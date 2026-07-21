ปภ.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ"ในหลวง"

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปภ. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย โดยมี พลตรี ปริญ รื่นภาควุฒิ ประจำราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุม
ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และคนไร้ที่พึ่ง “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” รวมถึงแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเหตุสาธารณภัยทางน้ำ ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2569 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบหมายภารกิจ การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เรือกู้ภัย และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยกิจกรรมถนนคนเดิน และกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางน้ำในพื้นที่จัดกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย