ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ปชป.พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Blue House พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว
สำหรับผู้ประสบเหตุ ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ Blue House ได้ ทั้งในด้าน
- การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านกฎหมาย
- การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การให้คำแนะนำและความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ตามความจำเป็น
สามารถติดต่อผ่านทาง
- เพจศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Blue House พรรคประชาธิปัตย์
- ติดต่อได้โดยตรงที่ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 02-828-1000
Blue House พร้อมรับฟังทุกปัญหา และจะช่วยประสานทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเป็นธรรม