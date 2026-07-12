รฟท.จัดกิจกรรมชวนคุณแม่นั่งรถจักรไอน้ำสู่เมืองแปดริ้ว ฉลองวันแม่แห่งชาติ เปิดจองตั๋ว 13 ก.ค.

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษ ชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมย้อนเวลาหาอดีตไปกับขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
การรถไฟฯ ได้จัดกิจกรรมนำเที่ยวในโอกาสพิเศษ ซึ่งในหนึ่งปีจะจัดขึ้นเพียง 7 ครั้งเท่านั้น โดยครั้งนี้ไฮไลต์สำคัญคือการนำหัวรถจักรไอน้ำรุ่นแปซิฟิก หมายเลข 824 และ 850 ซึ่งเป็นหัวรถจักรประวัติศาสตร์ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ยังคงความงดงามและเปี่ยมเสน่ห์ มาลากจูงขบวนรถที่ 903/904 เพื่อพาทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำหรับตารางการเดินทาง ขบวนรถจะออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 08.10 น. และถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา เวลา 09.50 น. โดยระหว่างทางจะหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีมักกะสัน คลองตัน และหัวหมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกขึ้น-ลงรถได้ตามความสะดวกทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จากนั้นจะมีเวลาเต็มอิ่มเกือบ 7 ชั่วโมงในการท่องเที่ยวและสัมผัสเสน่ห์ของเมืองแปดริ้ว ก่อนจะออกเดินทางกลับในเวลา 16.30 น. และถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพเวลา 18.10 น.
จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ "เมืองแปดริ้ว" เป็นจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมายที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัว ทั้งสายมูและสายบุญ กราบขอพร “หลวงพ่อโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร, สักการะพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดสมานรัตนาราม และตื่นตาตื่นใจกับอุโบสถสีทองอร่ามที่วัดปากน้ำโจ้โล้ ตลอดจนสายกินและช้อปปิ้ง ดื่มด่ำบรรยากาศย้อนยุคริมแม่น้ำบางปะกงที่ “ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี” ลิ้มรสอาหารโบราณและเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ อาทิ ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ, ขนมกุยช่าย, มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า, มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า และงานหัตถกรรมท้องถิ่นจากวิสาหกิจชุมชน
สำหรับอัตราค่าโดยสาร ขบวนรถธรรมดาชั้น 3 ไป-กลับ ผู้ใหญ่/เด็ก ราคา 329 บาท/คน และรถนั่งปรับอากาศ (รถโอทอป) และรถนั่ง/นอนปรับอากาศ (JR-WEST) ราคา 799 บาท/คน พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถไฟ
ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าผ่านระบบ D-Ticket หรือช่องจำหน่ายตั๋ว ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
และพิเศษสุด!! สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยขบวนรถจักรไอน้ำในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเสริมแบบ One Day Trip ในราคา 499 บาทต่อท่าน โดยเดินทางด้วยรถตู้มินิบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสำรองแพ็กเกจเพิ่มเติมได้ล่วงหน้า โดยมีจำนวนที่นั่งจำกัด ผ่านทาง https://forms.gle/JukWgrxBWU5DgPMn6
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 062-965-9953 (คุณพร) หรือ 095-169-7472 (คุณยู)