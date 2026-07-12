กปน.แจ้งน้ำไหลอ่อนไม่ไหลพื้นที่คลองปากน้ำ ถ.วัดศรีวารีน้อย 14 ก.ค.

การประปานครหลวง (กปน.) ขอแจ้งให้ทราบว่า จะดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำท่อประธานตามแผน ในพื้นที่บริเวณคลองปากน้ำ ถนนวัดศรีวารีน้อย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ เป็นการชั่วคราว ในคืนวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
• ถนนวัดศรีวารีน้อย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงคลองปากน้ำ
กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือจากประชาชน สำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้า พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา กปน. ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบประปา เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ
อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android เว็บไซต์ www.mwa.co.th หรือ Call Center “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง