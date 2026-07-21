ส.เพื่อผู้บกพร่องทางจิตฯ จัดงาน Heart & Hand : Life Skills Center

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย นำโดย นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว เปิดงาน Heart & Hand : Life Skills Center พื้นที่สร้างสรรค์ แบ่งปันแรงใจ ฝึกทักษะชีวิต ผู้บกพร่องทางจิต และประชุมสามัญ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2568 โดยมี นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ จากคำกล่าวรายงานนั้น ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใความรู้ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ผู้ป่วยมีความพร้อมในการออกสู่สังคมได้ด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อสาร รวมถึงเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพื้นที่ปลอดภัย ให้เป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันแรงใจระหว่างผู้ป่วย ครอบครั้ว และชุมชน รวมถึงให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตเพื่อลดการตีตราในสังคม รวมทั้งได้แผนการขับเคลื่อนงานของสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ของเครือข่ายภาค-เขต และชมรมตะวันทอแสงปี 2570
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ จากคำกล่าวรายงานนั้น ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใความรู้ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ผู้ป่วยมีความพร้อมในการออกสู่สังคมได้ด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อสาร รวมถึงเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพื้นที่ปลอดภัย ให้เป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันแรงใจระหว่างผู้ป่วย ครอบครั้ว และชุมชน รวมถึงให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตเพื่อลดการตีตราในสังคม รวมทั้งได้แผนการขับเคลื่อนงานของสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ของเครือข่ายภาค-เขต และชมรมตะวันทอแสงปี 2570