ทภ.4 จัดพิธีเปิดการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศ

วานนี้ (20 ก.ค.) พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อม และทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังประจำปีงบประมาณ 2569 ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อทบทวนและทดสอบความพร้อมของหน่วยในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ให้สามารถบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และภัยคุกคามในปัจจุบัน ตลอดจนเสริมสร้างความพร้อมของกำลังพลในด้านการวางแผน การอำนวยการ และการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจด้านความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ