำรวจต้องส่งกำลังไปดูแลบ้านของชาวยิวที่ยึดมาจากครอบครัวชาวปาเลสไตน์เมื่อปี 2009ผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ในเขตเยรูซาเลมตะวันออก เดินขบวนคัดค้านการขับไล่ครอบครัวปาเลสไตน์ออกจากบ้านเรือนย่านชีค จาร์เราะห์ พลางตะโกนคำขวัญและโบกธงปาเลสไตน์ควบคู่กับธงของกองกำลังติดอาวุธกลุ่มฮามาส ซึ่งนอกจากจะเป็นสัญญาณถึงการรอคอยปฏิบัติการของฮามาสแล้ว ยังชี้บ่งระดับความสุกงอมพร้อมแตกหักของสถานการณ์ความขัดแย้งหนึ่งวันหลังจากที่ประธานาธิบดีอิสราเอลมอบสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลให้แก่ ยาอีร์ ลาปีด (Yair Lapid) ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองของ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีรักษาการภายในพื้นที่แห่งมัสยิดอัล-อักซอ อันเป็นมัสยิดสำคัญซึ่งชาวมุสลิมถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอันดับ 3 ของตน ที่สำคัญคือเป็นพื้นที่ซึ่งไม่อนุญาตให้ชาวยิวเหยียบย่างเข้าไปวิกฤตการณ์ดังกล่าวเปรี้ยงปร้างขึ้นในห้วงเวลาที่สาธุชนชาวมุสลิมจำนวนหลายหมื่นคนไปละหมาดกันในบริเวณมัสยิดอัล-อักซอ เนื่องในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอม – เดือนแห่งการถือศีลอด ทั้งนี้ ไม่มีความแน่ชัดว่ามีฝ่ายไหนตั้งใจยั่วยุ ฝ่ายตำรวจบอกว่า ชาวปาเลสไตน์ขว้างปาก้อนหิน, ขวดแก้ว, และพลุดอกไม้ไฟ เข้าใส่เจ้าหน้าที่ จนถึงขั้นจลาจล เจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดปราบจลาจลจึงยิงสวนกลับไปด้วยกระสุนยางและแก๊สน้ำตาด้านฝ่ายปาเลสไตน์แสดงคลิปวิดีโอว่าฝ่ายอิสราเอลยกกำลังบุกเข้าไปในบริเวณจัตุรัสที่ตั้งมัสยิดแห่งนี้ และยิงระเบิดเสียงหลายลูกที่บริเวณด้านในอาคารมัสยิด ภาพความรุนแรงที่ปรากฏแพร่ออกไปสร้างความสะเทือนใจชาวมุสลิมทั่วโลก ซึ่งถือว่าการบุกมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์คือการหมิ่นและคุกคามศาสนาอิสลามผู้บาดเจ็บชาวปาเลสไตน์มีมากมายกระทั่งว่าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินต้องตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อให้การรักษาเร่งด่วน รอยเตอร์รายงานอย่างนั้นพร้อมให้ข้อมูลว่าเป็นชาวปาเลสไตน์ 205 ราย ตำรวจอิสราเอล 12 ราย ทั้งนี้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง 88 รายโดยเป็นตำรวจ 6 ราย ถูกนำส่งโรงพยาบาลและลามไปปะทุขึ้นตามส่วนอื่นๆ ของเยรูซาเลมตะวันออก โดยเห็นได้ว่าในขบวนประท้วงต่างๆ ล้วนเต็มไปด้วยธงของกองกำลังฮามาส บ่งบอกการรอคอยความช่วยเหลือจากฮามาสที่ปกครองอยู่ในฉนวนกาซา อันเป็นดินแดนที่มีประเทศอิสราเอลแผ่ขวางอยู่ตรงกลางการปะทะในวันนี้ มีความแตกต่างกว่าทุกวันเพราะขณะที่ชาวอิสราเอลเฉลิมฉลองชัยในการยึดครองเยรูซาเลมตะวันออกเมื่อปี 1967 นั้น ชาวปาเลสไตน์ซึ่งตกอยู่ในความคับแค้นใจอย่างต่อเนื่องจะระลึกว่ามันเป็นวันแห่งหายนะของวิถีชีวิต ยิ่งกว่านั้น นับจากการปะทะต่อสู้ร้ายแรงภายในพื้นที่มัสยิดอัล-อักซอ เป็นต้นมา ตำรวจอิสราเอลใช้มาตรการรุนแรงในขั้นของการปราบจลาจลสร้างความแค้นเคืองแก่ชาวปาเลสไตน์ในทุกพื้นที่ ในการนี้- - - - จากความรุนแรงที่ อัล-อักซอ ตลอดจนส่วนอื่นๆ ของเยรูซาเลมตะวันออก ในช่วงหลายๆ วันเหล่านี้- - - - ณ วันซึ่งถูกย้ำแค้นที่อิสราเอลฉลองชัยครบรอบการยึดครองเยรูซาเลมตะวันออก 10 พ.ค. 1967 และเป็นวันซึ่งอารมณ์เจ็บปวดในหมู่พี่น้องปาเลสไตน์ทั้งมวลพุ่งถึงขีดสุด โดยเฉพาะที่ต้องรับรู้ถึงภาพตำรวจอิสราเอลปักหลัก(คุมสถานการณ์) อยู่ในบริเวณของมัสยิดอัล-อักซอกับพี่น้องปาเลสไตน์ในเยรูซาเลมตะวันออกให้เหมือนกับเมื่อปี 2000มิเช่นนั้น กองกำลังร่วมปาเลสไตน์แห่งฉนวนกาซาจะเปิดฉากโจมตีอิสราเอลพร้อมกับสำแดงถึง “ความสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” กับชาวปาเลสไตน์ในเยรูซาเลมตะวันออกซึ่งถูกอิสราเอลบีฑาครั้งแล้วครั้งเล่าในการนี้ เนื่องจากอิสราเอลมีระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ “ไอออน โดม” (Iron Dome) ดังนั้น แท็กติกการจรวดจึงต้องซัดออกไปคราวละมากๆ เพื่อให้มีบางส่วนสามารถฝ่าระบบการยิงขีปนาวุธสกัดทำลายจรวด และดิ่งเข้าถล่มเมืองต่างๆ ของอิสราเอลได้สำเร็จด้วยการยิงขีปนาวุธถล่มโจมตีกลับไปยังกาซา ทั้งนี้ กาซาเป็นผืนแผ่นดินแนวยาวและแคบๆ ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยมีเนื้อที่เพียงประมาณ 360 ตร.กม. เป็นที่พำนักอาศัยของชาวปาเลสไตน์ร่วมๆ 2 ล้านคน หลังจากที่กองทัพอิสราเอลถอนกำลังออกจากกาซาในปี 2005 และกองกำลังปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสขับกองกำลังปาเลสไตน์ของกลุ่มฟาตาห์พ้นออกไปจากกาซาได้ในปี 2007 ฮามาสจึงยึดครองและบริหารกาซา แต่อิสราเอลยังควบคุมกาซาในบางด้าน เช่น การห้ามส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ การคุมจุดผ่านแดนอิสราเอลเปิดปฏิบัติการ “Operation Guardian of the Walls” บุกถล่มทำลายล้างฮามาสโดยส่งเครื่องบินไอพ่น Fighter Jet ติดขีปนาวุธ เข้าไปโจมตีทางอากาศใส่กาซาเพื่อถล่มทำลายศักยภาพการรบของฮามาส โดยในวันนี้เป็นการทำลายกลุ่มอาคารสูง 13 ชั้นในเมืองกาซาซิตี้ที่เป็นตึกพักอาศัยและสำนักงาน ซึ่งอิสราเอลประกาศว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานด้วยความที่ฮามาสต้องใช้กลยุทธ์กระหน่ำยิงจรวดเข้าสู่เมืองต่างๆ ในอิสราเอลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แบบสาดไปคราวละมากๆ เพื่อให้ขีปนาวุธของอิสราเอลไม่ทันจะสกัดทำลายได้ทั้งหมดในห้วงเวลาสั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้เหลือจรวดบางลูกที่สามารถฝ่าเข้าไปถล่มสถานที่ของอิสราเอลได้สำเร็จ ดังนั้น จุดที่จรวดจะเข้าไปทำลายจึงยากจะกำหนดให้แน่นอน และมีเพียงไม่กี่ครั้งที่จะยิงโดนสถานที่ด้านการทหารนอกจากนั้น เมื่อเทียบความรุนแรงในการถล่มทำลายซึ่งเขตกาซาโดนเล่นงานจากขีปนาวุธของอิสราเอล ก็ต้องถือว่าขนาดของความสูญเสียที่อิสราเอลได้รับจากจรวดของฮามาส อยู่ในสัดส่วนของขนาดเสื้อ XXS : XXL โดยที่ XXS คือขนาดความสูญเสียในส่วนของอิสราเอลพอไซเรนกรีดเสียงโหยหวนเตือนว่าจรวดจากฉนวนกาซาของปาเลสไตน์โจมตีเข้ามา วิทยุจะหยุด โทรศัพท์มือถือจะรัวบี๊บๆๆ พร้อมแสงสีแดงแว่บๆๆ ทุกสองวินาที ขณะที่จอโทรทัศน์จะออกภาพเตือนภัยว่า รีบหลบเข้าที่กำบัง รอยเตอร์เล่าถึงวิถีชีวิตอันเต็มไปด้วยความอกสั่นขวัญแขวนของผู้คนในอิสราเอลตลอด 11 วันของการดวลอาวุธหนักระหว่างอิสราเอลกับฉนวนกาซา“เราแทบจะไม่ออกจากบ้านกันเลยค่ะ อาบน้ำแต่ละทีก็จะรีบๆ เร็วๆ บางทีลูกชายแปดขวบของดิฉันจะไม่ยอมออกจากห้องนิรภัย” ลิออร์ ดาบูช คุณแม่ชาวยิววัย 37 ปี เล่าไว้อย่างนั้นเมื่อวันศุกร์ 14 พ.ค. เธอกับลูกสองหนุ่มน้อยจะขลุกอยู่ในห้องนิรภัยของอพาร์ตเมนต์ในเมืองแอชเคลอนแทบจะตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้คนที่อยู่ในเมืองห่างๆ จากกาซา เช่น ในเทลอาวีฟ จะออกจากบ้านเรือนไปทำธุรกิจบ้าง แต่ก็ต้องคอยผวาไม่ใช่น้อย เมื่อเสียงไซเรนแหวกอากาศขึ้นมา ทุกคนจะแย่งกัน กรูกันเข้าหลุมหลบภัย ทั้งนี้ มีคุณย่าบางรายล้มขณะรีบไปยังหลุมหลบภัย แล้วถูกเหยียบจนบาดเจ็บรุนแรงแม้จะทราบว่าจรวดปาเลสไตน์สามารถฝ่าระบบป้องกันภัยทางอากาศเข้ามาได้ไม่ถึง 5% แต่ไม่มีใครต้องการตกเป็นเหยื่อของจรวดไม่กี่ลูกที่ฝ่าเข้ามาได้แม้แต่รถจี๊ปของทหารอิสราเอลยังถูกจรวดปาเลสไตน์ยิงโดนเข้าอย่างจังราวกับอยู่ห่างต้นทางเพียงไม่กี่เมตร โดยทหารในรถจี๊ปหนึ่งนายเสียชีวิต และอีกสองนายบาดเจ็บอย่างหนักในช่วงการลุกฮือขึ้นต่อต้านอิสราเอลครั้งที่ 1 โดยเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ไม่พอใจกับองค์กรนำ ได้แก่ องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ (พีแอลโอ) ตลอดจนขบวนการฟาตาห์ซึ่งเป็นสายตรงของพีแอลโอที่ผ่านมา ฮามาสจะให้ความสำคัญสูงสุดแก่นโยบายโค่นล้มอิสราเอลและสถาปนารัฐปาเลสไตน์ด้วยวิธีใช้กำลังอาวุธและแท็กติกต่างๆ ที่ชาวโลกประณามว่าเป็นอาชญากรรมที่โหดร้ายเกิน เช่น ระเบิดพลีชีพที่มุ่งสังหารชาวอิสราเอลในช่วงปี 1989-2016ในเวลาเดียวกันฮามาสให้ความสำคัญแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างความทันสมัย ผลงานเหล่านี้เป็นผลประโยชน์โดยตรงของชาวปาเลสไตน์ ซึ่งรู้สึกผิดหวังกับรัฐบาลที่นำองค์การบริหารปาเลสไตน์ (Palestinian Authority - พีเอ) ที่ถูกครอบงำโดยพรรคฟาตาห์ ดังนั้น พรรคฮามาสจึงได้รับความนิยมอย่างสูงภายในชุมชนคนปาเลสไตน์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำเก่าแก่ที่ต่อสู้โค่นล้มอิสราเอลภายใต้การนำของยัสเซอร์ อาราฟัต (1929-2004) แต่เก่าก่อน (ตั้งแต่ปี 1964) โดยที่ฮามาสไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกพีแอลโอ การแตกหักกับพีแอลโอเกิดขึ้นในความขัดแย้งกรณีอิรักบุกคูเวตเมื่อปี 1990 เนื่องจากพีแอลโอสนับสนุนเรื่องนี้ แต่ฮามาสคัดค้าน โดยที่ผู้นำฮามาสในขณะนั้น คือ คอเลด มาชาล (Khaled Mashaal) มีสายสัมพันธ์อันดีกับคูเวตในการนี้ ฮามาสก็มีความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นกับขบวนการฟาตาห์ซึ่งเป็นสายตรงของพีแอลโอ ความตึงเครียดระหว่างฮามาสกับฟาตาห์ได้ยกระดับอย่างรุนแรงหลังอสัญกรรมของอาราฟัตในปี 2004 และหลังจากที่มาห์มูด อับบาสชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2005 โดยฝ่ายฮามาสคว่ำบาตรการเลือกตั้งเมื่อฮามาสชนะการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์แบบถล่มทลายในปี 2006 ตามมาด้วยการใช้กำลังอาวุธต่อสู้กัน โดยที่ความพยายามสร้างสมานฉันท์ระหว่างสองพรรคการเมืองคู่นี้ ไม่ประสบความสำเร็จโดยที่อับบาสยังรักษาตำแหน่งประธานาธิบดีไว้ และไม่มีการจัดเลือกตั้ง ในการนี้ สภาพความสัมพันธ์อยู่ในลักษณะซึ่งอาจเรียกได้ว่า ความขัดแย้งที่แช่แข็งไปพลางก่อน นับจากนั้น ในทางปฏิบัติแล้ว ฮามาสกับฟาตาห์แบ่งเขตครองอำนาจแยกขาดจากกันในระหว่างเขตกาซากับเขตเวสต์แบงก์โดยกำหนดวันเลือกตั้งสภานิติบัญญัติในวันที่ 22 พ.ค. และวันเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2021แต่ก็มีเสียงติเตียนอยู่บ้างว่าการทุ่มเทในด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปาเลสไตน์ออกจะแผ่วลงไป กระนั้นก็ตามในความเป็นพรรคการเมือง ปฏิบัติการเร่งคะแนนเสียงเป็นปัจจัยความสำเร็จที่ต้องดำเนินการผลงานการล้างแค้นแทนพี่น้องปาเลสไตน์ที่ฮามาสดำเนินการในช่วง 11 วันแห่งศึกขีปนาวุธยิว-ปาเลสไตน์ สร้างความสุขและความภูมิใจขั้นสุดแก่ชาวปาเลสไตน์ แม้ฝ่ายปาเลสไตน์จะถูกอิสราเอลถล่มอย่างมหาศาลก็ตาม ทั้งนี้ ปาเลสไตน์ถือว่าชัยชนะของฝ่ายตนคือการได้สร้างความเสียหายทางวัตถุและจิตใจในพื้นที่ของอิสราเอล ซึ่งเป็นการแก้แค้นและการให้บทเรียนอีกครั้งหนึ่งแก่ฝ่ายอิสราเอลเห็นได้ชัดว่าการรบครั้งนี้เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับฮามาสในอันที่จะชนะเลือกตั้ง ไม่ว่าการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติและการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามเนื่องจากฮามาสไม่มีโอกาสต่อกรกับอับบาสผ่านกล่องหย่อนบัตรเลือกตั้ง ฮามาสจึงใช้วิธีอื่นๆ เช่น การส่งเสริมความรุนแรง เพื่อจุดชนวนสงครามอันจะเปิดโอกาสให้ฮามาสแสดงบทบาทผู้นำการศึกล้างแค้นแทนชาวปาเลสไตน์ ดังนั้น ในกระแสความขัดแย้งนี้ ฮามาสเป็นสปอนเซอร์ในการขยายความรุนแรงในฝั่งของชาวปาเลสไตน์ โดยมีประเด็นความขัดแย้งและการเผชิญหน้าที่ชีค จาร์เราะห์เป็นเชื้อไฟโหมความคับแค้น ซึ่งเร่งกระแสการประท้วงให้รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังมีโซเชียลมีเดียคอยหนุนเนื่องอีกทางหนึ่งโดยให้เหตุผลว่าอิสราเอลเป็นต้นเหตุที่ทำให้การเลือกตั้งไม่พร้อม แต่หลายฝ่ายต่างเชื่อว่าเป็นการแก้เกม เพราะประเมินกันว่าตลอดตั้งแต่ที่กระแสการเดินขบวนประท้วงและการปะทะกับตำรวจอิสราเอลโหมกระพือตลอดเดือนมี.ค.-เม.ย. นั้น ฮามาสคือความหวังและที่พึ่งของชาวปาเลสไตน์ ดังนั้น หากจัดเลือกตั้งตามกำหนดการ โอกาสที่ฝ่ายฮามาสจะชนะมีสูงลิ่วทำการถล่มจรวดราวกับฝนฟ้าพายุกล้า โจมตีหลากหลายเมืองของอิสราเอล“ฮามาสได้ขยายบารมีในหมู่ชาวปาเลสไตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบรรดาผู้ที่เบื่อหน่ายกับการเลื่อนเลือกตั้งและการที่อับบาสไม่สามารถเจรจาให้อิสราเอลยุติความพยายามของกลุ่มนิคมตั้งถิ่นฐานยิวในอันที่จะขับไล่ครอบครัวปาเลสไตน์ออกจากบ้านเรือนให้จงได้” nbc.com เสนอประเด็นไว้อย่างนั้น เพื่อจะชี้ว่าการเปิดศึกกับอิสราเอลเพื่อปกป้องพี่น้องปาเลสไตน์ คือตัวช่วยสำหรับฮามาส ไม่ว่าจะในส่วนของการเลือกตั้ง หรือในส่วนของแรงสนับสนุนจากประชาชนโดยองค์รวม (อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.nbcnews.com/think/opinion/israel-violence-al-aqsa-protests-palestinian-rockets-helps-netanyahu-hamas-ncna1266890)ทั้งจากอียิปต์ กาตาร์ รัสเซีย สหประชาชาติ ฯลฯ อียิปต์ได้ประกาศมอบความช่วยเหลือ 500 ล้านดอลลาร์แก่การบูรณะฟื้นฟูกาซาขึ้นมา เม็ดเงินความช่วยเหลือต่างชาติเป็นแหล่งรายได้สำคัญของปาเลสไตน์มาโดยตลอด รายงานของธนาคารโลก (World Bank) ระบุอย่างนั้นพร้อมกับตอกย้ำจุดขายของตนซึ่งสร้างชื่อเสียงไว้มากมายในด้านการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติหลังจากที่ยิงขีปนาวุธเข้าใส่กาซาเพื่อตอบโต้กับที่ฮามาสสาดซัดจรวดมากกว่า 150 ลูกเข้าสู่อิสราเอลในวันจันทร์ที่ 10 พ.ค.แล้ว ในวันต่อๆ มา กองทัพอิสราเอลประกาศปฏิบัติการปกป้องมาตุภูมิ โดยขนานนามว่า “Operation Guardian of the Walls” โดยเป็นฝ่ายบุกเข้าไปดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อถล่มทำลายศักยภาพการรบของฮามาส พร้อมกับแถมขีปนาวุธไปถล่มอาคารและบ้านเรือนของภาคธุรกิจและภาคประชาชนจนกระทั่งเขตกาซายับเยินอยู่ในซากปรักหักพังทั่วเมืองวันที่ 11 พ.ค. ถล่มอาคาร 13 ชั้นจนยุบลงกับพื้น เพราะเป็นกลุ่มสำนักงานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงฮามาสวันที่ 12 พ.ค. ถล่มจุดรักษาความปลอดภัยทั้งภาคตำรวจและทหารของฮามาสหลายสิบแห่งตลอดทั่วฉนวนกาซาวันที่ 13 พ.ค. ถล่มศูนย์บัญชาการต่างๆ ของฮามาสด้านกองกำลังความมั่นคงภายใน ทั้งธนาคารกลาง และทั้งบ้านพักของผู้บัญชาการระดับสูงรายหนึ่งวันที่ 14 พ.ค. ระดมยานหุ้มเกราะและกองทหารมาชุมนุมกันตามแนวชายแดนติดต่อกับกาซา เพื่อล่อให้นักรบฮามาสแห่กันเข้าไปในอุโมงค์เชื่อมต่อกาซากับอียิปต์ แล้วถล่มขีปนาวุธจำนวนมหาศาลเพื่อทำลายเครือข่ายอุโมงค์เหล่านั้นพร้อมไปกับทำลายโรงผลิตจรวด และการสังหารบุคลากรฮามาส ซึ่งอิสราเอลประเมินว่าหลายร้อยรายทีเดียววันที่ 15 พ.ค. ถล่มอาคารสูงแห่งหนึ่งในกาซาซิตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของเอพี สำนักข่าวสัญชาติสหรัฐฯ และของสถานีโทรทัศน์อัล-ญะซีเราะห์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กาตาร์วันที่ 16 พ.ค. ถล่มทำลายบ้านพักของผู้นำฝ่ายการเมืองฮามาสเนทันยาฮูไม่สามารถเอาชนะเลือกตั้งครั้งที่ 4 ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จึงยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้สำเร็จ แม้จะมีการจัดเลือกตั้งรวม 4 ครั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นห้วงที่อิสราเอลปลอดจากศึกสงครามกับบรรดานักรบปาเลสไตน์ ในการนี้ เนทันยาฮูซึ่งยังครองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีรักษาการมาอย่างต่อเนื่อง ได้ใช้หลายกลยุทธ์ที่จะซื้อใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่ยังไม่บรรลุผลในวันที่ 6 พ.ค. ประธานาธิบดีอิสราเอลมอบสิทธิ์การจัดตั้งรัฐบาลให้แก่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงอันดับสอง นามว่า ยาอีร์ ลาปิด (Yair Lapid)ในวันรุ่งขึ้น 7 พ.ค. ที่เกิดการปะทะครั้งใหญ่ในบริเวณมัสยิดอัล-อักซอ และอีกหลายวันต่อมาที่ตำรวจอิสราเอลตอบโต้ผู้ประท้วงปาเลสไตน์ด้วยมาตรการแข็งกร้าว ความพยายามรวบรวมพรรคต่างๆ เข้าร่วมรัฐบาลก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยในเช้าวันที่ 10 พ.ค. รัฐบาลผสมมีความชัดเจนมาก และมีโอกาสที่จะสาบานตัวเข้าเป็นรัฐบาลใหม่ได้สำเร็จภายในสัปดาห์นั้นในการนี้ นิวยอร์กไทมส์สื่อยักษ์ในสหรัฐฯ เสนอประเด็นว่าเนทันยาฮูเป็นผู้ที่พยายามจะกระตุ้นให้เกิดวิกฤตและการปะทะต่อสู้ในเยรูซาเลม เพื่อหนุนฐานะผู้นำของตน (อ่านเพิ่มเติมที่ HTTPS://WWW.NYTIMES.COM/2021/05/15/WORLD/MIDDLEEAST/ISRAEL-PALESTINIAN-GAZA-WAR.HTML)ครั้นเมื่อเกิดภัยคุกคามจากฮามาส การจัดตั้งรัฐบาลในแวดวงพรรคฝ่ายค้านจึงต้องระงับ ความเป็นไปได้ที่เนทันยาฮูจะพ้นจากตำแหน่งนายกฯ รักษาการ จึงหยุดไปอย่างหวุดหวิดพร้อมกันนั้น ความสำเร็จจากศึกขีปนาวุธและการปราบปรามฮามาสยังเปิดโอกาสให้แก่เนทันยาฮูอีกครั้งหนึ่ง โดยพรรคการเมืองที่ไม่ยอมเข้าร่วมตั้งรัฐบาลกับเนทันยาฮูอาจกลับมาโอเคด้วย และตัดโอกาสที่ยาอีร์ ลาปิดจะเดินหน้าตั้งรัฐบาลผสมได้สำเร็จ หรืออาจมีการจัดเลือกตั้งครั้งที่ 5 ซึ่งเนทันยาฮูมีความได้เปรียบสูงต่อความเป็น “มิสเตอร์ความมั่นคง” อันเป็นแบรนด์เนมของเนทันยาฮู และน่าจะช่วยทวีคะแนนเสียงหากจะต้องมีการจัดเลือกตั้งครั้งที่ 5 ฝ่ายต่างๆ วิเคราะห์อย่างนั้น เหลือแต่ว่าเนทันยาฮูจะใช้กำลังภายในไปพลิกเกมสู่แนวนี้ได้หรือไม่ศึกขีปนาวุธยิว-ปาเลสไตน์ 2021 ยุติลงในคืนพฤหัสฯ ที่ 20 พ.ค. โดยชาวปาเลสไตน์บอบช้ำหนัก ฉนวนกาซายับเยิน อิสราเอลทำลายอาคารบ้านเรือนของประชาชน พร้อมกับสังหารชาวปาเลสไตน์ 248 ราย โดยเป็นเด็กๆ มากถึง 66 ราย กับเพศแม่ 58 รายเสียชีวิตอยู่ใต้ซากอาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งถูกยิงทำลายด้วยขีปนาวุธของอิสราเอลอนาคตที่ต้องจับตาในส่วนของฮามาสไม่ส่อแววผันผวน เพราะอิทธิพลของพรรคฮามาสแข็งแกร่งอย่างยิ่งส่วนอนาคตของเนทันยาฮูมีโอกาสผันผวนสูง และโอกาสที่อิสราเอลจะได้นายกฯ ใหม่ก็แรงทีเดียวแม้เนทันยาฮูสามารถเบรกการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลที่ ยาอีร์ ลาปิด หัวหน้าพรรคเยช อทิด (Yesh Atid) ลงมือดำเนินการจนเกือบสำเร็จ และแม้เนทันยาฮูจะได้คะแนนนิยมเพิ่มทวีขึ้นมากมาย กระนั้นก็ตาม เมื่อลาปิดเดินหน้าเจรจาจัดตั้งรัฐบาลต่อ วี่แววความสำเร็จที่จะคว่ำเนทันยาฮูดูดีทีเดียว โดยน่าจะได้รับความร่วมมือจากนาฟตาลี เบนเนตต์ หัวหน้าพรรคยามินา พรรคฝ่ายขวาขนาดเล็กแต่ตอบโจทย์ของลาปิดได้ โดยเบนเนตต์จะขึ้นเป็นนายกฯ ในช่วงต้นไปพลางก่อนอย่างไรก็ตาม พิษสงของเนทันยาฮูเป็นอะไรที่ต้องจับตาให้ดี และกระแสชาตินิยมในหมู่ชนชาวอิสราเอลก็ยังเชี่ยวกรากวิกฤตความขัดแย้งระหว่างยิวกับปาเลสไตน์ที่จะปะทุร้อนแรงขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้เกือบจะเรียกได้ว่าแน่นอน ในเมื่อปมขัดแย้งในประเด็นการขับไล่ครอบครัวชาวปาเลสไตน์ให้พ้นจากย่านชีค จาร์เราะห์ ยังไม่ถูกปลดล็อกรอดูกัน