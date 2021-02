In Clip: ทหารพม่ายิงใส่ผู้ประท้วงใน “มัณฑะเลย์” ตัดสัญญาณอินเตอร์เนต เด็กมัธยมเดินขบวนกลางกรุงเนปิดอว์

รอยเตอร์รายงานวันนี้(15 ก.พ)ว่า ยังคงมีกลุ่มผู้ประท้วงออกมาเรียกร้องตามเมืองต่างๆของพม่าในวันจันทร์(15)ให้ปล่อยตัวอองซานซูจี และให้กองกำลังทหารกลับเข้ากรมกอง แต่พบว่าจำนวนผู้ประท้วงนั้นมีขนาดเล็กลงหลังกองทัพพม่าส่งกำลังทหารและรถถังหุ้มเกราะออกมาวิ่งตามท้องถนนในการประท้วงหลังกองทัพพม่ายึดอำนาจเมื่อวันที่ 1 ก.พทั้งนี้ในการประท้วงที่เมืองมัณฑะเลย์กองกำลังความมั่นคงเมียนมาได้เริ่มเปิดฉากยิงกระสุนยางและใช้ง่ามไม้ยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ประท้วงในวันจันทร์(15)เพื่อสลายการประท้วง สื่อรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 รายรอยเตอร์รายงานว่า ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมการประท้วงนั้นมีขนาดเล็กลง แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการที่มีประชาชนเข้าร่วมลดลงนั้นเกิดมาจากความกลัวต่อการใช้กำลังของทหารพม่า หรือเพราะความเหน็ดเหนื่อยหลังจากที่ต้องออกมารประท้วงนานร่วม 12 วัน “พวกเราไม่สามารถออกมาประท้วงได้ทุกวัน” เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวในเมืองย่างกุ้งที่ถูกให้ออกจากงานให้ความเห็น แต่ยังย้ำว่า “พวกเราไม่ยอมอ่อนข้อให้อย่างแน่นอน”ทั้งนี้ก่อนหน้าพบว่า มีรถบรรทุกกำลังตำรวจจำนวนมากกว่า 12 คันถูกส่งเข้าไปในจุดใกล้กับ Sule Pagoda ในย่างกุ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองหลักที่มีการประท้วงซึ่งการประท้วงที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆในพม่าพบว่า กองทัพพม่ากำลังเผชิญหน้ากับการออกมาสไตรค์ผละงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านแบบอหิงสาส่งผลทำให้หลายส่วนของภาครัฐกลายเป็นอัมพาตวันอาทิตย์(14) ได้มีการส่งรถถังที่เมืองย่างกุ้ง เมือง Myitkyina ทางเหนือ และSittwe ทางตะวันตก เป็นการส่งกองกำลังยานหุ้มเกราะครั้งใหญ่ออกมาตามท้องถนนนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารพบว่ามีทหารจำนวนมากขึ้นถูกส่งออกมาช่วยเหลือตำรวจบนท้องถนนในการควบคุมฝูงชน รวมไปถึงมีการใช้หน่วยทหารราบเบาที่ 77 (77th Light Infantry Division)กองกำลังเคลื่อนที่มีชื่อเสียงในความโหดร้ายที่ใช้กำลังปราบปรามต่อกองกำลังชนกลุ่มน้อยในพม่าและการประท้วงในอดีตทั้งนี้การประท้วงวันจันทร์(15)ที่กรุงเนปิดอว์ เอเอฟพีรายงานว่าเกิดขึ้นภายใต้การนำกลุ่นักเรียนมัธยมปลายเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยอองซานซูจี โดยถือถือภาพพร้อมข้ความว่า “เราต้องการผู้นำของพวกเรา” และพบกับการใช้กำลังจากเจ้าหน้าที่หลังจากยอมถอย โดยนักเรียนพม่าที่เข้าร่วมการประท้วงกล่าวว่ามีคนถูกจับหลายสิบคน รอยเตอร์รายงานว่า นักเรียนพม่าถูกจับจำนวน 20 คนหลังออกประท้วงบนถนนหนึ่งในนักเรียนกล่าวว่า “พวกเราชุมนุมอย่างสันติ และถึงขั้นกล่าวคำขอโทษ แต่แล้วพวกเขายิงกระสุนน้ำเข้าใส่” และกล่าวเสริมว่า “ในตอนแรกพวกเราพยายามต่อต้าน แต่พวกเขาใช้กระบองไล่ตีพวกเรา”เอเอฟพีรายงานว่า มีการประท้วงเกิดขึ้นในช่วงบ่ายบริเวณด้านหน้าสถานทูตจีนและสถานทูตสหรัฐฯที่ย่างกุ้ง โดยป้ายข้อความระบุว่า “เผด็จการออกไป” และ “พวกเราต้องการกองทัพสหรัฐฯเพื่อช่วยสถานการณ์ของพวกเรา”และการประท้วงที่เมือง Dawei ทางใต้ที่มีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ป้ายข้อความประท้วงเรียกเสียงฮือฮาคือ “พวกเขาฆ่าในเวลากลางวัน พวกเขาขโมยในเวลากลางคืน พวกเขาโกหกผ่านทางจอโทรทัศน์” หรือ "They kill in (the) day. They steal at night. They lie on TV."กลุ่มจับตา เน็ตบล็อกส์ (NetBlocks) ได้ออกมารายงานว่า ผู้ปกครองพม่าออกคำสั่งปิดข้อมูล และส่งผลทำให้พม่าเกือบทั้งประเทศไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตช่วงเช้าวันจันทร์(15)และเริ่มกลับมาใช้ได้ในช่วงเริ่มต้นช่วงเวลาการทำงาน เน็ตบล็อกส์ ชี้ว่าการตัดสัญญาณอินเตอร์เนตนานถึง 8 ชั่วโมงสมาพันธ์ให้การช่วยเหลือนักโทษการเมือง (Assistance Association for Political Prisoners)ซึ่งเป็นกลุ่มสังเกตการณ์ระบุว่า นับตั้งแต่เกิดการทำรัฐประหาร มีคนในพม่าถูกจับไปแล้วราว 400 คน รวมแรงงานที่ออกมาผละงาน