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เรือสปีดโบ๊ทพลิกคว่ำที่เวียดนาม เสียชีวิต 15 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ทบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวอินเดียพลิกคว่ำ ใกล้เกาะฮอนเมย์รุตโง่ยของประเทศเวียดนาม เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (11 ก.ค.) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย และรอดชีวิต 21 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิต