ต่างชาติก็โดน! ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของ ‘อองซานซูจี’ ถูกทหารพม่าควบคุมตัว

“ผมเชื่อว่าคุณก็คงจะทราบเร็วๆ นี้ แต่ตอนนี้ผมถูกควบคุมตัวแล้ว น่าจะด้วยข้อหาอะไรสักอย่าง ผมก็ไม่แน่ใจ ผมยังสบายและแข็งแรงดี และยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดอะไรทั้งสิ้น” เทอร์เนลล์ ระบุในข้อความซึ่งใส่อีโมจิรูปหน้ายิ้มมาด้วยผู้สื่อข่าวรอยเตอร์พยายามติดต่อกลับไปยัง เทอร์เนลล์ อีกครั้ง แต่พบว่าไม่สามารถทำได้แล้วกรณีของ เทอร์เนลล์ อาจนับได้ว่าเป็นชาวต่างชาติรายแรกที่ถูกจับกุมในพม่าหลังบรรดานายพลได้ก่อการยึดอำนาจ โดยอ้างความไม่ชอบมาพากลในศึกเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ของ ซูจี คว้าชัยชนะถล่มทลายล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียยังไม่ออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้เทอร์เนลล์ เป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยแมคควารี (Macquarie University) ในนครซิดนีย์ และเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายเศรษฐกิจให้กับ อองซานซูจี มานานหลายปีแล้วมีรายงานว่าผู้ประท้วงหลายพันคนได้รวมตัวกันที่นครเมลเบิร์น เมืองใหญ่อันดับ 2 ของออสเตรเลียในวันนี้ (6) เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านรัฐประหารในพม่า และเรียกร้องให้กองทัพปล่อยตัว ซูจีสถานีโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดียได้มีการเผยแพร่ภาพมวลชนสวมเสื้อสีแดง ซึ่งเป็นสีประจำพรรค NLD และถือภาพของซูจี พร้อมกับป่าวร้องสโลแกน “เราจะไม่พอใจจนกว่าจะสิ้นโลก” (We Won't Be Satisfied Until The End Of The World) ซึ่งเป็นชื่อเพลงของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าเมื่อปี 1988ที่มา: รอยเตอร์