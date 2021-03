คู่แฝดมหัศจรรย์ของ ลิซ่า-แบล็กพิงค์ ทำโลกอินเทอร์เน็ตสะเทือน เธอคืออาจารย์สาวหน้าสวยเมืองฉงชิ่ง

ต่างพ่อต่างแม่ ต่างแผ่นดินเกิด แต่เติบโตขึ้นมาด้วยรูปร่างหน้าตาสวยหวานน่ารักเหมือนเป๊ะ ราวกับโคลนนิ่งกันเลยทีเดียว แน่นอนว่าคู่แฝดมหัศจรรย์มีอยู่จริง ไม่อิงนิยายอาจารย์แซ่ถังแห่งมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ประเทศจีน สร้างความสะท้านสะเทือนบนโลกอินเทอร์เน็ตจนโด่งดังอื้ออึงภายในชั่วข้ามคืน เพราะเธอมีรูปโฉมสูงเพรียว ใบหน้าสวยหวาน แก้มอิ่ม ริมฝีปากอวบ ดวงตากลมโต สดใส เหมือนดั่งถอดจากพิมพ์เดียวกันกับ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นแห่งวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี ชื่อก้องโลก แบล็กพิงก์ชมภาพคอมโบ 3 ภาพซ้อนของอาจารย์ถังแล้ว ยิ่งมั่นใจในความเหมือนดั่งคู่แฝด กระนั้นก็ตาม ก็มีคอมเมนต์ทักท้วงว่าเป็นเพราะทรงผมหรือไม่ จึงทำให้เหมือนกันมากมายเว็บไซต์ข่าว CNA รายงานว่าอาจารย์ถังสอนหนังสืออยู่ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะโทรคมนาคมเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งฉงชิ่ง ประเทศจีนนักศึกษาถ่ายภาพอาจารย์ท่านนี้ขณะสอนหนังสือ และนำไปโพสต์บน เว่ยปั๋ว เว็บไซต์ไมโครบล็อก (ทวิตเตอร์จีน)เท่านั้นเอง เว่ยปั๋วแทบแตก ชาวโซเชียลมีเดียในแผ่นดินจีนซึ่งปลื้มแบล็กพิงก์ขั้นสุด ฮือฮากันสะท้านสะเทือน แห่กันรีทวิตต่อๆ ไปเป็นไวรัล ด้วยเห็นพ้องกันว่าอาจารย์ถังช่างเหมือน เเป๊ะเป็นคู่แฝดต่างสายเลือดกับศิลปินซูเปอร์สตาร์เค-ป๊อปสาว ชาวไทยวัย 24 ปี ที่ไปโด่งดังทั่วโลกผ่านค่ายดนตรีเกาหลีความดังอย่างปุบปับของอาจารย์ถังดึงดูดบรรดานักศึกษาให้ทะลักไปนั่งชมบุญอาจารย์ในชั้นเรียนบ้าง ไปมุงดูอาจารย์จากด้านนอกห้องบ้าง เพียงเพื่อจะได้เห็นด้วยตาตนเองว่าเหมือนเป๊ะซะขนาดไหน อาจารย์ถังบอกว่าในห้องเรียนมีคนมานั่งเต็มไปหมด และใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเธอเมื่อปุบปับโด่งดังปานนี้ หลายคนคงฉวยโอกาสทำเงินก้อนโตด้วยการออกรายการโทรทัศน์ หรือขายเรื่องราวส่วนตัวให้สื่อมวลชน แต่อาจารย์ถังมิได้เป็นเยี่ยงนั้นเลยอาจารย์ถังบอกว่าเธอเป็นเพียงคนธรรมดามากๆ คนหนึ่ง และรู้สึกประหลาดใจกับความสนใจใคร่ถึงชีวิตส่วนตัวของเธอกันอย่างมากมายหลังจากที่ภาพไปไวรัลในโซเชียลมีเดีย เธอไม่สนใจกับกระแสฮือฮานี้มากนัก อีกทั้งไม่อยากให้มาคาดหวังอะไรจนเกินไป“ดิฉันไม่คาดคิดเลยว่าภาพถ่ายพวกนั้นจะไวรัลกันไปมากมาย” อาจารย์ถังเขียนอย่างนั้นบนแอคเคาน์เว่ยปั๋วของเธออาจารย์ถังถึงกับบอกเพื่อนๆ ว่าอย่านำเรื่องราวส่วนตัวของเธอไปเล่าต่อบนโลกออนไลน์เลย เธอไม่อยากเป็นคนดัง แค่อยากจะดำเนินชีวิตเป็นอาจารย์สอนหนังสืออย่างเรียบง่ายต่อไปโลกทัศน์ของอาจารย์ถังนับว่าฉลาดลึกซึ้ง เพราะใครเลยจะทราบว่าความคลั่งไคล้ของผู้คนสามารถเตลิดไกลไปได้ราวใดทั้งนี้ เว็บไซต์ดาราเกาหลีอย่าง Kpopstarz ถึงกับรายงานต่อผู้อ่านว่า อย่าไปยุ่งกับอาจารย์ถังเลย ขอร้องล่ะแต่ที่แน่ๆ ชั้นเรียนประวัติศาสตร์ของอาจารย์ถังน่าจะมีอัตราผู้เข้าฟังบรรยายสูงสุดของมหาวิทยาลัยก็เป็นได้อันที่จริง คิม จีซู อีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์แห่งเกิร์ลกรุ๊ปแบล็กพิงก์ เป็นรายแรกที่มีข่าวเรื่องคู่แฝดมหัศจรรย์ในประเทศจีนเมื่อเดือนที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2021) มีนักศึกษาสาวชาวจีนผู้สะสวย ถูกถ่ายภาพขณะรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และภาพนี้ถูกเผยแพร่ต่อๆ ไป กลายเป็นไวรัลเพราะใบหน้าอันงดงามของเธอละม้ายอย่างเหลือเกินกับซูเปอร์สตาร์จีซูนักศึกษาสาวผู้นี้ซึ่งเป็นที่รู้จักเพียงแค่ชื่อแอคเคาน์ @Enndme บนทวิตเตอร์เว่ยปั๋ว อยู่ในวัย 23 ปี อาศัยอยู่ในเมืองเซียะเหมิน มลฑลฝู่เจี้ยน ประเทศจีน เธอมีความคล้ายคลึงจีซูขั้นสุดทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นรูปหน้า จมูก คิ้ว และดวงตาสาวสวยจากเซียะเหมินเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด 19 เมื่อภาพถ่ายในอิริยาบถนี้ของเธอ ซึ่งเหมือนซูเปอร์สตาร์จีซูราวกับเป็นบุคคลเดียวกัน ได้ขึ้นไปปรากฏบนแอคเคาน์ @Enndme ภาพถูกส่งต่อออกไปอย่างกว้างไกลทั่วประเทศจีน และไปถึงเวียดนาม เกาหลีใต้ และกระทั่งกลายเป็นไวรัลทั่วโลกทีเดียว ขณะเดียวกันความสวยหวานของเธอก็โด่งดังติดปากผู้คนในสารพัดประเทศขณะนี้ แอคเคาน์ @Enndme ของเธอมีผู้ติดตามมากกว่า 500,000 ราย!!ลิซ่า อลิษา มโนบาล อยู่ในเส้นทางซูเปอร์สตาร์เมื่อธุรกิจดนตรีและบันเทิงค่ายยักษ์ใหญ่แห่งเกาหลีใต้ คือ วายจีเอนเทอร์เทนเมนต์เปิดออดิชันในประเทศไทยในปี 2010 และเธอเป็นหนึ่งเดียวจากผู้สมัครกว่า 4,000 คน ซึ่งวายจีฯ รับคัดเลือกเข้าเป็นศิลปินฝึกหัดนับแต่ที่แบล็กพิงก์และลิซ่าเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการ์ในวงการสื่อบันเทิงของเกาหลีใต้ในปี 2016 ลิซ่าก็ทะยานสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วจากบทบาทด้านนักร้องนักเต้น ลิซ่าขยายเส้นขอบฟ้าศิลปินของเธอไปถึงดินแดนแห่งการแสดง ลิซ่าได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในรายการเรียลลิตีชื่อ เรียลแมน 300 โดยออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 21 กันยายน 2018 ทางช่องเอ็มบีซีไม่นานต่อมา ลิซ่าเปิดช่องยูทูบเป็นของตนเองในแอคเคาน์ ลิลิฟิล์ม ออฟฟิเชียล (Lilifilm Official) ในเดือนพฤศจิกายน 2018 วิดีโอที่นำเสนอจะเน้นการเต้นและการดำเนินชีวิตณ เดือนมีนาคม 2021 ช่องยูทูบของลิซ่ามีผู้ติดตามมากกว่า 6 ล้านรายลิซ่ามารับหน้าที่เมนเทอร์ฝึกสอนการเต้นแก่ศิลปินใหม่ในซีรีส์แสนสนุก Youth With You หรือวัยรุ่นวัยฝัน ซีซั่นที่ 2 ปี 2020 และซีซั่นที่ 3 ปี 2021แบล็กพิงก์และลิซ่าเพิ่งจัดคอนเสิร์ตออนไลน์แบบไลฟ์สตรีม The Show เมื่อ 31 มกราคม 2021 อันเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ที่สนุกที่สุด และน่าตื่นตาตื่นใจอย่างที่สุด มียอดสมาชิกจ่ายเงินเข้าชมมหาศาลถึง 280,000 ครั้ง โดยเป็นแฟนานุแฟนชาวอเมริกันมากที่สุดคือกว่า 19.2% รองลงมาเป็นแฟนคลับชาวไทย นอกจากนั้น เป็นแฟนๆ จากประเทศต่างๆ อีก 10 ประเทศวายจีฯ ประกาศว่าคอนเสิร์ตออนไลน์นี้ทำรายได้สูงถึง 270 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับยอดขายสินค้าที่ระลึกจากคอนเสิร์ต ยอดรายได้พุ่งไปถึง 403 ล้านบาทกันเลยทีเดียว