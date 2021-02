ทูตพม่าประจำ UN ‘ชูสามนิ้ว’ หนุนต้านรัฐประหาร วอนนานาชาติร่วมกดดัน (ชมคลิป)

ทูตผู้นี้ระบุด้วยว่า ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ยูเอ็นควรจะประณามการรัฐประหารในพม่า ซึ่งทำให้อองซานซูจี ผู้นำพลเรือน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) อีกหลายคนถูกควบคุมตัวในบ้านพักมาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.ตุน เรียกร้องให้นานาชาติปฏิเสธความชอบธรรมของรัฐบาลทหาร และกดดันให้กองทัพยอมรับผลการเลือกตั้งที่ ซูจี และพรรคเอ็นแอลดี เป็นฝ่ายชนะอย่างถล่มทลายเมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้วตุน ระบุทูตพม่าผู้นี้อ้างข้อความจากหนังสือ ‘เสรีภาพจากความกลัว (Freedom from Fear)’ ของ อองซานซูจี ซึ่งเขียนเอาไว้ตอนหนึ่งว่าพร้อมกับปิดท้ายสุนทรพจน์ด้วยการทำสัญลักษณ์ “ชูสามนิ้ว” ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ The Hunger Gamesคำแถลงของทูตพม่าได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ปราศรัยคนอื่นๆ ในที่ประชุมยูเอ็นว่าเปี่ยมไปด้วย “ความกล้าหาญ” และ “มีพลัง”ลินดา โทมัส กรีนฟิลด์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำยูเอ็น ยืนยันว่าวอชิงตัน “จะยืนหยัดเคียงข้าง” ประชาชนชาวพม่าที่ต่อต้านการรัฐประหาร พร้อมเอ่ยย้ำคำเตือนจากประธานาธิบดี โจ ไบเดน ที่ระบุว่า อเมริกา “จะสำแดงให้กองทัพพม่าเห็นว่า การกระทำของพวกเขาต้องได้รับผลตอบสนอง” พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้นำทหารพม่า “สละอำนาจในทันที”ที่มา: The Independent