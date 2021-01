นักสิทธิอึ้ง! ศาลอินเดียตัดสิน ‘ลูบคลำโดยไม่ถอดเสื้อ’ ไม่ถือว่าล่วงละเมิดทางเพศ

สัปดาห์ที่แล้ว ปุษปะ คเนทิวาลา ผู้พิพากษาศาลสูงเมืองบอมเบย์ ได้พิพากษาให้ชายวัย 39 ปีคนหนึ่งพ้นผิดในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย 12 ปี โดยอ้างว่าจำเลยไม่ได้ถอดเสื้อผ้าของเธอ ซึ่งก็แปลว่าไม่มีการสัมผัสร่างกายโดยตรง

ผู้พิพากษาหญิง คเนทิวาลา ได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 19 ม.ค. ว่า การกระทำของชายคนนี้ไม่เข้าข่ายเป็น “การล่วงละเมิดทางเพศ (sexual assault)” ซึ่งมีระวางโทษจำคุก 3-5 ปี ดังนั้นจึงตัดสินให้เขาพ้นจากข้อกล่าวหา และให้ลงโทษในความผิดฐานลวนลาม (molestation) ซึ่งมีโทษจำคุกเพียง 1 ปีแทน

เอกสารของศาลระบุว่า ชายคนนี้หลอกล่อเด็กหญิงไปที่บ้านเมื่อเดือน ธ.ค. ปี 2016 โดยบอกว่าจะให้ฝรั่งไปกิน จากนั้นก็เข้าไปจับหน้าอก และพยายามถอดกางเกงชั้นในของเธอออกศาลชั้นต้นพิพากษาให้ชายคนนี้มีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศ และถูกลงโทษจำคุก 3 ปี แต่จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์จนกระทั่งเรื่องมาถึงศาลสูงทั้งนี้ กฎหมายคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศปี 2012 (Protection of Children From Sexual Offenses Act) ของอินเดียก็ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า “จำเป็น” จะต้องมีการสัมผัสร่างกายโดยตรง จึงจะถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศคำพิพากษาของศาลสูงบอมเบย์จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล และคาดว่าจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับการตัดสินคดีทางเพศที่ศาลสูงและศาลชั้นต้นทั่วอินเดียต้องทำตามคณะกรรมการสตรีแห่งชาติอินเดีย (National Commission for Women) เตรียมยื่นคัดค้านคำพิพากษานี้ ซึ่งพวกเขาเกรงว่าอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้หญิงรันจานา กุมารี ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อการวิจัยทางสังคม (Centre for Social Research) ซึ่งทำงานส่งเสริมสิทธิสตรีในอินเดีย วิจารณ์คำตัดสินนี้ว่า “เป็นเรื่องน่าละอาย รับไม่ได้ น่าตกตะลึง และขาดความรอบคอบในการพิจารณาคดี”การล่วงละเมิดทางเพศถือเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมอินเดีย และแม้จะมีข่าวผู้หญิงและเด็กตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดอย่างป่าเถื่อนบ่อยครั้ง ทว่าระบบยุติธรรมของประเทศกลับไม่สามารถป้องปรามหรือแก้ไขเรื่องนี้ได้ข้อมูลสถิติทางการในปี 2018 พบว่า มีผู้หญิงอินเดียถูกข่มขืนเฉลี่ย 1 คนในทุกๆ 16 นาทีที่มา: CNN