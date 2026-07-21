ครม.อนุมัติแต่งตั้ง‘รพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์’เป็น ปลัด กษ.คนใหม่

นายวัชรพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง โดยเห็นชอบตามที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้ง นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนใหม่
ทั้งนี้ นายรพีภัทร์ จะเข้ารับตำแหน่งแทน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบัน ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569