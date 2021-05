สิงคโปร์เตือนสหรัฐฯ ‘อย่าจุ้นเรื่องภายใน’ หลังจัดสัมมนาร่วมกับองค์กร LGBT

คำแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สถานทูตสหรัฐฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับ Oogachaga องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ทำงานต่อสู้เพื่อสิทธิของกลุ่ม LGBT ในสิงคโปร์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (17)คำแถลงจากทางกระทรวง ระบุOogachaga ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1999 และให้คำนิยามองค์กรของตนว่า “มีชุมชนเป็นฐาน, ไม่แสวงผลกำไร และมีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพร่วมกับปัจเจกบุคคล, คู่รัก และครอบครัวที่เป็นเลสเบี้ยน, เกย์, ไบเซ็กชวล, คนข้ามเพศ, คนที่กำลังค้นหาตัวเอง (questioning) และเควียร์”ข้อมูลจากเว็บไซต์ May17.org ระบุว่า งานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ใช้ชื่อว่า ‘The economic Case for LGBT Equality: Exploring Global Trends with Professor Lee Badgett’ จัดโดยสถานทูตสหรัฐฯ ประจำสิงคโปร์ร่วมกับ Oogachaga โดยผู้เข้าร่วมเสวนาจะต้องได้รับเชิญเท่านั้นเว็บไซต์ดังกล่าวระบุด้วยว่า “ศาสตราจารย์ ลี แบดเจ็ตต์ เป็นอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์แอมเฮิร์ตส และเป็นผู้แต่งหนังสือและผู้บรรยายเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่อความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQI+ ที่มีชื่อเสียง”ด้านโฆษกสถานทูตสหรัฐฯ ประจำสิงคโปร์ได้ชี้แจงกับสื่อแชนแนลนิวส์เอเชีย (CNA) ในประเด็นนี้ว่า “สหรัฐอเมริกาสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของ LGBTQI+ ทั่วโลก สถานทูตสหรัฐฯ มีการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนภาคประชาสังคมอย่างสม่ำเสมอในประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้แก่คนทุกๆ กลุ่ม”“การสัมมนาออนไลน์เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ถูกจัดขึ้นเนื่องในวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia) และเป็นการสนทนาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการส่งเสริมความเท่าเทียมและการหลอมรวมกลุ่มคน LGBTQI+ ทั่วโลก”เหลียว หยางฟา (Leow Yangfa) ผู้อำนวยการบริหาร Oogachaga ยอมรับว่ารู้สึก “ประหลาดใจ” เมื่อได้ทราบคำเตือนจากกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมระบุว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวหนังสือใหม่ของศาสตราจารย์แบดเจ็ตต์ ซึ่งเน้นไปในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ และไม่ได้มีการกล่าวถึงนโยบายสาธารณะต่อรสนิยมทางเพศแต่อย่างใดเหลียว ยืนยันด้วยว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้ให้ทุนสนับสนุนการจัดสัมมนาครั้งนี้ และทางคณะผู้จัดงานก็ได้ส่งหนังสือเชิญไปยังกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว (MSF) ให้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมรับฟังด้วยแล้ว“มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวง MSF มาร่วมสัมมนาด้วยอย่างน้อย 2 คน” เขากล่าวที่มา: CNA