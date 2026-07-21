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นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล