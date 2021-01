หน่วยงานสุขภาพฝรั่งเศสแนะควรฉีดวัคซีนต้านโควิดสองเข็มห่างกัน 6 สัปดาห์

ปัจจุบันช่วงระยะห่างระหว่างเข็มแรกและเข็มที่สองในฝรั่งเศสอยู่ที่ 3 สัปดาห์สำหรับคนในบ้านพักคนชรา ซึ่งได้รับสิทธิก่อน และ 4 สัปดาห์สำหรับคนอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขHaute Autorite de Sante (HAS) ระบุว่า การเว้นระยะห่างระหว่างการฉีดวันซีนไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคและโมเดอร์นาจะใช้กับการรักษาคนอย่างน้อย 700,000 คนในเดือนแรก"ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นและการปรากฎของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้ต้องเร่งการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้รุนแรงขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า" HAS ระบุในถ้อยแถลงHAS ระบุว่า ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความเห็นพ้องระหว่างประเทศต่างๆ เกี่ยวกับระยะห่างที่เหมาะสมสำหรับการฉีดวัคซีนสองเข็ม แต่ดูเหมือนว่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะชะลอการฉีดวัคซีนเข็มที่สองเป็น 6 สัปดาห์ เนื่องจากวัคซีนเข็มแรกจะสร้างภูมิต้านทานเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 12 หรือ 14 หลังจากการฉีดHAS กล่าวเสริมว่า มันเป็นเรื่องจำเป็นที่คนเราจะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่สอง HAS เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาอิสระ ซึ่งคำแนะนำของพวกเขาสามารถผลักดันนโยาบยรัฐบาล แต่ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติแบบอัตโนมัติเมื่อต้นเดือนนี้ องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ผู้คนควรได้รับวัคซีนไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคสองเข็มภายใน 21 ถึง 28 วัน