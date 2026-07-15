นายก ส.ภัตตาคารไทย เผยเคยเสนอ รบ.ทำข้าวแกงช่วยชาติ แต่เงียบ

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เคยแจ้งคนสำคัญในรัฐบาลไปแล้วว่า สมาคมภัตตาคารไทย จะช่วยทำ“ข้าวแกงช่วยชาติ สนใจไหมคะ”
ตอบมาว่า“ยินดีครับ”
แล้วก็ปล่อยผ่านไป ภาวะเศรษฐกิจ ฟ้อบแฟ่บ ฟู่ฟี่
คนก็จนไปเรื่อย ๆ กินกันแต่บะหมี่สำเร็จรูป
งบสธ. พุ่งไปสูงปรี้ด เรื่องการรักษาพยาบาล
พอ ฟังให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ( สื่อทั้งหลายเขาก็ยังรู้ ) ฟังข่าวจนส่งกลับมาให้มากมาย ที่คุณศุภจีสนใจจะเอาไปทำ
เอาไปตั้งเป็น “ข้าวแกง ไทยช่วยไทย ”จะพลัสด้วย ก็เห็นด้วยว่า เข้าใจทำ
เพียงแต่ตอนคิดเราไม่กล้าใช้เท่านั้น
ไม่เห็นมีใครมาตามหาเลยว่า ต้นทางเขาคิดอะไรกันไว้บ้าง
พอมีฝ่ายค้านตี ก็ตก จบ
ช่วงนี้อยู่ระหว่าง พ่อป่วยระยะสุดท้าย
เลย ใจคอระส่ำระสาย
มีหลายวัดโทรมาเรื่อง ราชกิจจาอีก
เห็นว่า ตัวเองรู้จัก 5 ใน 8 รูป
ค่อยปลื้มเปรม โมทนาสาธุ
ในหลวงฯ ท่านมีสายพระเนตรที่ลึกซึ้ง
การนี้เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
เป็นที่ แซ่ซ้องสาธุการ
อดเม้าท์กันเลยเถิดวงการสีส้มอีก
รัฐบาลอยากช่วยปชช. ก็ต้องเคารพความคิดของต้นตอด้วย
การจะบอกว่า ฟังมาจากสมาคมภัตตาคารไทย มันทำยากนักหรือ
ถ้าจะมาขอให้ไปช่วยพัฒนาจุดเริ่มต้น ให้ยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ไม่ใช่ทำแค่ 4 เดือน
รัฐบาลจะเอาไปเป็นผลงาน
ไม่เคยว่ากันอยู่แล้ว
เพื่อคนลำบากจะได้ผ่อนภาระ ในภาวะที่อีก2-3 เดือน
จะมีคนส่งเสียงร้อง ระงมทั่วประเทศ