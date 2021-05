นางงามพม่าปี 2020 ได้ลี้ภัยการเมืองในสหรัฐฯ เซ็นสัญญากับเอเจนซีส์โมเดลลิงนิวยอร์กชื่อดัง

Nextshark สื่อสหรัฐฯรายงานวันนี้(26 พ.ค)ว่า ทูซาร์ วินท์ ลวิน (Thuzar Wint Lwin) มิสเมียนมาปี 2020 หรือ “แคนดี้” ได้สิทธิ์ลี้ภัยทางการเมืองในสหรัฐฯด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรชีน คอมมูนิตี้( Chin community)ในอินดีแอนาโปลิสหลังจากที่เธอได้รับคำขู่คุกคามเป็นหมายจับจากรัฐบาลพม่าหลังจากที่ "แคนดี้" เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงในเมียนมาใช้เวทีการประกวดนานาชาติต่อต้านการทำรัฐประหารพม่าเมื่อวันที่ 1 ก.พ และบนเวทีประกวดเธอยังชูป้าย“Pray For Myanmar” บนเวทีซึ่งมิสเมียนมาสามารถคว้ารางวัลชุดประจำชาติมาได้สำเร็จบนเวทีนางงามจักรวาลปี 2020 ที่รัฐฟลอริดาในสหรัฐฯและเป็นเพราะความกล้าหาญของเธอที่ออกมาต่อกรกับเผด็จการพม่าทำให้สื่อสหรัฐฯชื่นชมเป็นอย่างมาก ชี้ว่าถึงแม้ว่าแคนดี้จะสามารถเดินทางมายังรัฐฟลอริดาอย่างปลอดภัยด้วยการเป็นตัวแทนสาวงามจากเมียนมาแต่ทว่ากระเป๋าสัมภาระของเธอกลับตกหล่นเดินทางมาไม่ถึงทำให้เธอไม่มีชุดประจำชาติเพื่อจะสวมเข้าบนเวทีแต่อาสาสมัคกลุมชีน คอมมูนิตี้ประจำรัฐฟลอริดาสามารถช่วยจัดหาทำให้เธอได้สวมชุดสตรีเผ่าชีนของพม่าที่มีชื่อว่า “จักรพรรดินีผู้ไร้ความกลัว” ขึ้นเวทีเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วNextshark รายงานว่า ชีน คอมมูนิตีซึ่งเป็นองค์กรชนเผ่าชีนของพม่าในสหรัฐฯได้ให้ความช่วยเหลือให้แคนดี้สามารถได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดเป็นนางงามของ We Are JEM Model Agency เอเจนซีส์โมเดลลิงชื่อดังในนิวยอร์ก และเธอจะขึ้นปรากฎตัวบนเวทีแฟชันโชว์นานาชาติในปีนี้ทั้งนี้พบว่าแคนดี้และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลปี 2020 ฮาน เลย์ (Han Lay)รวมอยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงของพม่าไม่กี่คนได้รับหมายจับ ซึ่งหากว่าคนทั้งคู่เดินทางกลับเข้าพม่าจะต้องได้รับการลงโทษจำคุกอย่างแน่นอน