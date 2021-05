WHO รับรองวัคซีนโควิด-19 ของ ‘โมเดอร์นา’ สำหรับใช้งานฉุกเฉิน

การขึ้นทะเบียนรับรองจะช่วยให้บางประเทศที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพวัคซีนได้ด้วยตนเองสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็วที่สุด และยังเปิดทางให้โครงการ COVAX หรือหุ้นส่วนอื่นๆ สามารถกระจายวัคซีนชนิดนี้ไปยังกลุ่มประเทศยากจนได้ทั้งนี้ วัคซีนของโมเดอร์นาถือเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวที่ 5 ของโลกที่ผ่านกระบวนการรับรองฉุกเฉินจาก WHO โดย 4 ชนิดที่ได้รับไฟเขียวไปก่อนหน้า ได้แก่ วัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค, วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, วัคซีน Covishield ของสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย และวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันสำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ได้อนุมัติใช้งานวัคซีนโมเดอร์นาเป็นกรณีฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. ปี 2020 ขณะที่สำนักงานยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) ก็ได้อนุญาตการจำหน่ายและใช้วัคซีนตัวนี้ในกลุ่ม 27 ประเทศยุโรปเมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมาคำแถลงจาก WHO ระบุว่า คณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิคุ้มกันขององค์การอนามัยโลก (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization : SAGE) พบว่าวัคซีนโมเดอร์นามีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ถึง 94.1%โมเดอร์นา แถลงเมื่อวันพฤหัสบดี (29) ว่า ทางบริษัทคาดหมายที่จะเพิ่มกำลังผลิตวัคซีนให้ได้สูงสุดถึง 3,000 ล้านโดสในปี 2022ที่มา: เอเอฟพี