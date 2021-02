เจาะลึกชีวิตสุดดราม่า ‘ราชายาเสพติดแห่งเอเชีย-เจ๋อชือล็อค’ เข้าซังเต หลังประสานสิบทิศ โยงใยเครือข่ายยานรกทั่วโลก นำธุรกิจสู่โลกาภิวัตน์

เรื่องราวของเจ๋อชือล็อคถูกนำเสนอต่อสาธารณชนในฐานะราชา (Kingpin) ยาเสพติดรายใหม่แห่งเอเชียแปซิฟิก โดยมีรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนของรอยเตอร์ เป็นตัวจุดประกายเมื่อ 14 ตุลาคม 2019 รายงานนี้ถือได้ว่าเจาะทะลุทะลวงอุตสาหกรรมยาเสพติดข้ามทวีปของเจ้าพ่อเจ๋อ เพราะมีข้อมูลรองรับมหาศาล ทั้งข้อมูลสัมภาษณ์และข้อมูลเอกสารของสารพัดสถาบัน ซึ่งรวมถึงสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime - UNODC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติของออสเตรเลีย (Australian Federal Police - AFP) สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (US Drug Enforcement Administration - DEA) สำนักงานสืบสวนสอบสวนแห่งกระทรวงยุติธรรมไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Justice Investigation Bureau) ฯลฯ ตลอดจนบรรดาผู้นำของกองกำลังอาวุธในรัฐชาน (Shan) ทางตอนเหนือของพม่า และเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดหลายสิบนายภายใน 8 ประเทศเจ๋อชือล็อค ชาวแคนาเดียนที่เกิดในจีน เป็นผู้ต้องสงสัยว่า คือผู้นำเครือข่ายยาบ้าเมทแอมเฟตามีนอันมโหฬาร ซึ่งผงาดขึ้นเป็นรายใหม่ในเอเชีย โดยสามารถคุมเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติข้ามทวีปที่ใหญ่โตกว้างขวางในหลากหลายประเทศ ผ่านการสร้างพันธมิตรกับก๊วนอั้งยี่ค้ายาเสพติดห้ายักษ์ในเอเชีย รอยเตอร์นำเสนอเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักในรายงานเรื่อง The Hunt for Asia’s El Chapo โดยทอม อัลลาร์ด“เดอะคอมปานี” (The Company) เป็นชื่อที่สมาชิกใช้เป็นชื่อของเครือข่าย ในเวลาเดียวกัน ตำรวจนำชื่อซ้ามก๊อของเจ๋อมาเรียกเป็นอีกฉายาหนึ่งของเครือข่ายนี้ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดในสารพัดประเทศเชื่อว่าเครือข่ายข้ามชาติซ้ามก๊อลักลอบส่งยาบ้า, เฮโรอีน, ยาอี และยาเคไปยังประเทศต่างๆ มากกว่าหนึ่งโหลภายในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งสำเร็จได้เพราะเจ๋อชือล็อคสามารถสร้างโยงใยแห่งพันธมิตรและหุ้นส่วนธุรกิจที่ยุ่บยั่บกว้างขวางไปทั่วโลก ไล่เรียงได้ตั้งแต่ญี่ปุ่น จีน เกาหลีที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียเหนือ ลงมายังไทย เวียดนาม ลาว พม่า ไปจนถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ พร้อมด้วยเครือข่ายในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และอิตาลี ในการนี้ ยาบ้าหรือก็คือ เม็ท (meth) เป็นธุรกิจตัวหลัก รอยเตอร์รายงานด้าน UNODC ฟันธงมานานแล้วว่าเจ๋อเป็นผู้นำแก๊งค้ายาซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดยาบ้ามากที่สุดของภูมิภาค โดยให้ประมาณการว่ารายได้ที่เครือข่ายซ้ามก๊อเก็บเกี่ยวได้ต่อปีจากการลักลอบค้ายาบ้าเมื่อปี 2018 อยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอาจจะสูงลิ่วไปถึง 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็เป็นได้ หน่วยงานแห่งสหประชาชาติหน่วยนี้ให้ประมาณการด้วยว่าสหพันธ์ธุรกิจซ้ามก๊อครองส่วนแบ่งตลาดค้าส่งยาบ้าในเอเชียแปซิฟิกได้ไม่น้อยกว่า 40% โดยอาจสูงได้ถึง 70% ผลประกอบการอันมหาศาลนี้มาจากอัตราขยายตัว 400% ในรอบ 5 ปี นับจากปี 2015ในฐานะตัวการขับเคลื่อนให้ธุรกิจใต้ดินนี้บูมมากมายเพียงนี้ เจ๋อจึงผู้ที่ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดของประเทศต่างๆ ต้องการลากตัวไปดำเนินคดีและกุมขังอย่างยิ่งยวดที่สุดในเอเชียเจ๋อชือล็อค หรือ ซ้ามก๊อ เป็นลูกจีนที่ถือกำเนิดขึ้นในเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ปี 1963 เมื่อเจริญวัยขึ้นมาก็ทำมาหากินมิจฉาชีพจนกระทั่งร่ำรวยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เขาอพยพย้ายถิ่นจากจีนไปฮ่องกงในยุคที่ฮ่องกงยังอยู่กับอังกฤษ แล้วให้หลังมา ก็อพยพย้ายถิ่นฐานจากฮ่องกงไปแคนาดาในปี 1988เส้นทางไต่เต้าในแวดวงธุรกิจยาเสพติดของเจ๋อ ก่อนจะผงาดขึ้นเป็นซ้ามก๊อ นั้น เจ๋อเข้าสู่อุตสาหกรรมใต้ดินแห่งยาเสพติดภายในยุคที่อุตสาหกรรมยาเสพติดแห่งดินแดนสามเหลี่ยมทองคำขยายตัวเฟื่องฟูทศวรรษแล้วทศวรรษเล่าภายในป่าทึบของพม่า ประเทศซึ่งมากมายด้วยสงครามและมีหลากหลายพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของขุนศึกและกองกำลังฝ่ายต่างๆ ที่ต่อสู้แย่งชิงอำนาจในระหว่างกัน ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตยาเสพติดปลอดพ้นจากการปราบปรามนับตั้งแต่ยุคของ “โลซิงฮาน” ขุนศึกเชื้อสายจีนจากเขตชนกลุ่มน้อยโกก้างในพม่า ผู้ซึ่งถูกฝ่ายปราบปรามยาเสพติดทั้งปวงของชาติตะวันตกระบุว่าเป็นนักค้าเฮโรอีนรายใหญ่ที่สุดของโลกในต้นทศวรรษ 1970ต่อด้วยยุคของ “ขุนส่าหรือจางซีฟู” ที่มีความเป็นมาละม้ายโลซิงฮาน และได้รับขนานนามเป็นราชายาเสพติดตั้งแต่ 1976 ซึ่งเป็นช่วงสามปีหลังจากที่โลซิงฮานถูกจับกุมและถูกคุมขังต่อเนื่องถึงปี 1980 ขุนส่าถูกกล่าวหาว่าเป็นบุรุษที่ยืนเบื้องหลังการค้าเฮโรอีนรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาค แล้วต่อมาก็สร้างผลิตภัณฑ์นรกสายพันธุ์ใหม่ๆ ตามนวัตกรรมแห่งวิทยาการ ได้แก่ ยาบ้าและยาเสพติดสังเคราะห์อื่นๆ เขายุติบทบาทเจ้าพ่อค้ายานรกด้วยการเข้ามอบตัวต่อทางการพม่า ยุบเลิกกองกำลัง แล้วโยกย้ายไปอยู่ในย่างกุ้งเมื่อปี 1996ในช่วงคู่ขนานกับยุคของขุนส่า ราชายาเสพติดนามว่าเหว่ยเซียะกังได้ผงาดขึ้นมา เหว่ยเคยเป็นลูกน้องมือขวาของขุนส่า แต่แตกคอกันโดยเหว่ยยักยอกเงินจากขุนส่า 50 ล้านบาทและหนีไปสร้างธุรกิจค้ายาเสพติดที่อเมริกา ก่อนจะหนีคดี กลับมาดำเนินธุรกิจยาเสพติดในพม่าในปลายปี 1984 เหว่ยซึ่งร่ำรวยมหาศาลจากการลักลอบค้ายาเสพติด ได้เข้าร่วมในกองทัพสหรัฐว้า (United Wa State Army - UWSA) ซึ่งตอนนั้นยังเป็น Wa National Army ส่งผลให้ธุรกิจยาเสพติดของเขาทำรายได้มากยิ่งขึ้นไปอีก ในหลายปีต่อมา เขาทำการฟอกเงินที่ได้จากการลักลอบค้ายาเสพติดด้วยการลงทุนมหาศาลในประเทศต่างๆ ย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งในไทยด้วย ในเวลาต่อมา UWSA ประสบโอกาสอันดีโดยสามารถยึดพื้นที่ของกองทัพแห่งชาติรัฐฉาน (Shan United Army - SUA) ซึ่งอยู่บริเวณชายแดนพม่า-ไทย พื้นที่บริเวณนี้ซึ่งอยู่ในหุบเขาเมืองยอนกลายเป็นเขตทหารฝ่ายใต้ของกองทัพว้า โดยมีส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเหว่ยซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านลอจิสติกส์จากไทยและก๊กมินตั๋งในไทยและในไต้หวัน ในไม่ช้าพื้นที่นี้กลายเป็นแหล่งปลอดภัยแก่การผลิตและค้าเฮโรอีนและยาบ้าเพราะรัฐบาลทหารของพม่าไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ นอกจากนั้นยังเป็นช่องทางสำคัญเข้าสู่ไทย เว็บไซต์องค์การความมั่นคงโลก หรือ globalsecurity.org ให้รายละเอียดไว้อย่างนั้นอย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม 1987 เหว่ยซึ่งร่ำรวยมั่นคงและใช้ประโยชน์จากเส้นทางจากเมืองยอนสู่พรมแดนไทยเป็นช่องทางลักลอบขนยาบ้าและเฮโรอีนไปสู่ตลาดโลก ได้ถูกตำรวจไทยจับกุมพร้อมของกลางคือเฮโรอีนราว 680 กิโลกรัม เขาถูกดำเนินคดีในประเทศไทย แต่สามารถหลบหนีการตัดสินคดีได้ และกลับคืนถิ่นดำเนินธุรกิจเถื่อนต่อไป ทั้งนี้ ศาลไทยตัดสินว่าเขามีความผิดและต้องโทษประหารชีวิต ข้อมูลในเว็บไซต์ตำรวจคลองลาน กำแพงเพชร ให้รายละเอียดไว้ที่ http://khlonglan.kamphaengphet.police.go.th/police93.htmlหลังกลับคืนสู่หุบเขาเมืองยอน เหว่ยเดินหน้าธุรกิจยาเสพติดเจริญรุ่งเรืองต่อไป ตรงข้ามกับเส้นทางชีวิตของขุนส่าซึ่งเข้ามอบตัวต่อทางการพม่า ยุบเลิกกองกำลัง แล้วโยกย้ายไปอยู่ในย่างกุ้งในปี 1996เหว่ยขยายฐานกำลังครั้งใหญ่ในปี 1998 เมื่อกองทัพว้าไฟเขียวทำการพัฒนาหุบเขาเมืองยอนอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ทั้งการตัดถนนใหม่หลายเส้นทาง สร้างเขื่อน และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า วางระบบโทรศัพท์ สร้างโรงเรียนและโรงพยาบาลขนาด 40 เตียง พร้อมกันนั้นยังมีการพัฒนาฐานกำลังแห่งที่สองซึ่งมีชื่อว่าเมืองใหม่ในรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานแบบเดียวกัน ฐานกำลังแห่งที่สองของเหว่ยอยู่ลึกเข้าไป 6 กิโลเมตรในพื้นที่ของพม่า และอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดเชียงราย งบประมาณเพื่อภารกิจเหล่านี้มาจากรายได้การค้ายาเสพติดที่เหว่ยดำเนินการอยู่อำนาจของเหว่ยทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อปรากฏว่าในเวลาต่อมาผู้คนจากเขตทหารฝ่ายเหนือของกองทัพว้าโยกย้ายเข้าสู่พื้นที่ฝั่งใต้เหล่านี้ โดยมีประมาณการว่าในต้นปี 1999 ประชากรในหุบเขาเมืองยอนสูงถึง 10,000 ราย และเมื่อถึงปลายปี ตัวเลขพุ่งขึ้นเป็น 30,000 รายทีเดียว globalsecurity.org ให้ข้อมูลด้วยฐานลูกค้าที่เหว่ยสร้างไว้ในช่วงที่เข้าไปสร้างตลาดยาเสพติดในสหรัฐฯ ตลาดอเมริกันคือลูกค้ารายใหญ่ของเขาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ ในเวลาเดียวกัน ทางการสหรัฐฯ ก็พยายามที่จะจับกุมเขาไปดำเนินคดี ทั้งนี้ ในช่วงที่ถูกตำรวจไทยจับกุมได้ ไทยเตรียมจะส่งตัวเหว่ยไปให้สหรัฐฯ ดำเนินคดี แต่เหว่ยสามารถหลบหนีได้ก่อนกระนั้นก็ตาม ทางการสหรัฐฯ เดินหน้าดำเนินคดีเล่นงานเหว่ยอย่างต่อเนื่องในปี 1993 เหว่ยถูกศาลประจำเขตตะวันออกแห่งรัฐนิวยอร์ก (EDNY) ดำเนินคดีสี่กระทงในข้อหาสมคบกับผู้อื่นร่วมกันนำเข้าและจำหน่ายเฮโรอีนกว่า 400 กิโลกรัมในอเมริกา และในปี 2004 เหว่ยและสมาชิกระดับสูงของกองทัพว้าแดง 20 ราย ได้ถูกศาล EDNY ดำเนินคดีข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด และมีการตัดสินให้ยึดทรัพย์ของเหว่ยและพวก จำนวน 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อมูลเหล่านี้ปรากฏในข้อมูลเว็บไซต์ตำรวจคลองลาน กำแพงเพชรห้วงเวลาที่เจ๋อชือล็อคเจาะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกลไกยาเสพติดของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำอยู่ในยุคของขุนส่าและเหว่ยเซียะกัง คือ ประมาณปลายทศวรรษ 1970 ซึ่งเจ๋ออยู่ในช่วงทีนเอจเลือดร้อนชาวกวางตุ้งภายในบริบทของห้วงเวลาเหล่านี้ มีโครงสร้างการแบ่งพื้นที่ยืนให้แก่อาชญากรทั้งหลายภายในสามเหลี่ยมทองคำอย่างกว้างขวาง ในรายงานของเบอร์ทิล ลินทเนอร์ซึ่งเจาะลึกสภาพการณ์ในสามเหลี่ยมทองคำไว้บนเว็บไซต์ข่าวเอเชียไทม์สเมื่อเดือนธันวาคม 2019 ทำให้เห็นภาพโครงการดังกล่าวเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มซัปพลายเออร์วัตถุดิบอันได้แก่ฝิ่น โดยโลซิงฮานเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มซัปพลายเออร์วัตถุดิบโลซิงฮานซึ่งเริ่มต้นบทบาทในฝ่ายรัฐบาลพม่าด้วยตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังที่รัฐบาลพม่ารับรอง และได้รับอนุญาตอย่างไม่เป็นทางการให้ทำการค้าฝิ่น แลกเปลี่ยนกับภารกิจที่จะต้องต่อสู้กับกบฏชนชาติต่างๆ ในรัฐชาน (Shan) ทางตอนเหนือของพม่า ดังนั้นจึงสามารถสร้างกองกำลังใหญ่โตไปสนับสนุนธุรกิจมืด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลำเลียงของเถื่อนประดามี ไม่ว่าจะฝิ่น หยก และสินค้าลักลอบนำเข้า-ส่งออกทั้งปวง โดยแต่ละปีจะขับเคลื่อนกัน 3-4 รอบ ทั้งในส่วนของตนเองกับในส่วนของเจ้าอื่นๆ ที่โลซิงฮานให้ความคุ้มครอง อาทิ ฝิ่นระดับซูเปอร์บิ๊กล็อตของกลุ่มเทรดเดอร์ชาวปันทาย (Panthay บ้างจะเรียกว่าปันเต และปันเตย์) ซึ่งเป็นมุสลิมพม่าเชื้อสายจีนที่ตั้งถิ่นฐานในตอนเหนือของรัฐชาน ทั้งนี้ เส้นทางการลำเลียงเริ่มจากเมืองล่าเสี้ยว (Lashio) ในรัฐชาน ลงไปยังพื้นที่ติดชายแดนประเทศไทย คือ ท่าขี้เหล็ก (Tachilek) ที่สุดแห่งสามเหลี่ยมทองคำนอกเหนือจากคาราวานสินค้าเถื่อนของโลซิงฮานแล้ว ดินแดนแถบนี้ยังมีพ่อค้าฝิ่นรายยักษ์อื่นๆ อีกที่เป็นกลุ่มค้าส่ง เช่น สองยักษ์ในเชียงตุง (Kengtung) ได้แก่ สือเจียชุย (Shi Kya Chui) กับ หยังซ่าง (Yang Sang) ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกนามหนึ่งว่า หยังสือหลี่ (Yang Shi-li) ทั้งนี้ภายในวงการระบุว่ายักษ์คู่นี้ทำยอดขายเป็นปริมาณที่มหาศาลกว่าโลซิงฮานฝิ่นปริมาณมหาศาลที่มาถึงดินแดนสามเหลี่ยมทองคำจะเข้าสู่มือของผู้แปรรูปฝิ่นไปเป็นสิ่งเสพติดประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฮโรอีน ผู้แปรรูปฝิ่นคืออาชญากรกลุ่มที่สองภายในโครงสร้างอุตสาหกรรมยาเสพติดณ ท่าขี้เหล็กซึ่งมีลักษณะเป็นชุมทางที่เหล่าดาวร้ายโคจรมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเถื่อน เป็นพื้นที่สำคัญของอาชญากรกลุ่มที่สาม ซึ่งรับบทบาทเป็นกลุ่มเทรดเดอร์ค้าส่งที่จะลักลอบนำผลิตภัณฑ์นรกไปสู่ผู้บริโภคในสารพัดประเทศเทรดเดอร์จำนวนมากมายเหล่านี้ทำการรับช่วงผลิตภัณฑ์ไปลักลอบนำออกจากชายแดนพม่าผ่านนานาช่องทาง แล้วเล็ดลอดชายแดนไทย จีน และลาว ออกสู่ประเทศที่สาม หลังจากนั้น ยาเสพติดจะถูกขายและกระจายสู่ประดาขี้ยาในนานาประเทศ เครือข่ายและกระบวนวิธีดำเนินงานของเทรดเดอร์ข้ามชาติเหล่านี้ประกอบด้วยกลไกหลายทอดทีเดียวเว็บไซต์ข่าว International Business Times หรือไอบีไทมส์แห่งสิงคโปร์รายงานว่าเจ๋อเติบโตขึ้นในเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ภายในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมของกรรมาชีพ (1966-1976) อันเป็นห้วงเวลาที่ประธานเหมา เจ๋อตุง ประกาศกำจัดลัทธิแก้ โดยมีการตั้งกลุ่มเรดการ์ดขึ้นทั่วประเทศ นำไปสู่การกวาดล้าง การต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆ ความปั่นป่วนวุ่นวาย ความอดอยากหิวโหย และการจับเข้าแคมป์บังคับใช้แรงงาน ในช่วงเหล่านี้ มีสมาชิกเรดการ์ดที่ถูกกุมขังจำนวนหนึ่งได้จัดตั้งขบวนการอาชญากรรมในนามว่า แก๊งหนุ่มวงใหญ่ (Big Circle Boys) ขึ้นมาในกว่างโจว ทั้งนี้ ตำรวจมีข้อมูลว่าเจ๋อเข้าเป็นสมาชิกของแก๊งนี้ และเมื่อมีโอกาสก็ย้ายถิ่นเข้าสู่ฮ่องกงในทศวรรษ 1980 ที่ขุนส่ายังโลดแล่นในยุทธจักรการผลิตและค้าเฮโรอีน และในปี 1984 ที่เหว่ยเซียะกังกำลังรุ่งเรืองขั้นสุดผลิตและขายเฮโรอีนตลอดจนยาบ้านโดยมีความคุ้มครองจากกองทัพสหรัฐว้า (UWSA) เจ๋อทำผลงานอาชญากรรมในบทบาทของเทรดเดอร์ที่ลักลอบนำเฮโรอีนออกจากชายแดนพม่า แล้วลักลอบนำออกจากชายแดนไทย จีน และลาว ก่อนที่ผลิตภัณฑ์เถื่อนเหล่านี้จะถูกลักลอบเข้าสู่ประเทศที่สามต่อไปด้วยความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ฐานะของเจ๋อในแก๊งขยับสูงขึ้น ขณะที่ฐานะการเงินก็ฟู่ฟ่าร่ำรวย และในช่วงนี้ ณ วัย 25 ปี เขาพาคู่หมั้นอพยพไปตั้งถิ่นฐานในแคนาดาในปี 1988 ซึ่งเป็นช่วงใกล้กำหนดที่อังกฤษต้องส่งมอบฮ่องกงคืนสู่จีน (1990) และมีเศรษฐี มหาเศรษฐี และอภิมหาเศรษฐีฮ่องกงทยอยอพยพออกจากฮ่องกงไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แคนาดาการอพยพย้ายประเทศสู่แคนาดาเป็นไปอย่างจริงจัง ประกอบด้วยเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวแคนาดา จัดงานสมรสกับคู่หมั้นที่อพยพไปด้วยกัน และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่โทรอนโต ไปจนถึงการนำคุณพ่อคุณแม่ของตน อีกทั้งคุณพ่อตาคุณแม่ยายให้อพยพตามไปใช้ชีวิตในแคนาดา โดยทั้งหมดพักอาศัยในนิวาสสถานเดียวกัน การที่เจ๋อสามารถอำนวยการทั้งหมดนี้ได้ หมายถึงว่าเขาต้องมีเงินไม่น้อยกว่าระดับมหาเศรษฐีในเวลาเดียวกัน การย้ายถิ่นกลายเป็นการขยายธุรกิจยาเสพติดบนทวีปอเมริกาเหนือด้วย และน่าจะเติบใหญ่ขยายวงอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นสองปี ด้วยผลงานอาชญากรรมที่น่าพอใจ เจ๋อสามารถไต่ระดับขยับขึ้นเป็นสมาชิกแก๊งระดับกลางได้ในปี 1990 ยิ่งกว่านั้น ภายในห้วงเวลาเพียงสองสามปี เจ๋อตกเป็นที่จับจ้องของตำรวจเอฟบีไอแคนาดา (อาร์ซีเอ็มพี) ในฐานะกลไกหนึ่งของการค้ายาเสพติดระดับโลกเนชั่นแนลโพสต์ สื่อออนไลน์แคนาดารายงานว่าเมื่อต้นทศวรรษ 1990 ในการสืบสวนคดียาเสพติดของตำรวจอาร์ซีเอ็มพีแคนาดา ตำรวจเริ่มเห็นตัวตนของเจ๋อร่วมอยู่ในขบวนการค้ายาของบรรดาแก๊งมาเฟียในโทรอนโต และพบว่าเครือข่าย Big Circle Boys จากฮ่องกงได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมโลกที่ใช้ทุกเล่ห์กลทุกช่องทางทุกสายสัมพันธ์ในการลักลอบนำเข้าส่งออกและซื้อขายยาเสพติดระหว่างประเทศนอกจากนั้น ผลการสืบสวนสอบสวนพบว่าวงการยาเสพติดโลกสร้างขึ้นบนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหลากหลายเครือข่ายอาชญากรในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ มาเฟียตระกูลริซซูโตแห่งมอนทรีออลภายใต้บิ๊กบอสของพวกนักเลงหัวไม้ผู้ทรงอำนาจ นามว่า วีโต้ ริซซูโต; บรรดาขบวนอาชญากรในมหานครนิวยอร์ก; เหล่าสมาชิกของแก๊งเอ็นดราเกต้าในอิตาลี; บรรดาผู้ลักลอบค้ายาเสพติดในโคลัมเบีย; และพวก Big Circle Boys ในโทรอนโตและในเอเชีย“ในช่วงแรก พวกอาชญากรอิตาเลียนมักจะไม่ยุ่งกับเหล่าแก๊งเอเชีย” เล่าโดยแลร์รี ทรอนสตัด อดีตจ่าตำรวจของอาร์ซีเอ็มพีแคนาดา ซึ่งอยู่ในทีมสืบสวนขบวนการค้ายาเสพติดยุคที่เริ่มมีการจับจ้องความเคลื่อนไหวของเจ๋อ และคุมหน่วยปราบปรามมาเพียในโทรอนโต“พวกนี้อาจจะมีการซื้อยาจากแก๊งเอเชีย แต่จะไม่ไว้ใจแก๊งนี้ถึงขนาดที่จะยอมขายของให้ กระนั้นก็ตาม พวกนี้สนใจเฮโรอีน เพราะจีนมีเฮโรอีนคุณภาพดีที่สุด และอันที่จริงยาเสพติดจากจีนน่าจะมีคุณภาพดีที่สุดทุกตัว ยกเว้นเฉพาะในเรื่องของโคเคน” ทรอนสตัดกล่าวทรอนสตัดชี้ด้วยว่าเจ๋อเห็นข้อดีของการร่วมมือหลังจากที่ทำงานร่วมกันกับตระกูลริซซูโต ซึ่งล้วนแต่คุมธุรกิจด้วยการจับมือสมานฉันท์ มากกว่าจะกำหมัดต่อสู้เจ๋อถูกกล่าวหาว่าใช้รูปแบบการดำเนินงานด้วยการสมานฉันท์ในการสร้างความรุดหน้าสู่ความสำเร็จในที่สุด เจ๋อก็ชนปังเข้ากับกองกำลังเฉพาะกิจร่วมสามชาติ ได้แก่ ตำรวจอาร์ซีเอ็มพีแคนาดา เอฟบีไอ และตำรวจอิตาเลียน และท้ายที่สุดแล้วก็สามารถร่วมมือกันโค่นอาชญากรรมเฮโรอีนและโคเคนสำเร็จเจ๋อถูกจับกุมที่นิวยอร์กในปี 1998 และถูกดำเนินคดีด้วยหลักฐานแน่นหนาซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบันทึกเสียงที่ดักฟังในแคนาดา และพยานบุคคล 1 นายคือ คือเจ้าหน้าที่จีโน่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เอฟบีไอที่สหรัฐฯ ส่งไปช่วยตำรวจอาร์ซีเอ็มพีแคนาดา โดยปลอมตัวแทรกซึมเข้าสู่ขบวนการอาชญากรในแคนาดา ซึ่งเป็นภารกิจภายใต้โค้ดลับว่า โปรเจ็กต์โอนิกเจ๋อซึ่งใช้ล่ามแปลภาษากวางตุ้ง-อังกฤษ ได้ขอประกันตัวด้วยหลักทรัพย์มหาศาล ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ 3 แห่งในแคนาดา กับอีก 1 แห่งในฮ่องกง แต่ผู้พิพากษาไม่อนุมัติ เพราะเจ๋อมีสายสัมพันธ์แข็งแกร่งมากมายภายในแคนาดาและจีนเจ๋อรับสารภาพว่าได้สมคบกันกระทำความผิดด้วยการนำเฮโรอีนเข้าสู่สหรัฐฯ และคดีสิ้นสุดในปี 2000 โดยที่เจ๋อถูกตัดสินจำคุก 9 ปีในเวลาต่อมา เจ๋อยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อที่จะขอโอนย้ายไปรับโทษจำคุกที่แคนาดา เขากล่าวต่อศาลว่าเสียใจอย่างยิ่งกับอาชญากรรมที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เขาเป็นฝ่ายแพ้ ในการนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุชัดเจนว่าดังนั้นเขาจึงไม่เข้าข่ายที่จะได้สิทธิดังกล่าวในคำกล่าวหาฟ้องร้องดำเนินคดีต่อเจ๋อนั้นเจ๋อพ้นโทษออกมาในปี 2006 และเดินทางกลับฮ่องกง กลยุทธ์ที่ดูเหมือนเขาเร่งดำเนินการคือสร้างภาพลักษณ์ความรุ่มรวยฟุ้งเฟ้อหรูหราเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากกลุ่มอาชญากรทั้งปวงว่า “เจ้าพ่อได้ผงาดกลับคืนสู่เวทียาเสพติดแล้ว” เขาเดินทางข้ามประเทศไปมาด้วยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว ระหว่างมาเก๊า โทรอนโต ฮ่องกง ไต้หวัน และประเทศไทย เขาเข้าพักเฉพาะในรีสอร์ทที่แพงที่สุดเท่านั้น เขาโชว์พาวด้วยการละเลงเงินหมดไป 66 ล้านดอลลาร์ในกาสิโนหรูของมาเก๊าภายในเวลาเพียงค่ำคืนเดียว และเขาจ้างกองทัพนักมวยไทยมาเป็นบอดี้การ์ดวันละสามกะเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ไอบีไทมส์เล่าอย่างนั้นเมื่อกลับเข้าสู่ธุรกิจใต้ดินแห่งการลักลอบขนส่งยาเสพติด เจ๋อสร้างสุดยอดนวัตกรรม คือ เขาและภรรยาเปิดธุรกิจให้บริการส่งยาเสพติดแบบมีการันตีว่าไม่สูญเงิน ต่อให้การลักลอบขนส่งยาเสพติดเสียท่า ถูกตำรวจจับและยึดของกลาง นักค้าของเถื่อนที่ใช้บริการของเจ๋อจะได้รับเงินค่าสินค้าอย่างแน่นอนความใจถึงพึ่งได้ของเจ๋อแผ่อิทธิพลไปดึงดูดใจของชาวแก๊งทรชนรายยักษ์ทั้ง 5 ในฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ได้แก่ แก๊ง Big Circle Boys, แก๊ง The 14K, แก๊ง Wo Shing Wo หรือ All Hong Kong, แก๊ง Sun Yee On แห่งมาเก๊า และแก๊ง Bamboo Union แห่งไต้หวัน ไอบีไทมส์รายงานว่าเจ๋อสามารถยุติการต่อสู้แย่งชิงความเป็นเจ้าซึ่งแก๊งทั้ง 5 โรมรันเลือดตกยางหัวออกได้สำเร็จ และก่อตัวขึ้นเป็นเครือข่ายเดียวกันนอกจากนั้น ในด้านของบรรจุภัณฑ์แพ็คเกจจิ้งก็มีการพัฒนาให้ง่ายขึ้นต่อการลักลอบค้า โดยบรรจุลงในถุงชาซองเล็กๆ ที่สามารถเล็ดรอดความสงสัยของทางการกลยุทธ์ต่างๆ ของเจ๋อสามารถสร้างกำไรมหาศาลกลายเป็นความประทับใจในบรรดากลุ่มต่างๆ ภายในเครือข่าย พร้อมกับส่งให้เจ๋อโดดเด่นธุรกิจใต้ดินของเจ๋อเฟื่องฟูสุดขีดในออสเตรเลีย กระทั่งว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติของออสเตรเลียหรือ AFP จะไม่ยอมทนอีกต่อไป ออสเตรเลียออกหมายจับเจ๋อเมื่อปี 2019ซึ่งเป็นผลโยงใยมาจากปฏิบัติการโวลันเต้ ที่ตำรวจ AFP เป็นหัวหอกในการถล่มเครือข่ายอาชญากรรมโลกที่ดำเนินงานในห้าประเทศ และ AFP ยังรับบทหัวหอกในการสืบสวนข้ามชาติ ที่มีโค้ดลับว่าปฏิบัติการกุงกูร์เพื่อเจาะลึกเจ๋อและเครือข่าย อันประกอบด้วยหน่วยงานประมาณ 20 แห่งจากสิบกว่าประเทศ รอยเตอร์รายงาน“เครือข่ายของเจ๋อพุ่งเป้าที่ออสเตรเลียตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีการนำเข้าและจัดจำหน่ายยาเสพติดผิดกฎหมายเป็นจำนวนมหาศาล มีการฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรม” AFP ให้สัมภาษณ์แก่รอยเตอร์ และรอยเตอร์พบในเอกสารจำนวนมากว่าปฏิบัติการฟอกเงินที่เครือข่ายของเจ๋อดำเนินการอยู่นั้นกระจายไปในธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจกาสิโน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในที่สุด ตำรวจเนเธอร์แลนด์สามารถจับกุมเจ๋อได้สำเร็จที่สนามบินสคิปโฮล กรุงอัมสเตอร์ดัม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2021 ขณะเตรียมจะเดินทางไปแคนาดา โดยเจ๋อมิได้ต่อสู้ดิ้นรนหนีการจับกุมตัวครั้งนี้ ทั้งนี้ เป็นไปตามตามหมายจับของ AFP ที่ประสานกับองค์การตำรวจสากล (Interpol) เจ๋อจะถูกส่งตัวไปยังออสเตรเลียในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน หลังจากขึ้นศาลเนเธอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วด้านเจเรมี ดักลาส แห่ง UNODC แสดงความยินดีในความสำเร็จนี้ว่าเป็นผลงานยิ่งใหญ่แต่บอกว่าการจับกุมเจ๋อชือล็อคได้นั้น อาจไม่ส่งผลสั่นสะเทือนวงการอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติในเอเชียแปซิฟิก“สำนักงานตำรวจแห่งชาติของออสเตรเลียได้ตัวเจ๋อไปตามต้องการแล้ว แต่องค์กรยังดำรงอยู่ ลูกค้าที่ต้องการยาบ้าก็ยังรอซื้อ สักพักก็จะมีคนใหม่เข้าไปแทนที่เจ๋อ” ดักลาสกล่าวและบอกว่าเป็นการยากที่การจับกุมเจ๋อจะส่งผลกระทบต่อการลักลอบค้ายาเสพติดในระยะอันสั้นนี้ ตราบเท่าที่ธรรมาภิบาลภาครัฐยังอ่อนแอ และปัญหาคอร์รัปชั่นยังไม่ได้รับการแก้ไข