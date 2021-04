ตำรวจนิวยอร์กเจอดี ปฏิกิริยาความเกลียดชังกลางถนนในแดดใส ล้อมรถ ตะโกนด่า (ชมคลิป)

เหตุการณ์คุกคามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรากฏในคลิปวิดีโอที่สหภาพตำรวจในนิวยอร์กซิตีนำขึ้นโพสต์บนทวิตเตอร์ โดยแหล่งข่าวของนิวยอร์กโพสต์ ให้ข้อมูลว่าคลิปวิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้เมื่อวันอังคารที่ 6 เมษายน 2021 ในย่านแมนแฮตตันตอนบนในช่วงประมาณสองนาทีของคลิปวิดีโอดังกล่าว กลุ่มป่วนซึ่งเป็นผู้ชายทั้งผิวสีและผิวขาวจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ราย เดินเข้าไปล้อมรถเอสยูวีของสายตรวจนิวยอร์ก โดยมีรายหนึ่งวางตุ๊กตาหมูสีชมพูตัวเล็กๆ ไว้บนฝากระโปรงหน้า ขณะที่แกนนำกลุ่มห้าวเป้งส่งเสียงผ่านโทรโข่งจ่อไปยังหน้าต่างกระจกรถด้านคนขับเสียงจากโทรโข่งตะโกนขอทราบหมายเลขตราประจำตัวตำรวจภายในรถ ขณะที่คนอื่นๆ ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายบันทึกภาพในอารมณ์ครึกครื้น โดยยกนิ้วกลางอันเป็นสัญลักษณ์ของผลไม้ประเภทกล้วย ชูขึ้นเป็นฉากหน้าของภาพที่ถูกถ่ายบันทึก ส่วนบุคคลที่ถ่ายคลิปวิดีโอเหตุการณ์ทั้งหมด โฟกัสกล้องไปที่ตราตำรวจบนแขนเสื้อของเครื่องแบบ ซึ่งปรากฏให้เห็นได้ว่าเป็นหมายเลข 2354 แล้วชายตัวเก๋าก็ตะโกนขานเลขออกโทรโข่งให้ได้ยินทั่วทั้งสี่หัวถนนตรงนั้นว่า“ยี่สิบสาม ห้าสิบสี่ ของแม่เ_ดโสมมคนนี้”ในเวลาเดียวกัน บนฟุตบาทฝั่งที่ไกลจากเหตุการณ์ มีผู้คนมากมายชมเหตุการณ์การคุกคามรถตำรวจอย่างจดจ่อและตะโกนเชียร์เสียงดังราวกับเป็นซาวด์แทร็กของคลิปตำรวจสองนายภายในรถไม่ได้โต้ตอบ ไม่ได้เลื่อนกระจกหน้าต่างหรือก้าวออกจากรถ หากแต่เคลื่อนรถอย่างช้าๆ เพื่อเบี่ยงหนี แต่ถูกกลุ่มห้าวเป้งยืนขวางไว้คลิปวิดีโอถูกโพสต์บนทวิตเตอร์ในบัญชีชื่อของสมาคมตำรวจแห่งนครนิวยอร์ก หรือ Police Benevolent Association of the City of New York (NYC PBA) ซึ่งเป็นสหภาพตำรวจที่ใหญ่ที่สุด ดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจราว 24,000 นายจากจำนวนทั้งสิ้น 36,000 นายของกรมตำรวจนิวยอร์กซิตี้ในระหว่างการแสดงความกร่างขั้นสุดที่ชายเหล่านี้คุกคามรถตำรวจ และส่งเสียงตะโกนคำหยาบคายฟุ้งไปในอากาศสดใสของต้นฤดูใบไม้ผลิ ณ สี่แยกจุดตัดระหว่างถนนเวสต์ 155 กับถนนแอมสเตอร์แดม นั้น ชายคนหนึ่งวางของที่ระลึกบนฝากระโปรงรถ คือตุ๊กตาหมูสีชมพู ประมาณจะฝากคำบริภาษว่า“ไอ้หมู” ซึ่งเป็นคำสแลงที่ใช้เรียกตำรวจสายโหด อีกทั้งเป็นคำปรามาสเชิงสัญลักษณ์ว่าชั่วร้ายโสมม น่ารังเกียจ“นี่คือหมู มันคือของที่ระลึกให้พวกแก นังหมาตัวเมีย” เสียงของหนุ่มเจ้าของโทรโข่งตะโกนหยามหยันได้ยินชัดเจนจังหวะที่ไม่มีผู้ใดยืนขวางทางแล้ว ตำรวจก็เคลื่อนรถจากไปอย่างเรียบง่าย ไม่เปิดโอกาสให้ทีมป่วนขยายประเด็นยืดยาว ส่วนชายที่ถือโทรโข่งเดินตะโกนคำบริภาษตามไปเป็นชุด“ไปเ_ดแม่ ไปให้พ้นจากถิ่นเ_ดแม่เดี๋ยวนี้เลย” เสียงจากโทรโข่งกึกก้องท้องถนน“ไปเ_ดแม่พ้นๆ เลย! ไปซะ!” เสียงจากโทรโข่งย้ำซ้ำๆเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สนใจจะต่อล้อต่อเถียง และเคลื่อนรถจากไป ขณะที่ชายที่ถือโทรโข่งตะโกนบริภาษหยาบคายไล่หลังอย่างย่ามใจว่า “เอ็งมันก้อนอุจ_ระ” ภาพและเสียงจากคลิปวิดีโอปรากฏออกมาอย่างนั้นเหตุการณ์ทำนองนี้โดยชายกลุ่มเดียวกันเกิดขึ้นกับรถตำรวจอีกหลายคันที่ขับผ่านสี่แยกสหภาพตำรวจ NYC PBA เขียนบนทวิตเตอร์ที่โพสต์คลิปวิดีโอนี้ บอกว่า“โปรดฟังเสียงของความเกลียดชังและการคุมคามที่แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานชุมชน@NYPD30Pctทั้งสองนาย สาเหตุน่ะหรือ ไม่มีสาเหตุอื่นใดนอกจากเครื่องแบบตำรวจที่สวมอยู่”“เราทราบดีว่ากลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเหล่านี้ไม่ได้พูดแทนชุมชนทั้งหมด แต่นักการเมืองคิดอย่างนั้น นั่นแหละปัญหา #เราต้องการตำรวจ”ข้อความบนทวิตเตอร์ปรากฏอย่างนั้นตำรวจบอกว่าไม่มีการจับกุมใครอันสืบเนื่องจากเหตุการณ์นี้