ดารานู้ดอล่างฉ่าง ผงาดเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์โป๊เปลือยและเจ้าของช่อง Podcast ขึ้นแท่นเศรษฐีหลายสิบล้าน : ลานา โรดส์

สาวหน้าสวยหุ่นเลอเลิศเล่าไว้ในรายการสัมภาษณ์ช่องยูทูป BFFs with Dave Portnoy and Josh Richards ซึ่งมีการเผยแพร่คลิปสัมภาษณ์เมื่อ 21 เมษายน 2021 โดยบอกว่าหลังจากที่เธอทิ้งอุตสาหกรรมหนังโป๊ไปเพราะเจอะเจอประสบการณ์แย่ๆ หลายอย่าง เธอพบว่าการตัดสินใจนี้กลายเป็นเรื่องดี เพราะเธอใช้ทักษะเชิงการแสดงและสินทรัพย์แห่งความงดงามของร่างกายและใบหน้า มาสร้างธุรกิจที่ทำรายได้ให้ตนเองซึ่งมากกว่ามหาศาลกว่าที่เคยเจอะเจอจากอาชีพรับจ้างถ่ายนู้ด-เล่นหนัง AVอดีตสาวดาวโป๊คนดังได้วิจารณ์อุตสาหกรรมหนังเอวีอย่างตรงไปตรงมาว่า “ในอุตสาหกรรมนี้ ฉันได้รับค่าตอบแทนห่วยมากนะคะ”“ฉันมีเงินออมอยู่ในบัญชีธนาคารแค่แสนกว่าดอลลาร์ตอนที่เลิกจากการรับจ้างถ่ายโป๊เปลือย แต่ตอนนี้ฉันเป็นเศรษฐีหลายสิบล้านแล้วค่ะ” กล่าวโดยน้องโรดส์ ซึ่งมิใช่เพียงจะโดดเด่นด้วยความสวยหวานดวงตาเร้าใจ แต่หน้าอกอวบเต็ม คอดเอวบางชดช้อย โค้งสะโพกกลมกลึงผึ่งผาย และก้นกอยหนั่นแน่น ก็ล้วนแต่ขั้นเทพไปทุกสิ่งอย่างธุรกิจหลักที่นำมาซึ่งรายได้สูงลิ่วของเธอคือ เป็นผู้ผลิตเนื้อหา (คอนเทนต์) เจ๋งๆ ไปนำเสนอให้ผู้คนมาเลือกชมบนเว็บไซต์ของค่ายสื่อยักษ์นามว่า OnlyFans (ลักษณะจะละม้ายหรือเทียบได้กับผู้ผลิตรายการข่าว รายการละคร รายการเกมโชว์ ฯลฯ ส่งไปให้แก่สถานีโทรทัศน์ออกอากาศ โดยได้รับค่าตอบแทนจากการแบ่งรายได้ค่าโฆษณากับบริษัทเจ้าของสถานี)เนื้อหาเจ๋งๆ ที่สาวโรดส์ผลิต คือ คลิปวีดิทัศน์และภาพถ่ายโป๊เปลือยของเธอในลีลาและบรรยากาศต่างๆ งดงามบ้าง เย้ายวนบ้าง ดุเด็ดเผ็ดร้อนบ้าง ฯลฯ เนื้อหาเหล่านี้ถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ OnlyFans ซึ่งเก็บค่าสมาชิกจากท่านผู้ชม ทั้งแบบสมาชิกรายเดือนและสมาชิกรายครั้ง (แบบว่าแค่ไหนจ่ายแค่นั้น หรือ Pay Per View) แล้ว OnlyFans ก็มอบส่วนแบ่ง 80% ของรายได้ค่าสมาชิกทั้งปวงแก่ผู้ผลิต ซึ่งส่วนแบ่งนี้ครอบคลุมถึงค่าลิขสิทธ์ผลงานของผู้ผลิตด้วย ขณะที่ OnlyFans มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานแล้วอยู่ที่ประมาณ 12%การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแนวนี้จะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของคอนเทนต์ที่ถูกจิตถึงใจแฟนๆ และตราตรึงหัวใจให้มาจ่ายเงินค่าสมาชิกเพื่อจะได้ติดตามรับชมสาสมดั่งปรารถนา ยิ่งคุณภาพคอนเทนต์ดีเด่น จำนวนสมาชิกก็ยิ่งมากมายมหาศาล และเม็ดเงินที่ได้รับก็ยิ่งมากมายมโหฬารในการนี้ ในความเป็นเจ้าของธุรกิจที่ผลิตคอนเทนต์ใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องนั้น แม้น้องโรดส์ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าตัวดาราได้มากมาย เพราะผลิตเอง-แสดงเองแทบทั้งหมด แต่เธอก็มีค่าใช้จ่ายด้านทีมงานออกแบบคอนเทนต์ให้ตรงใจท่านผู้ชม-ถ่ายทำ-ตัดต่อ-ผลิต เป็นสื่อบันเทิงที่มีคุณภาพมากพอที่จะเอาชนะคู่แข่งนักโป๊เปลือยเจ้าอื่นๆ เพื่อที่เธอจะสามารถดึงดูดและตราตรึงลูกค้าให้อยู่หมัดมัดใจแน่นหนา ไปจนถึงค่าสถานที่ ค่าโน่นนี่ ฯลฯ อีกทั้งค่าภาษีเงินได้มันคือการลงทุนที่ต้องวางแผนกลยุทธ์อย่างฉลาด เพราะตลาดของเธอมีคู่แข่งจำพวกซัปพลายเออร์ด้านคอนเทนต์มหาศาลนับแสนนับล้านราย นอกจากนั้น เธอต้องอยู่บนความเสี่ยงไม่ใช่น้อยว่าอาจต้องขาดทุนบ้าง หรือกำรี้กำไรอาจจะไม่ค่อยจะคุ้มเหนื่อยบ้าง ในเวลาเดียวกัน มันเป็นการลงทุนที่ผู้ประกอบการคนสวยอย่างเธอต้องขยันและทุ่มเทเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในด้านรายได้ให้มากมายและยั่งยืน เพราะผลผลิตแต่ละชุดควรจะถูกดูซ้ำ (และได้รับคำเล่าลืออื้ออึงถึงความอร่อยของภาพ) โดยลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ให้มากครั้งที่สุดหากอยากจะทราบโฉมหน้าของฐานสมาชิกที่ผู้ผลิตคอนเทนต์อย่างน้องโรดส์ ต้องดึงดูดให้มาจ่ายเงินเพื่อดูผลงานของเธอ ข้อมูลโดยสรุปจากวิกิพีเดียสามารถให้ภาพคร่าวๆ ซึ่งน่าอื้อหือเป็นอย่างยิ่ง วิกิพีเดียบันทึกไว้ ดังนี้OnlyFans ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายน 2020 ว่าเว็บฯ มีแฟนเพจที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วรวมมากกว่า 24 ล้านราย โดยที่ว่าทุกๆ 24 ชั่วโมง จะมีแฟนใหม่ๆ เข้าเป็นสมาชิกราว 200,000 ราย ขณะเดียวกัน เว็บฯ มีผู้ประกอบการที่ผลิตคอนเทนต์เจ้าใหม่ๆ เข้าร่วมเว็บไซต์วันละ 7,000-8,000 รายกันเลยทีเดียวด้วยความขยันและตั้งใจทำงาน อดีตดาวโป๊ที่วางสีหน้าท่าทางได้งดงาม เย้ายวน และชวนฝันอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถผลิตคอนเทนต์คลิปและภาพนิ่งโป๊เปลือยของเธอเป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนๆมหาศาลทีเดียวสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหัดสร้างธุรกิจ (MSMEs – Micro SMEs) และเหนือชั้นหลายเท่าตัวกว่ารายได้ที่เคยมีจากการรับจ้างเป็นดาราถ่ายโป๊เปลือยเมื่อเดวิด พอร์ตนอย พิธีกรออนไลน์คนดังตั้งคำถามสาวโรดส์ว่าความสำเร็จอันมากมายในปัจจุบันนี้ ทั้งบนโซเชียลมีเดีย ทั้งผลิตคอนเทนต์บนพอตแคส เป็นอานิสงส์จากอาชีพดาราถ่ายนู้ดโป๊เปลือยหรือไม่ เธอยอมรับตามนั้นบอกว่า ก็อาจเป็นได้ ใครเลยจะรู้ผู้ประกอบการสาวเศรษฐีนีเล่าอย่างซื่อๆ ไม่กั๊ก ไม่อำ ดั่งนักธุรกิจป้ายแดงหัวใจสะออนว่า“เมื่อฉันเลิกขาดจากวงการเอวี ฉันเริ่มโพสต์ภาพตนเองบนอินสตาแกรมทุกวันอย่างเอาจริงเอาจังค่ะ” เศรษฐีนีเล่าอย่างนั้น และบอกว่ากลยุทธ์นี้คือตัวหลักที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จอย่างระเบิดระเบ้อ และสามารถผงาดขึ้นเป็นแชมป์หมายเลขหนึ่งของ PornHub "ก่อนจะออกจากเอวี ฉันไม่เคยได้เป็นเบอร์หนึ่งของพอร์นฮับเลย” เศรษฐีโรดส์คนสวยรวยอึ๋มกล่าวเปิดเผยไว้อย่างนั้นน้องนางลานา โรดส์ สาว 24 กะรัต ชาวราศีกันย์ (6 กันยายน 1996 คนราศีกันย์มักจะสนุกและขยันอย่างทรหดกับการทำงานแบบที่ว่า ทำดี-ได้ดี ทำมาก-ได้มาก) ทุ่มเทสุดๆ กับการทำรายได้บนโซเชียล มีเดีย ปัจจุบันนี้ เธอได้รับค่าตอบแทน 30,000 ดอลลาร์ต่อหนึ่งโพสต์บนอินสตาแกรมเพจของเธอ คิดเลขแบบขำๆ ก็จะเห็นตัวเลขว่าสัก 365 ภาพต่อปี คือเท่ากับรายได้ 10.95 ล้านดอลลาร์ต่อปีกันเลยทีเดียวรายได้อันมหาศาลจากการผลิตคอนเทนต์ตรงนี้จึงเป็นแหล่งรายได้หลักคู่ขนานกับ OnlyFans และอธิบายให้เห็นภาพว่าเธอทำเงินขึ้นมาเป็นเศรษฐีนีหลายสิบล้านดอลลาร์ได้จากไหนกล่าวกันว่าระบบส่วนแบ่งรายได้จากค่าสมาชิกที่ OnlyFans ให้แก่ซัปพลายเออร์ด้านคอนเทนต์นั้น มีแรงจูงใจมากกว่าระบบส่วนแบ่งค่าโฆษณาที่ซัปพลายเออร์ได้จาก PornHubPornHub ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของน้องโรดส์ตั้งแต่ยังไม่เลิกราจากอุตสาหกรรมเอวี เป็นเว็บไซต์นำเสนอสื่อโป๊เปลือยที่เรียกกันว่าเว็บลามกอีกเว็บหนึ่ง โดยมีการแชร์วิดิทัศน์โป๊เปลือยกันอย่างโจ๋งครึ่ม ซึ่งรวมถึงโชว์โป๊เปลือยแบบถ่ายทอดสดสตรีมมิ่งด้วย ส่งผลให้มีผู้ติดตามอย่างอเนกอนันต์ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2020 บันทึกไว้ว่าเว็บไซต์แซ่บตัวแม่นี้มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดเบอร์ 3 ของโลกเว็บโป๊เปลือยทั้งปวง พร้อมกับเป็นเว็บที่มีความเคลื่อนไหวมากอันดับ 10 ของโลกเว็บไซต์ทุกสาขาขณะที่ PornHub สร้างรายได้มหาศาลจากค่าโฆษณา ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่นำคลิปวิดีทัศน์ไปเสนอบนเว็บไซต์นี้ได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งค่าโฆษณา ในอัตรา 0.60 ดอลลาร์ต่อการมีผู้ชม 1,000 หน มากดดูวิดีทัศน์ ซึ่งก็คือ Revenue per 1,000 views แต่ถ้าคลิปเลิศพอจะเข้าระดับ PornHub Premium อัตราส่วนแบ่งจะทะยานเป็น 35.58 ดอลลาร์ต่อ 1,000 RPV หลายประเทศได้บล็อกการเข้าถึง PornHub เช่น ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน และอินเดียสำหรับในประเทศไทย มีการบล็อก PornHub เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว ชมรายละเอียดเรื่องนี้ที่คลิปข่าวรายการอรุณอมรินทร์ ของช่องอมรินทร์นิวส์ 34HD https://www.youtube.com/watch?v=vhZSg5OKuL4)นักธุรกิจสาวผู้สักภาพหัวใจคู่ชมพูแดงบนก้นกอยสะโพกขวาเล่าให้หนุ่มเดวิด พอร์ตนอยฟังว่าเธอมีช่องพอดแคสต์ของตัวเอง ชื่อ “สามสาว หนึ่งครัว” หรือ 3 Girls 1 Kitchen โดยสร้างคอนเทนต์สนุกสนานฟังฮาได้สาระร่วมกับเพื่อนสองสาวสองสวยของเธอ คือ โอลิเวีย กับ อเล็กซาในพอดแคสต์น่ารักแสนแซ่บจากห้องครัวสะอาดสะอ้านที่มีความโป๊สะอ้านสะอาด น้องลานา โรดส์ และเพื่อนสาวเม้ามอยจี๊ดจ๊าดทั้งเรื่องอาหาร การออกเดท เซ็กส์ ความมั่นใจในห้องนอน วัฒนธรรมในโลกจริง ฯลฯ แต่ทีเด็ดคือสัมภาษณ์เซเลบตัวพ่อตัวแม่ขณะที่ธุรกิจตัวนี้ซึ่งเป็นธุรกิจน้องใหม่ในอาณาจักรธุรกิจของสาวโรดส์ สามารถรุดหน้าเป็นอย่างดีโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่รายได้จากค่าโฆษณา เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกแห่งยุคอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้ฟรี อาณาจักรธุรกิจของเธอยังเข้าไปสร้างดีลกับหลายบริษัทใหญ่ยักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นทูตคนสวยช่วยโปรโมตสินค้า หรือ Brand Ambassador ให้แก่ Fashion Nova ค่ายแฟชั่นหวือหวา ไม่มั่นจริง อย่าซื้อไปสวมในตอนที่ 19 ของพอดแคสต์ 3 Girls 1 Kitchen ซึ่งออกออนไลน์เมื่อ 9 เมษายน 2021 สาวโรดส์สุดสวย หุ่นมัธยม นมมหา’ลัย คุยกับอเล็กซาและโอลิเวีย แบบว่าเล่าปอกเปลือกหมดจดให้ฟังกันทั่วหล้าโลก ว่าในหลายปีที่รับจ้างเล่นโป๊เปลือยในอุตสาหกรรมเอวีนั้น เธอเคยถูกกระทำให้ได้รับความบอบช้ำจิตใจหลายครั้งหลายหน“ก็ไม่ใช่ว่าทุกซีนที่ถ่ายทำนั้นจะย่ำแย่ไปหมดหรอกนะ แต่ก็มีหลายครั้งเชียวล่ะที่สร้างความเสียหายได้” ลานาเล่าอย่างนั้น“มีอยู่ 3-5 ครั้งที่ทำร้ายจิตใจกันจริงๆ เลย เช่น ให้เข้าฉากกับผู้สูงอายุที่แก่เอามากๆ... หรือถูกกดดันให้ต้องทำสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่ามันสุดโต่งเหลือก้ำเหลือเกิน มันบีบคั้นใจเป็นที่สุด”“บอกเลยว่าเรื่องพวกนี้คือตัวการหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้ฉันเลิกราจากอุตสาหกรรมนี้ค่ะ”ทั้งนี้ มีตอนหนึ่งในสัมภาษณ์ที่เปิดภาพคลิปหนังเอวีที่น้องโรดส์แสดง แต่มิได้ปล่อยภาพออกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนั้น ทีมสัมภาษณ์ถกกันกับเธออย่างมืออาชีพในประเด็นเนื้อหาภาพที่แสดงให้เห็นช่องคลอด เมื่อบทสนทนาผ่านไปแล้ว แต่ภาพยังวิ่งต่อ น้องโรดส์พูดในสุ้มเสียงและสีหน้าปกติบอกว่า ปิดคลิปได้แล้วค่ะ มันน่าเกลียดออกนักธุรกิจสาวผู้สักภาพดอกกุหลาบบนหนั่นสะโพกซ้ายเล่าให้หนุ่มเดวิด พอร์ตนอยได้ทราบว่า “ฉันคิดว่ายังมีสาวๆ เยอะเลยค่ะที่หลงใหลในอุตสาหกรรมเอวีโดยคิดว่าการงานตรงนั้นเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเร้าใจมากมาย”“ฉันขอเตือนน้องๆ สาวๆ อย่างนี้ค่ะว่ามันไม่ได้น่าตื่นเต้นเร้าใจอย่างที่เพ้อกัน ที่สำคัญคือค่าตอบแทนความทุ่มเทของเราก็ไม่ดีเอาเลย จะเอาดีทั้งที ก็ควรจะเข้าสู่ธุรกิจในอินสตาแกรมดีกว่านะคะ หรืออาจจะทำแค่ธุรกิจกับ OnlyFans ก็โอเคค่ะ” ลานา โรดส์ นักธุรกิจคนเก่งบอกอย่างนั้น“ฉันเป็นประมาณว่าพิมพ์เขียวของเส้นทางการก้าวออกจากอุตสาหกรรมเอวี และสิ่งที่อยากจะบอกสาวๆ ทั้งหลายก็คือว่า โซเชียลมีเดียคือคำตอบค่ะ”