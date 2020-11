อนามัยโลกพบ 6 ประเทศมีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่จาก “ฟาร์มมิงค์”

อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน และ สวีเดน เป็นประเทศที่เหลือที่พบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในมิงค์ WHO ระบุในถ้อยแถลงเดนมาร์กบังคับใช้มาตรการเข้มงวดทางตอนเหนือของประเทศ หลังจากเตือนว่า การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสนี้ได้กระโดดจากมิงค์สู่มนุษย์ และทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 12 คนโคเปนเฮเกน เตือนว่า การกลายพันธุ์นี้อาจส่งผลคุกคามประสิทธิภาพของวัคซีนตัวใดๆ ก็ตามในอนาคต และสั่งให้ทำการฆ่ามิงค์ทั้งหมด 15-17 ล้านตัวในประเทศในวันเสาร์ (7) อังกฤษห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ผู้พำนักจากเดนมาร์กเข้าประเทศ หลังจากการกลายพันธุ์ที่เชื่อมโยงกับฟาร์มมิงค์ถูกพบในมนุษย์นักวิทยาศาสตร์หลายคน กล่าวว่า การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเป็นเรื่องปกติ และมักจะไม่อันตราย และการกลายพันธุ์นี้ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเจ็บป่วยร้ายแรงมากขึ้นในมนุษย์เช่นกันอย่างไรก็ตาม หน่วยงานสาธารณสุขของเดนมาร์กแสดงความกังวลว่า เชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ที่เรียกกันว่า “Cluster 5” จะไม่สามารถถูกยับยั้งด้วยแอนติบอดีเหมือนกับเชื้อไวรัสปกติ ซึ่งพวกเขากลัวว่า มันอาจส่งผลคุกคามประสิทธิภาพของวัคซีนที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นทั่วโลก“การสำรวจเบื้องต้นบ่งชี้ว่า การแสดงตัวทางคลินิก ความร้ายแรง และแพร่เชื้อในหมู่ผู้ติดเชื้อมีลักษณะเหมือนกับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2” WHO ระบุในถ้อยแถลง“อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์ cluster 5 มีรูปแบบของการกลายพันธุ์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ถูกพบก่อนหน้านี้ ความหมายโดยนัยของการเปลี่ยนแปลงพิเศษในสายพันธุ์นี้ยังไม่ได้รับความเข้าใจ” WHO เตือนWHO ระบุว่า การศึกษาเบื้องต้นบ่งชี้ว่า สายพันธุ์ไวรัสจากตัวมิงค์นี้ “ลดการตอบสนองของแอนติบอดียับยั้งเชื้อไวรัสไปมากพอสมควร”