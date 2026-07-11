สปสช.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง คนไทยอายุ 50-70 ปี ฟรีทุก 2 ปี

เพจทางการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โพสต์ระบุว่า สปสช.หนุนสิทธิประโยชน์คัดกรอง “มะเร็งลำไส้ใหญ่ฯ” ด้วย FIT Test คนไทยอายุ 50-70 ปี ทุกสิทธิ ตรวจฟรีทุก 2 ปี
บริการนี้เป็นสิทธิประโยชน์ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ครอบคลุมคนไทยอายุ 50-70 ปี ทุกสิทธิการรักษา ไม่ใช่เฉพาะผู้ใช้สิทธิบัตรทอง หากพบผลผิดปกติก็จะเข้าสู่การตรวจยืนยันด้วยการส่องกล้อง Colonoscopy อีกครั้ง เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
สำหรับผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปี 2568 มีประชาชนรับบริการกว่า 1.38 ล้านราย พบผลผิดปกติกว่า 1 แสนราย โรคนี้มักไม่แสดงอาการในระยะแรก จึงขอเชิญชวนเข้ารับบริการตามสิทธิ ณ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพราะยิ่งพบเร็ว โอกาสรักษาหายและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ยิ่งมีมากขึ้น