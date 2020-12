In Clip: “แอสตราเซเนกา” โว! วัคซีนรุ่นปรับปรุงมีประสิทธิภาพกำจัดไวรัสโควิด-19สายพันธุ์ใหม่ได้ “อังกฤษ” จ่อไฟเขียวสัปดาห์นี้

CNBC สื่อสหรัฐฯรายงานเมื่อวานนี้(28 ธ.ค)ว่า อ้างอิงจากการรายงานของหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทม์ส รายงานวันอาทิตย์)27) โดยใช้แหล่งข่าวรัฐบาลอังกฤษที่ยืนยันว่า สำนักงานกำกับผลิตภัณฑ์ยาและการดูแลสุขภาพอังกฤษ MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) จะทำการอนุมัติวัคซีนแอสตราเซเนกาอย่างล้นหลามและเสริมต่อว่า การประกาศจะออกมาเร็วที่สุดในวันอังคาร(29) ซึ่งทางหนังสือพิมพ์ซันเดย์ เทเลกราฟ ชี้ว่า การอนุมัติสามารถเกิดขึ้นเร็วที่สุดในวันจันทร์(28) ขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่การแพทย์อยู่ในระหว่างการเตรียมการแจกจ่ายวัคซีนแต่อย่างไรก็ตาม สื่อสหรัฐฯชี้ว่าผู้กำกับยาอังกฤษยังคงไม่เปิดเผยใดๆเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ด้านรัฐมนตรีอังกฤษ ไมเคิล โกฟ ไม่กล่าวถึงในการให้สัมภาษณ์ช่วงเช้าวันจันทร์(28)เอเอฟพีรายงานว่า รัฐบาลอังกฤษได้แถลงเมื่อวันที่ 23 ธ.ค ว่าผู้พัฒนาแอสตราเซเนกา-มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ได้ยื่นข้อมูลการวิจัยให้กับMHRA เพื่อขออนุมัติการใช้ฉุกเฉินแล้ว โดยคาดว่าทางบริษัทยาอังกฤษจะสามารถได้รับการอนุมัติภายในสัปดาห์นี้เพื่อที่ทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน จะสามารถเริ่มแจกวัคซีนแอสตราเซเนกา-มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดได้ทันวันจันทร์หน้า(4 ม.ค )เอเอฟพีชี้ว่า ในการให้สัมภาษณ์ของ ซีอีโอบริษัทยา ปาสคาล โซเรียต(Pascal Soriot) ยืนยันวันอาทิตย์(27 ธ.ค)กับไฟแนนเชียลไทม์ส ซันเดย์ ว่า “พวกเราคิดว่าพวกเราค้นพบสูตรลับที่ประสบความสำเร็จและการได้ประสิทธิภาพหลังจากที่ให้ 2 โดสกับใครก็ตาม”โซเรียตแถลงว่า ข้อมูลจะถูกเผยแพร่ในช่วงหนึ่งของเวลาในอนาคต และเขายังยอมรับต่อการมีปฎิกริยาในแง่ลบออกมาอย่างกว้างขวางเหมือนเป็นพายุที่ถาโถมเข้ามาหลังจากทางบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลครั้งแรกที่กล่าวว่า วัคซีนแอสตราเซเนกาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดที่ 90% ขณะที่ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 70%โดยเสียงตำหนิชี้ไปถึงความไม่ชัดเจนและไม่มีความโปร่งใสของข้อมูลที่ออกมา “ทางเราสันนิษฐานว่าผู้คนคงจะพากันผิดหวังเล็กน้อย แต่ไม่คาดว่าจะเป็นเหมือนพายุ”ซีอีโอบริษัทยาแอสตราเซเนกายังยืนยันในการสัมภาษณ์ว่า วัคซีนของเขานั้นมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันได้ถึง 100% ต่อที่กำลังแพร่ระบาดในเวลานี้ได้ และเสริมว่าการทดลองขั้นที่ 3 จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทของเขามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเท่ากับของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคที่ 95% และโมเดอร์นาที่ 94.5%ขณะเดียวกันสำหรับการพัฒนาวัคซีนโควิด-19ที่มีการรวมวัคซีนแอสตราเซเนกา-วัคซีนสปุตนิค v นั้นล่าสุดสำนักข่าว tass ของรัสเซียรายงานเมื่อวานนี้(28)ว่า อเล็กซานเดอร์ จินต์สเบิร์ก( Alexander Gintsburg) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านระบาดวิยาและจุลชีววิทยากามาเลยา( Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology)ได้ยืนยันในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ 24Newsรัสเซียวันจันทร์(28)ว่าวัคซีนไฮบริดรวมแอสตราเซเนกา-สปุตนิค วีและ “การเตรียมความพร้อม” โดยบริษัทยาแอสตราเซเนกาเอง จะมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันโรคได้นาน 2 ปี “เซลล์ความจำ (memory Cell)จะสร้างดีมากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการใช้วัคซีนไฮบริดรวมแอสตราเซเนกา-สปุตนิค วี และเป็นที่เห็นได้ชัดว่าจะสามารถให้การป้องกันต่อผู้ฉีดที่ไม่ใช่แค่ 3 เดือน – 4 เดือน แต่เป็นอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป”นอกเหนือจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกามาเลยายังชี้ว่า วัคซีนไฮบริดจะทำให้มีการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นผลมาจากการใช้การเตรียมความพร้อมอย่างไรก็ตามถึงแม้วัคซีนไฮบริดตัวนี้จะมีประสิทธิภาพมากและยาวนานแต่ทว่า จินต์สเบิร์กยืนยันว่า จะไม่มีการใช้วัคซีนไฮบริดในรัสเซียในการทดสอบระดับทางคลินิกวิทยา โดยทางรัสเซียจะยังคงใช้วัคซีนสปุตนิค วีที่ทางศูนย์วิจัยพัฒนาต่อไปภายในประเทศ ทั้งนี้อัลญะซีเราะฮ์รายงานว่า อาร์เจนตินาได้รับวัคซีนสปุตนิค วี จำนวน 300,000 โดสในเช้าวันพฤหัสบดี(24)ที่ผ่านมาหลังจากได้รับการอนุมัติเพื่อการใช้ฉุกเฉิน และมีแผนจะแจกจ่ายให้กับประชาชนอาร์เจนตินาในวันจันทร์(28)