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ป้ายบอกทางหล่นโดนรถบัส! บนสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชัน จนท.เร่งเคลื่อนย้าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (11 ก.ค.) เวลา 18.00 น. เกิดเหตุป้ายบอกทางหล่นโดนรถบัส บริเวณถนนบรมราชชนนีขาเข้า บนสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชัน ช่องทางหลัก-เลนซ้าย ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้าย