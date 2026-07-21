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"นิพิฏฐ์"คาดคนคิดเรื่องฮั้ว สว. -ทุจริตสอบท้องถิ่นน่าจะเป็นคนๆ เดียวกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า คนคิดเรื่องการฮั้วสว. กับ เรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น น่าจะเป็นคนๆเดียวกัน เพราะการคิดชั่วๆแบบนี้ คนชั่วระดับธรรมดาคิดไม่เป็น ต้องชั่วขั้นสูงสุดเท่านั้น