"สมชัย"เผยการเรียกรับเงินช่วยให้สอบได้ลงถึงระดับหมู่บ้าน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ได้ยินเรื่องจากปากน้อง ๆ ที่สอบท้องถิ่นในศูนย์สอบใต้ 2 (ตรัง, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, ยะลา, สงขลา และสตูล) ที่มีผู้สมัครสอบประมาณ 52,000 คน ว่า การเรียกรับเงินช่วยให้สอบได้ลงถึงระดับหมู่บ้าน
1. มีคนในหมู่บ้าน เดินบอกใครอยากสอบได้ให้จ่ายเงิน 300,000-800,000 บาทแล้วแต่ตำแหน่ง ลำดับที่ และสถานที่บรรจุ
2. ตัวกลางเรียกรับ มีรายได้จากการหาลูกค้า ตามยอดจำนวนคนที่หาได้ เช่น 7 แถม 1 หาได้ 7 คน คนละ 500,000 คนที่ 8 ฟรี เป็นรายได้ของคนหา
3. ข่าวการเรียกรับ ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในการสอบปี 2568 แต่เกิดขึ้นมาตลอดในการสอบท้องถิ่นนับสิบปีแล้ว เพียงแต่ครั้งนี้ครึกโครมที่สุด และกลายเป็นความเชื่อว่า แม้มีความสามารถก็ต้องจ่าย ไม่งั้นไม่ติด
4. ส่วนที่ว่า ทำไมภาคใต้มีสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น น้องบอกว่า เครือข่ายเขาทั่วถึง และพ่อแม่คนใต้อาจมีศักยภาพในการจ่ายโดยไม่ลังเลมากกว่าภาคอื่น ทั้งหมดจริงหรือไม่ ผู้รับผิดชอบไปสอบสวนเพิ่มเอาเองครับ