Weekend Focus: ขายหน้าชาวโลก! ม็อบหนุน ‘ทรัมป์’ บุกรัฐสภาค้านผลเลือกตั้ง UN-ยุโรปแห่ประณาม-วอนเคารพกระบวนการปชต.

ภาพสถานการณ์ภายในอาคารรัฐสภาดูคล้ายกับฉากแห่งการรัฐประหารยึดอำนาจ พวกผู้สนับสนุน ทรัมป์ โบกธงสีน้ำเงินและสวมหมวกสีแดงบุกเข้าไปภายใน มุ่งตรงไปยังห้องประชุมกำลังเปิดอภิปรายก่อนการโหวตรับรองไบเดน และภาพในทวิตเตอร์ที่ส่งต่ออย่างกว้างขวางพบเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายหนึ่งเล็งปืนสั้นออกไปนอกหน้าต่างที่แตก คอยหยุดยั้งใครก็ตามที่พยายามบุกเข้ามาหญิงผู้สนับสนุน ทรัมป์ รายหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตในช่วงที่เหตุการณ์ชุลมุน ส่วนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสอบสวนกลาง (เอฟบีไอ) ได้ทำการปลดอาวุธผู้ต้องสงสัย 2 คนที่พกระเบิดเข้ามาในอาคารรัฐสภาตำรวจรัฐสภาได้ทำการอพยพสมาชิกสภาคองเกรสไปยังสถานที่ปลอดภัย ซึ่งก็ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลา เพราะพวกผู้ประท้วงบุกเข้าไปภายในอย่างรวดเร็ว และต้องใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมงกว่าจะเคลียร์ผู้สนับสนุน ทรัมป์ ที่ก่อความวุ่นวายออกไปได้ทั้งหมดผู้ประท้วงบางส่วนยังถึงขั้นบุกเข้าไปในสำนักงานของ แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต พร้อมกับนั่งทำท่าล้อเลียนเธอบนโต๊ะ “ผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน ตั้งแต่ถูกส่งไปประจำการในอิรัก” ไมค์ กัลลาเกอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรีพับลิกันบอกกับ CNNทรัมป์ พูดมาตลอดว่าต้องการยับยั้งไม่ให้สภาคองเกรสรับรองอย่างเป็นทางการต่อชัยชนะของไจ ไบเดน ในวันพุธ (6) ทว่าไม่มีทางที่เขาจะทำได้อย่างถูกกฎหมายทรัมป์ พยายามข่มขู่ ไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีของเขา ให้คัดค้านผลการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ เพนซ์ ตอกกลับว่าเขาไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญ และกฎระเบียบก็ระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้ผู้นำสหรัฐฯ ทวีตตำหนิรองประธานาธิบดีของเขาว่า “ขาดความกล้าหาญ” ที่จะทวงชัยชนะกลับคืนมาการแทรกแซงของกลุ่มผู้สนับสนุน ทรัมป์ แม้จะทำให้กระบวนการรับรอง ไบเดน หยุดชะงักไปได้ชั่วคราว แต่กลับทำให้ระบอบประชาธิปไตยอเมริกันกลับบอบช้ำรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทรัมป์ ปราศรัยกับผู้สนับสนุนนานกว่า 1 ชั่วโมงที่เนชันแนลมอลล์ โดยตอกย้ำคำกล่าวอ้างเรื่องการโกงเลือกตั้ง และผุดทฤษฎีสมคบคิดต่างๆ นานาว่าทำไมเขาถึงยังควรได้เป็นประธานาธิบดีต่อแม้จะพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 พ.ย. จากนั้นก็ยุให้ผู้สนับสนุนเดินขบวนไปยังสภาคองเกรสภายในเวลาแค่ไม่กี่นาที ม็อบได้ไหลบ่าไปเต็มขั้นบันไดหน้าอาคารรัฐสภา จากนั้นฝูงชนหัวรุนแรงกลุ่มเล็กๆ เกิดการกระทบกระทั่งกับตำรวจ ผลักดันเจ้าหน้าที่จนล่าถอยไป และท้ายที่สุดแล้วก็บุกเข้าไปภายในได้สำเร็จหลังเกิดเหตุบุกจู่โจมเข้าไปในอาคารรัฐสภา ทรัมป์ได้แพร่คลิปวิดีโอความยาว 1 นาทีบนทวิตเตอร์ เรียกร้องผู้สนับสนุน “กลับบ้าน” แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่วายตอกย้ำคำกล่าวหาว่า ไบเดน ปล้นชัยชนะไปจากตน“ผมรู้ความเจ็บปวดของคุณ เรามีการเลือกตั้งที่ขโมยผลการเลือกตั้งไปจากเรา แต่พวกคุณต้องกลับบ้านกันก่อนตอนนี้ เราจำเป็นต้องมีสันติภาพ เราจำเป็นต้องมีความสงบเรียบร้อย” ทรัมป์ กล่าวด้านว่าที่ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ประณามการจู่โจมอาคารรัฐสภาว่าเป็นการก่อกบฏ และเรียกร้องให้ ทรัมป์ ออกโทรทัศน์เรียกร้องผู้สนับสนุนยุติการปิดล้อม“ตอนนี้ระบอบประชาธิปไตยของเราถูกโจมตีอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน... ผมเรียกร้องให้ประธานาธิบดี ทรัมป์ ประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติในตอนนี้ เพื่อเรียกร้องขอยุติการปิดล้อม ยุติการบุกอาคารรัฐสภา ทุบตีกระจก ยุติการบุกยึดสำนักงานและห้องประชุมวุฒิสภา ยุติการคุกความความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้ง มันไม่ใช่การประท้วง แต่มันเป็นกบฏ”ตำรวจได้ประกาศว่าอาคารรัฐสภากลับคืนสู่ความปลอดภัยในเวลาหลัง 17.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น และการประชุมสภาได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหลัง 20.00 น. เพื่อเดินหน้ากระบวนการรับรองผลเลือกตั้ง“สำหรับพวกที่สร้างความเสียหายต่อรัฐสภาในวันนี้ ผมขอบอกว่าพวกคุณไม่ใช่ผู้ชนะ... กลับไปทำมาหากินกันเถอะ” รองประธานาธิบดี ไมค์ เพนซ์ กล่าวหลังจากการประชุมเริ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเสียงปรบมือสนับสนุนจากสมาชิกคองเกรสด้าน มิตช์ แมคคอนเนลล์ ผู้นำ ส.ว.รีพับลิกันเสียงข้างมาก โจมตีการกระทำของผู้สนับสนุน ทรัมป์ ว่าเป็นการ “ก่อกบฏที่ล้มเหลว” พร้อมกับย้ำว่า “เราจะประกาศรับรองผู้ที่ชนะในศึกเลือกตั้งปี 2020”โฆษกของเพนตากอน ระบุว่ากองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิวอชิงตัน ดี.ซี. 1,100 นาย ถูกเรียกเข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ส่วนเวอร์จิเนียและแมริแลนด์ ก็แถลงกำลังส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิและตำรวจของทางรัฐ เข้าประจำการเช่นกันขณะเดียวกันมีรายงานว่าบรรดาผู้สนับสนุน ทรัมป์ ได้ไปรวมตัวประท้วงที่ด้านนอกสภานิติบัญญัติของรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาในวันพุธ (6) ซึ่งสร้างความขลุกขลักต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ก็นับว่ายังอยู่ในความสงบเรียบร้อยกว่าพวกผู้ประท้วงที่บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ชาติพันธมิตรของสหรัฐฯ ในยุโรปต่างออกคำแถลงด่วนในวันพุธ (6) ประณามสถานการณ์ความยุ่งเหยิงในสหรัฐฯ โดย บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เรียกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็น “สถานการณ์แห่งความอับอาย”จากฝีมือของพวกผู้สนับสนุนทรัมป์ ส่วนรัฐบาลไอร์แลนด์ตำหนิประธานาธิบดีวัย 74 ปี ผู้กำลังพ้นจากตำแหน่งว่ากำลัง “โจมตีประชาธิปไตย”“ฉากแห่งความอับอายในสภาคองเกรส สหรัฐฯ ยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยทั่วโลก และตอนนี้พวกเขาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจะเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติ และเป็นระเบียบเรียบร้อย” จอห์นสัน เขียนบนทวิตเตอร์ด้าน โดมินิก ราบ รัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักร ทวีตข้อความว่า “สหรัฐฯ มีสิทธิ์ภาคภูมิใจในประชาธิปไตยของพวกเขา แต่ไม่มีข้ออ้างใดๆ ในการใช้ความรุนแรงเพื่อกัดกร่อนกระบวนการถ่ายโอนอำนาจที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย”ไฮโก มาสส์ รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนี เรียกร้องผู้สนับสนุน ทรัมป์ ยอมรับมติของชาวอเมริกันส่วนใหญ่และ “หยุดเหยียบย่ำประชาธิปไตย” ขณะที่นายกรัฐมนตรี สก็อตต์ มอร์ริสัน แห่งออสเตรเลียบรรยายฉากที่เกิดขึ้นในวอชิงตันว่าเป็นเรื่อง “น่าหนักใจ”“เราขอประณามการใช้ความรุนแรงเหล่านี้ และจะเฝ้ารอคอยการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างวสันติไปยังรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง ภายใต้วัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ของชาวอเมริกัน” มอร์ริสัน กล่าวอันโตนิโอ กูเตียร์เรส เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ ออกมาระบุว่ารู้สึก “เสียใจ” กับพฤติกรรมของผู้สนับสนุน ทรัมป์ ที่บุกอาคารรัฐสภา “ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้นำทางการเมืองควรต้องย้ำเตือนผู้สนับสนุนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง ตลอดจนเคารพกระบวนการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม”เหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นยังทำให้บริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันอย่างหนักให้ต้องยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับศึกเลือกตั้งบนแพลตฟอร์ม และเมื่อวานนี้ (6) ก็มีผู้ใช้งานจำนวนมากออกมาเรียกร้องให้ระงับบัญชีของ ทรัมป์ เสียเฟซบุ๊กได้ประกาศบล็อกบัญชี ทรัมป์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยอ้างว่ามีการละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน 2 ข้อ ส่วนทางทวิตเตอร์ได้ล็อคบัญชีของผู้นำสหรัฐฯ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และย้ำว่าหากยังข้อความที่เป็นปัญหายังไม่ถูกลบทิ้ง ก็จะระงับการใช้งานต่อไปเรื่อยๆ และนั่นแปลว่า ทรัมป์ จะไม่สามารถสื่อสารผ่านบัญชี @realDonaldTrump ได้อีกเฟซบุ๊กและยูทิวบ์ยังได้ลบคลิปวิดีโอที่ ทรัมป์ อ้างไม่เลิกว่ามีการทุจริตเลือกตั้งประธานาธิบดี แม้ในขณะที่ตนเองเรียกร้องให้ผู้สนับสนุน “กลับบ้าน” ก็ตาม และคลิปดังกล่าวยังถูกลบออกจากอินสตาแกรมซึ่งแบนบัญชีของ ทรัมป์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเช่นกันองค์กรด้านสิทธิพลเมือง The Anti-Defamation League และ Color of Change ออกมาเรียกร้องให้บริษัทสื่อต่างๆ แบนบัญชีของ ทรัมป์ เป็นการถาวรนักวิจัยชี้ว่า ข้อความที่สนับสนุนความรุนแรงและคำแนะนำด้านการใช้อาวุธถูกแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างผิดหูผิดตาในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ประท้วงหลายกลุ่มวางแผนออกมาชุมนุมในวันพุธ (6) ไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ทรัมป์, กลุ่มชาตินิยมคลั่งผิวขาว และขบวนการ QAnon ที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดขวาจัดว่าประธานาธิบดี ทรัมป์ กำลังต่อสู้ทำสงครามอย่างลับ ๆ กับ "ดีพ สเตท" (deep state)เจย์ ทิมมอนส์ ประธานสมาคมผู้ผลิตแห่งชาติ (National Association of Manufacturers) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทน 14,000 บริษัท รวมถึง เอ็กซ์ซอน โมบิล คอร์ป, ไฟเซอร์ อิงค์ และ โตโยตา มอเตอร์ คอร์ป ออกมาเรียกร้องเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐฯ ให้พิจารณา “ถอดถอน” ทรัมป์ ออกจากตำแหน่งทันทีเพื่อรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น“ทรัมป์ ยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงเพื่อยื้ออำนาจ และผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งคนใดก็ตามที่ยังปกป้องเขาอยู่เท่ากับผิดคำสาบานที่ให้ไว้ต่อรัฐธรรมนูญ ทอดทิ้งประชาธิปไตยไปเลือกข้างอนาธิปไตย รองประธานาธิบดี ไมค์ เพนซ์ ซึ่งก็ถูกอพยพออกจากรัฐสภาเช่นกันควรพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะร่วมมือกับคณะรัฐมนตรีขอใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 25 เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยไว้หรือไม่” ทิมมอนส์ ระบุมีรายงานจากสื่อหลายสำนักเมื่อวันพฤหัสบดี (7) ว่า คณะรัฐมนตรีสหรัฐฯ เริ่มหารือความเป็นไปได้ที่จะปลด ทรัมป์ ออกจากตำแหน่ง โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 25 (25th Amendment) ซึ่งอนุญาตให้รองประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีสามารถทำหนังสือแจ้งต่อสภาคองเกรสเพื่อขอถอดประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งได้ ในกรณีที่เชื่อว่าผู้นำสหรัฐฯ ไม่สามารถใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ขณะที่สื่อทรงอิทธิพลอย่าง “วอชิงตันโพสต์” ก็เป็นกระบอกเสียงสะท้อนข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยบอกว่า “ประธานาธิบดีผู้นี้ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปแม้อีกเพียง 14 วัน ทุกวินาทีที่เขาครองอำนาจอยู่ถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ”