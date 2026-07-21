กรมชลประทานไขข้อเท็จจริงการระบายน้ำหาดใหญ่ สาเหตุอุทกภัยช่วงปลายปี 2568

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ระบุว่า "ความสามารถในการระบายน้ำของหาดใหญ่ลงทะเลสาบสงขลา คือ : 1,600 ลบ.ม./วินาที (ปลายปี 68 น้ำมา 5,000 ลบ.ม./วินาที) เลยท่วมเละ!" นั้น
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานสงขลา ขอชี้แจงข้อมูลการระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาดังนี้ ปัจจุบันการระบายน้ำอาศัยคลองระบายน้ำหลัก 3 สาย ได้แก่
-คลองระบายน้ำ ร.1 (คลองภูมินาถดำริ) ระบายน้ำได้สูงสุด 1,200 ลบ.ม./วินาที
-คลองระบายน้ำ ร.3 ระบายน้ำได้สูงสุด 195 ลบ.ม./วินาที
-คลองอู่ตะเภา (คลองธรรมชาติ) ระบายน้ำได้สูงสุด 465 ลบ.ม./วินาที
รวมศักยภาพการระบายน้ำของทั้ง 3 คลอง อยู่ที่ประมาณ 1,860 ลบ.ม./วินาที
สำหรับเหตุอุทกภัยในช่วงวันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2568 มีสาเหตุจากร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่งผลให้มีฝนตกสะสมมากกว่า 1,211 มิลลิเมตร และมีปริมาณน้ำไหลผ่านพื้นที่ประมาณ 4,900 ลบ.ม./ต่อวินาที ซึ่งสูงกว่าศักยภาพของระบบระบายน้ำอย่างมาก จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่
กรมชลประทาน ยืนยันว่า ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำและดูแลระบบชลประทานอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย ลดความเสี่ยงต่อประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน