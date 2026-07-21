นายกฯ หารือผู้อำนวยการ FBI ยกระดับความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

วันนี้ (21 ก.ค.) เวลา 09.00 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ให้การต้อนรับ Mr. Kash Patel ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (FBI) ในโอกาสเยือนประเทศไทย ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยหารือถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก
นายกฯ กล่าวว่า การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็น "วาระแห่งชาติ" ของประเทศไทย และเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือระหว่าง FBI กับไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การบังคับใช้กฎหมาย และการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรม โดยมีเป้าหมายของการดำเนินงานไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้กระทำผิด แต่เพื่อ "ถอนรากถอนโคน" เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้หมดสิ้น
ในช่วงท้าย ทั้งสองฝ่ายยืนยันจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ และยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เนื่องจากอาชญากรรมข้ามชาติเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง