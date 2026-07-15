ทภ.2 ชี้แจงเหตุการณ์พื้นที่ชายแดน อ.กาบเชิง หลังได้ยินเสียงปืนเล็กยาว 3 นัด

เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ชี้แจงเหตุการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดน ฐานปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ (15 ก.ค.69)
เวลา 07.30 น. ฐานปฏิบัติการทางทหารบริเวณ พื้นที่ช่องเหง ด้านทิศตะวันออกของปราสาทตาควาย และทิศตะวันตกของปราสาทคนา
ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้ยินเสียงปืนเล็กยาว จํานวน 3 นัด เสียงจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากฐานปฏิบัติการทางทหารฝ่ายเรา ไปทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร โดยกําลังพลทุกนาย
ปลอดภัย ทางหน่วยดำเนินการยิงเตือน
จํานวน 5 นัด ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วย
ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบ ฝ่ายกัมพูชาไม่มีการตอบโต้ เหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยทาง
หน่วยยังคงติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด