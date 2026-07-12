"เทคโนฯ ปทุมวัน"แจ้งห้ามนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าสถาบัน 12 ก.ค.-9 ส.ค. ให้เรียนออนไลน์ ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง มาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษา และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันฯ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย ประกอบกับวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นวันคล้ายวัน สถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งอาจมีนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกเดินทางเข้ามาใน บริเวณสถาบันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความ สงบเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร และ ทรัพย์สินของสถาบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศ ดังนี้
๑. ห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี เข้ามาภายในสถาบันฯ โดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือ พื้นที่สีแดง (Red Zone) หากฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้จัดการเรียน การสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ (Online) ส่วนรายวิชาที่ต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติ ให้อาจารย์ ผู้สอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับการสอนโดยใช้ตัวอย่างแบบออนไลน์ทดแทน หรือปรับรูปแบบวิธีการตามความเหมาะสม
๓.กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙