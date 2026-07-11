รฟท.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่ม 1 ช่องจราจร บริเวณแยกมักกะสัน (หมอเหล็ง) 12 ก.ค.-31 ส.ค.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หรือ รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม 1 ช่องจราจร บนถนนราชปรารภ บริเวณแยกมักกะสัน (หมอเหล็ง) เพื่อดำเนินงานบ่อตัดบรรจบประปา สถานีราชปรารภ (OR10) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 22.00 น. – 31 สิงหาคม 2569 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนราชปรารภบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำ สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ