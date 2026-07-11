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'โจ มณฑานี'แซะฝ่ายค้านจะลาออกมั้ย หลังศาลไฟเขียว พรก.กู้เงิน ไม่ขัด รธน.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โจ มณฑานี ตันติสุข นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า มติศาลรัฐธรรมนูญตามคาดของเซียนการเมืองที่ใจเป็นกลางคือไม่ขัด มติ 7:2 ฝ่ายค้านจะลาออกมั้ย