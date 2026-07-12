กองทะเบียนประวัติอาชญากร เปิดตัวระบบ “ตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์”ผ่านเว็บ เริ่ม 15 ก.ค.

เพจตำรวจสอบสวนกลาง โพสต์ระบุว่า กองทะเบียนประวัติอาชญากร ยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ประกาศเปิดตัวระบบ “ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์” ด้วยชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆ โดยระบบจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
โดยประชาชนสามารถเข้าใช้งานระบบดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.crd.go.th/bg/landing ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีขั้นตอนที่ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกคำร้อง: เข้าเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
2. ยืนยันตัวตน: สามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือใช้เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser Code) พร้อมกรอกข้อมูลยืนยัน
3. ชำระเงินออนไลน์: รองรับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายตามความสะดวก ได้แก่ Mobile Banking / Internet Banking, สแกน QR Code, Bill Payment / เคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM
4. รับผลตรวจประวัติ: ระบบจะส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกลับไปให้ทางอีเมล พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
สำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด โดยสามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ตลอดเวลา ทุกที่ ทุกวัน
สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ ณ จุดบริการทั่วประเทศ ได้แก่
1. กองทะเบียนประวัติอาชญากร
2. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 – 10
3. พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศ
สำหรับผู้ที่สนใจ หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานตรวจประวัติด้วยชื่อ – ชื่อสกุล โทร. 0 2205 1347 หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.crd.go.th