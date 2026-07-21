"เทพไท"แนะ ก.คลัง ยึดหลักนักบริหารอาชีพ ไม่ใช่ตามนักการเมืองอาชีพ ปมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า.. บทพิสูจน์:นักบริหารอาชีพกับนักการเมืองอาชีพ
หลังจากรัฐบาลได้สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18.82 ล้านคน และได้พิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังได้กำหนด พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 9.51 ล้านคนและมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9.31 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูสีกัน หรือครึ่งต่อครึ่ง ทำให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนไม่น้อย ออกมาท้วงติงและขออุทธรณ์สิทธิ์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเงื่อนไขที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้
จึงทำให้เห็นกระแสเรียกร้องจากประชาชนจำนวนไม่น้อย ให้รัฐบาลทบทวนการพิจารณาหลักเกณฑ์การถือบัตรสวัสดิการการแห่งรัฐใหม่ จนทำให้มีรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้อย่างน้อย2คน ต้องออกมาขอโทษ และยอมรับความผิดพลาด และพร้อมจะเสนอเข้าสู่ครม.เพื่อปรับปรุงเงื่อนไข หลักเกณฑ์การถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่
ผมในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองอิสระ เห็นว่าการที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งงรัฐในครั้งนี้ เป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มข้น และไม่เปิดโอกาสให้กับบุคคลที่ฉวยเหลือโอกาส อยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งที่ขาดคุณสมบัติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการถือสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ที่สิ้นสภาพไป แต่ไม่ได้แจ้งจำหน่าย หรือขายไปแต่ไม่ได้โอนทะเบียน ซึ่งเป็นความบกพร่อง หรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางราชการ ของผู้ต้องการที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่ประสงค์อยากจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องไปปรับปรุงเงื่อนไข ให้ตัวเองเข้าคุณสมบัติของราชการให้ได้ ไม่ใช่รัฐบาลจะปล่อยประละเลย หรือโอนอ่อนผ่อนตามเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ หวังจะเอาใจหรือสร้างนิยม ซึ่งไม่อยากให้ระเบียบหรือกฎเกณฑ์การคัดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จัดทำแบบหลวมๆ หรือไม่เคร่งครัดเหมือนยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบแรก7.7ล้านคน เมื่อมีการลงทะเบียนใหม่ เพิ่มขึ้นถึง 11.51ล้าน เป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติแบบไม่เคร่งครัด จึงทำให้ยอดผู้ถือบัตรเพิ่มขึ้น
เมื่อมาถึงยุครัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล เมื่อกระทรวงการคลังเข้มงวดต้องการให้ประชาชนที่ยากจนจริงๆได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงทำให้หลายคนก็ออกมาโอดครวญ และออกมาท้วงติง จึงอยากให้รัฐบาลได้ยึดมั่นในหลักการ และหลักเกณฑ์เคร่งครัด เพื่อไม่เปิดโอกาสให้กับบุคคลฉวยโอกาส อยากจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในฐานะที่ยากจน หรือไม่มีเงื่อนไขจะรับบัตรสวัสดิการได้
จึงอยากให้กระทรวงการคลังได้ยึดหลักในฐานะนักบริหารอาชีพ ไม่ใช่โอนอ่อนไปตามนักการเมืองอาชีพ ที่หวังแต่คะแนนเสียง โดยไม่ได้ยึดหลักการที่ถูกต้อง