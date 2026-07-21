สปสช.จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัว "ครูทราย"4 แสนบาท

สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวกรณีนายภาณุพงศ์ ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลตามสิทธิในจังหวัดราชบุรี โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ มีมติอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ทายาทเป็นจำนวน 400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิต
ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ และรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ได้พิจารณาข้อมูล เอกสาร และความเห็นทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ก่อนมีมติว่ากรณีดังกล่าวเข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 และข้อ 5 (1) ของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยจัดเป็นความเสียหายประเภทที่ 1 กรณีเสียชีวิต จึงเห็นชอบให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาทจำนวน 400,000 บาท
รองโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคมจะเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากพบว่าสถานพยาบาลมีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่กำหนด จะดำเนินการตามกฎหมายและสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด
ขณะเดียวกัน สำนักงานประกันสังคมได้ประสานและให้คำแนะนำแก่ทายาทในการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต พร้อมเร่งดำเนินการตรวจสอบ วินิจฉัย และสั่งจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแก่ผู้มีสิทธิโดยเร็ว
สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าจะดำเนินการกรณีดังกล่าวด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว รอบคอบ และเป็นธรรม พร้อมคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนและทายาทอย่างเต็มที่ รวมทั้งกำกับติดตามคุณภาพมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลคู่สัญญาอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมและการคุ้มครองสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง