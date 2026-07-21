PARAMETER แถลงขอโทษกรณีลูกค้าเจอเศษแก้วในเจลาโต้

เพจ PARAMETER โพสต์ระบุว่า แถลงการณ์ จาก PARAMETER กรณีลูกค้าได้รับอุบัติเหตุระหว่างการใช้บริการ
จากกรณี การเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับลูกค้าที่ได้รับอุบัติเหตุจากเศษแก้วระหว่างการใช้บริการที่ร้าน PARAMETER
PARAMETER ขอแสดงความเสียใจและขออภัยลูกค้าอย่างจริงใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราตระหนักดีว่า เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อความรู้สึกและความเชื่อมั่นของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างสูงสุด
ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ ผู้บริหาร พนักงาน ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ แนะนำให้เข้ารับการตรวจรักษา พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และติดตามอาการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ หลังเกิดเหตุ และ ได้รับทราบการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ พนักงานของร้านได้ติดต่อเพื่อรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนแสดงความจำนงค์ให้การดูแลเพิ่มเติมหากยังมีความช่วยเหลือใดที่สามารถดำเนินการได้
ขณะเดียวกัน PARAMETER ได้ทบทวน ตลอดจนยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการให้บริการ ทั้งการจัดการภาชนะแก้ว การตรวจสอบก่อนเสิร์ฟ การทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการอบรมพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีก
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเรา และเป็นแรงผลักดันให้ PARAMETER ยกระดับมาตรฐานการดูแลลูกค้าและความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
เราขอน้อมรับทุกความคิดเห็นด้วยความจริงใจในทุกกรณี และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และข้อเสนอแนะอันมีคุณค่า
PARAMETER จะพิสูจน์ความรับผิดชอบของเราผ่านการลงมือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจในทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ
ขอแสดงความนับถือ
ผู้บริหาร PARAMETER